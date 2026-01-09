Mandiner Mesterterv – A párhuzamosságok játéka és az önleleplezés + videó

Agresszív és utánzó ellenzéki vezér, mikrofonállványként szereplő műsorvezető, imázskampány Tisza Párt módra. Mi is is történt Magyarországon december vége óta? Változott valami, ha az áprilisi választok felé tekintünk ? A világpolitika fontos eseményeiben milyen helyünk van, hol tartunk? Ezekre is választ adott a Mandiner Mesterterv című podcastműsorában Kereki Gergő főszerkesztő két állandó vendége, Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont intézet vezetője és G.Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója.

Mióta nem volt Mesterterv, lényegében semmi nem történt – fogalmazott G.Fodor Gábor. Véleménye szerint

az elmúlt három hétben is csak azt láthattuk, hogy a Fidesz halad elől, a Tisza Párt pedig a sarkát tapossa.

Mráz Ágoston Sámuel a főszerkesztő kérdésére, amelyet Szily Nóra Magyar Péterrel készített interjúja kapcsán tett fel, azt válaszolta, ez része volt egy imázskampánynak, de a hazugságot nem lehet igazságként eladni. Megjegyezte, hogy egyébként minden más interjú helyzetben agresszív a Tisza-vezér. Ha már interjúk, G.Fodor Gábor felidézte a Bajnai Gordon volt szocialista miniszterelnökkel készített interjút is, amelyre véleménye szerint azért volt szükség, mert Magyar Péter gyengül. Kitért arra is, hogy

továbbra sem beszél programjáról a Tisza, a kiszivárgott információkat a kormányoldal osztja meg, az ellenzéki oldalon semmi mást nem látunk, csak a párhuzamosságok játékát, ugyanis amikor nemzetközi sajtótájékoztatót tartott Orbán Viktor miniszterelnök, azonnal megtartotta a saját tájékoztatóját Magyar Péter.

Hozzátette: a Tisza stratégái ütközetre készültek, de csak a különbségek jöttek elő a két vezető képességeit nézve. Esély, veszély vagy rizikó a jelöltállítás és a programismertetés a Tisza Pártnál-tette fel a kérdést, majd azzal folytatta, most már nem blöffölhetik el az elkövetkezendő időszakot, eddig sem volt semmi, ami a lélektani hátrányukat kompenzálni tudta volna.

Kereki Gergő főszerkesztő áttért Magyar Péter újévi beszédére, amelyből szó szerint idézett hosszan.

Ebben az is benne volt, hogy Magyar Péter alkotmányos puccsról és berepülő drónokról vizionál és fenyegetőzik.

Mráz Ágoston Sámuel szerint ezek önleleplező mondatok, sok dologtól fél a Tisza-vezér, attól is, hogy kellemetlen dolgok fognak róla kiderülni, úgy próbál előremenekülni, hogy minden a hatalom támadása lesz, ami vele szemben napvilágot lát. Emlékeztetett arra a tiszások által hangoztatott mesére is, hogy a Fidesz megváltoztatja a választási törvényt, de ebből semmi nem volt és nem is lesz igaz. Hogy vajon választási vereségre készül-e a Tisza Párt, illetve behozható-e Orbán Viktor miniszterelnök nemzetközi kompetenciaelőnye, minderre választ kapnak a Mandiner Mesterterv című adásából.