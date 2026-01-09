Orbán Balázs: Akár polgárháborúba is torkollhat Európa migrációs válsága

A miniszterelnök politikai igazgatója interjút adott a GB Newsnak, amelyben Európa jövőjéről és az illegális bevándorlásról is beszélt. Orbán Balázs szerint ha a kontinensen nem sikerül rendezni a migráció kérdését, akár polgárháború is bekövetkezhet Európában.
Orbán Balázs a hírportálnak nyilatkozva elmondta, hogy Nagy-Britannia esete egyértelmű figyelmeztetésként szolgál hazánk számára is. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint rövid úton eljöhet az ideje, amikor a konzervatív kormányok összefognak a menekültügyi szabályozások módosítása érdekében.
Orbán Balázs szerint a brit Munkáspárt azonban nem mutat érdeklődést az együttműködésre Budapesttel.
