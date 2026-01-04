Orbán Balázs: Háborúk és konfliktusok korába léptünk

Amint arról korábban beszámoltunk, szombat kora reggel az Egyesült Államok katonai akciót hajtott végre Caracasban. Nicolás Madurót és feleségét, Cilia Florest, elfogták, majd helikopterrel a Karib-tengeren lévő amerikai haditengerészeti hajóra szállították. Ezt követően New Yorkba vitték. Az amerikai hatóságok szerint Madurót Manhattanben vádolták meg kábítószer-terrorizmusban való részvétellel, kábítószer-kereskedelemmel és fegyveres bűncselekményekkel. A volt venezuelai elnök várhatóan már hétfőn megjelenik a bíróságon.

A Venezuelában történtek után Orbán Viktor miniszterelnök közölte:

A Venezuelában végrehajtott katonai akciónak magyar érintettje vagy sérültje nincs

A miniszterelnök hangsúlyozta: a kormány folyamatos kapcsolatban áll a térségbeli nagykövetségekkel, és egyeztetett a magyar energiaszektor kulcsszereplőivel is annak érdekében, hogy a venezuelai válság esetleges árfelhajtó hatásait Magyarországon kivédjék.

