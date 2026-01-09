Kolosi Tamásbetegséghaláleset

Elhunyt Kolosi Tamás, a Líra Könyv Zrt. elnöke

A szociológus-üzletember temetéséről később intézkednek.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 09. 18:34
Kolosi Tamás (Forrás: Litera.hu)
Hosszan tartó betegség után pénteken elhunyt Kolosi Tamás Széchenyi-díjas szociológus, üzletember, a Líra Könyv Zrt. és a Tárki Zrt. alapító elnöke – közölte a könyvkiadó pénteken.

Kolosi Tamás (Forrás: Facebook/Líra Könyv)

Kolosi Tamást családtagjai körében érte a halál pénteken. Felesége, két gyermeke és két unokája mellett barátai és a Líra Könyv Zrt. minden dolgozója gyászolja. 

Temetéséről később intézkednek

– írták a közleményben.

Kolosi Tamás 1946. március 11-én született polgári családban. Az Eötvös-gimnáziumban érettségizett, majd az ELTE magyar–filozófia–esztétika szakára járt, ezt követően szociológusképzésben vett részt a Társadalomtudományi Intézetben, amely később első munkahelye is lett.

A hetvenes-nyolcvanas években több hazai és nemzetközi összehasonlító kutatást vezetett, és már fiatalon a társadalmi rétegződés és a társadalmi egyenlőtlenségek elismert hazai és nemzetközi szaktekintélyének számított.

Úttörő szerepet játszott a többváltozós matematikai statisztikai módszerek magyarországi meghonosításában. Kutatási területei közé tartozott többek között az empirikus mérések problémája a társadalomtudományokban, az életstílus vizsgálata, valamint a polgárosodás folyamata a posztkommunista átalakulás folyamán.

Kolosi Tamás 1974-ben kandidátusi fokozatot szerzett, 1985-ben pedig megkapta a Magyar Tudományos Akadémia tudományok doktora címet. Nyolc könyve és több mint száz tudományos közleménye jelent meg. 1984–85-ben Darmstadtban egyetemi tanár, 1982-től az ELTE docense, majd 1987-től egyetemi tanára, 2014-től professor emeritusa volt. 

Tudományos munkássága és tudományszervezői tevékenysége elismeréseként 2001-ben vehette át a Széchenyi-díjat.

 

Kolosi Tamás 1985-ben megalapította a Tárkit, a volt szocialista országok első jogilag magántulajdonú intézetét, amelynek haláláig igazgatósági tagja és elnöke volt.

A rendszerváltás idején Kolosi Tamás különböző vállalkozásokba fogott. 1993-ban résztulajdonosa és elnöke lett az egykori állami könyvterjesztő vállalatból létrejött Líra és Lant Rt.-nek, amely vezetésével Magyarország meghatározó könyvpiaci szereplőjévé vált.

 

Munkája eredményeként a 2004 óta Líra Könyv Zrt. néven működő társasághoz mára 85 könyvesbolt és hét kiadói márka tartozik: az Athenaeum, a Corvina, a General Press, a Manó Könyvek, a Partvonal, valamint a Rózsavölgyi és Társa mellett a két Nobel-díjas szerzőjével a világ kiadói élvonalába tartozó Magvető Kiadó.

 

Kolosi Tamás az elmúlt években fokozatosan visszavonult az üzleti élettől; lányának, Kolosi Beátának adta át a cégcsoport operatív irányítását, de tanácsaira mindig számíthattak a Líra vezetői – olvasható a könyvkiadó méltatásában. Polgárnak lenni címmel 2020-ban készült vele életútinterjú, amely a Magvető Tények és Tanúk sorozatában jelent meg.

Borítókép: Kolosi Tamás (Forrás: Litera.hu)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

