Orbán BalázsNagy-Britanniamigrációs válság

Orbán Balázs: Akár polgárháborúba is torkollhat Európa migrációs válsága

A miniszterelnök politikai igazgatója a GB News műsorában beszélt arról, milyen jövő várhat Európára, amennyiben nem sikerül kezelni a migrációs válságot. Orbán Balázs arra figyelmeztetett: ha a probléma megoldatlan marad, akár egy polgárháborús forgatókönyv sem zárható ki a kontinensen.

Magyar Nemzet
2026. 01. 09. 17:42
Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
A miniszterelnök politikai igazgatója interjút adott a GB Newsnak, amelyben Európa jövőjéről és az illegális bevándorlásról is beszélt. Orbán Balázs szerint ha a kontinensen nem sikerül rendezni a migráció kérdését, akár polgárháború is bekövetkezhet Európában. 

Fotó: ZHANG YUWEI / XINHUA

Orbán Balázs a hírportálnak nyilatkozva elmondta, hogy Nagy-Britannia esete egyértelmű figyelmeztetésként szolgál hazánk számára is. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint rövid úton eljöhet az ideje, amikor a konzervatív kormányok összefognak a menekültügyi szabályozások módosítása érdekében.

Orbán Balázs szerint a brit Munkáspárt azonban nem mutat érdeklődést az együttműködésre Budapesttel. 

 

A portál felidézte: a 2015-ös migrációs válság csúcsán összesen 138 396 migráns lépte át illegálisan a szerb–magyar határt, döntően Szíriából érkezve. A határkerítés megépítését követően azonban ez a szám drámai mértékben visszaesett, mindössze 152 esetre. A cikk szerzője személyesen is ellátogatott a déli határszakaszhoz, hogy személyesen győződjön meg a határvédelem hatékonyságáról.

Riportjában Miriam Cates hangsúlyozta: a magyar kormány hamar felismerte, hogy egyszerűbb megállítani a folyamatot, mielőtt még kezelhetetlen lenne, hiszen ha már egyszer beléptek az országba a migránsok, nehéz őket kiutasítani. 

A portál nemrég egy szavazást is indított, amiben azt kérdezték a brit lakosságtól, hogy szükséges lenne-e  szerintük Nagy-Britanniának magyar típusú bevándorlási szigorítást bevezetnie.

Orbán Balázs az interjúban arra is kitért, hogy szerinte ellentmondásos, amikor a migráció kérdését kizárólag az emberi jogok védelmével indokolják. Megfogalmazása szerint az emberi jogok nem csupán a menekültekre vonatkoznak: a magyar embereknek ugyanilyen alapvető joguk, hogy a szülőföldjük megőrizhesse kulturális jellegét és identitását.

A miniszterelnök politikai igazgatója nem akart tanácsokat adni Nagy-Britanniának a migráció tekintetében, azonban kiemelt egy másik angolszász országot, Ausztráliát, ami Magyarországhoz hasonlóan egyértelművé tette, hogy aki elindul az ország felé hajóval, nem fog célt érni. Ez a fajta jogi és politikai elrettentés pedig hatásosnak bizonyult. 

Végezetül Orbán Balázs arról is szólt, hogy ha Európának nem sikerül megoldást találnia a migráció problémájára, ha nem sikerül integrálni a beérkezett nagyszámú bevándorlót, akkor akár egy polgárháborús állapot is bekövetkezhet. 

A miniszterelnök politikai igazgatója az ukrán háború kapcsán elmondta: súlyos eszkalációs lépésnek tartja, hogy a hajlandók koalíciója katonákat küldene az országba. Orbán Balázs szerint egyértelmű, hogy a konfliktus lezárásához diplomáciai erőfeszítésekre van szükség, ami nem lehetséges, ha Európa nem akar Oroszországgal tárgyalni. 

Borítókép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: AFP) 

