Orbán Balázs: Akár polgárháborúba is torkollhat Európa migrációs válsága

A miniszterelnök politikai igazgatója interjút adott a GB Newsnak, amelyben Európa jövőjéről és az illegális bevándorlásról is beszélt. Orbán Balázs szerint ha a kontinensen nem sikerül rendezni a migráció kérdését, akár polgárháború is bekövetkezhet Európában.

Orbán Balázs szerint akár polgárháború is lehet a migrációs válság vége

Fotó: ZHANG YUWEI / XINHUA

Orbán Balázs a hírportálnak nyilatkozva elmondta, hogy Nagy-Britannia esete egyértelmű figyelmeztetésként szolgál hazánk számára is. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint rövid úton eljöhet az ideje, amikor a konzervatív kormányok összefognak a menekültügyi szabályozások módosítása érdekében.