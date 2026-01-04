„Venezuela rendelkezik a legnagyobb olajtartalékkal a világon. Minden konfliktus, amely hatással van a globális olajkitermelésre, egyben hatással van a benzin árára is. Magyarország az elmúlt években növelte az energetikai válságálló képességét. A globális folyamatok hatásai alól viszont senki sem tud mentesülni, így minden korábban megtett intézkedéssel együtt is nekünk az az érdekünk, hogy a konfliktus ne húzódjon el, mihamarabb konszolidálódjon a helyzet Venezuelában, és ne emelkedjenek az energiaárak Magyarországon” – hangsúlyozta bejegyzésében a miniszterelnök politikai igazgatója.
Orbán Balázs: Háborúk és konfliktusok korába léptünk
Háborúk és konfliktusok korába léptünk, ahol mindenki kíméletlenül a saját nemzeti érdekeit képviseli. Csak azok az országok vehetik sikerrel az előttük álló akadályokat, amelyek jól működő szövetségi rendszereknek a tagjai – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Orbán Balázs.
A Venezuelából évekkel ezelőtt kimenekített több száz magyar embertől tudjuk, hogy milyen elnyomó, diktatórikus rendszer működött ott. Reméljük, hogy egyszer ők is hazatérhetnek majd
– fogalmazott Orbán Balázs, majd hozzátette:
Brüsszel és magyar szövetségeseik megint nem értenek semmit ebből az egész helyzetből, szokás szerint nem is kérdezték meg őket semmiről.
A miniszterelnök politikai igazgatója kiemelte:
A magyar kormány kapcsolatban van minden érintett féllel – a magyar emberek nyugodtak lehetnek, hogy meg fogjuk őrizni Magyarország békéjét és biztonságát, és a legbizonytalanabb időkben is küzdeni fogunk az energiaárak emelkedése ellen.
További Külföld híreink
Amint arról korábban beszámoltunk, szombat kora reggel az Egyesült Államok katonai akciót hajtott végre Caracasban. Nicolás Madurót és feleségét, Cilia Florest, elfogták, majd helikopterrel a Karib-tengeren lévő amerikai haditengerészeti hajóra szállították. Ezt követően New Yorkba vitték. Az amerikai hatóságok szerint Madurót Manhattanben vádolták meg kábítószer-terrorizmusban való részvétellel, kábítószer-kereskedelemmel és fegyveres bűncselekményekkel. A volt venezuelai elnök várhatóan már hétfőn megjelenik a bíróságon.
A Venezuelában történtek után Orbán Viktor miniszterelnök közölte:
A Venezuelában végrehajtott katonai akciónak magyar érintettje vagy sérültje nincs
A miniszterelnök hangsúlyozta: a kormány folyamatos kapcsolatban áll a térségbeli nagykövetségekkel, és egyeztetett a magyar energiaszektor kulcsszereplőivel is annak érdekében, hogy a venezuelai válság esetleges árfelhajtó hatásait Magyarországon kivédjék.
Borítókép: Orbán Balázs (Fotó: MTI)
További Külföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Súlyos csapás érte az ukrán „Halálezredet”
Az Ukrán Fegyveres Erők elvesztették rohamdandáruk egyik egységét.
Forradalmat hozhat Maduro bukása?
Az amerikaiak gyakorlatilag észrevétlenül meg tudtak jelenni a venezuelai főváros felett.
Az Iszlám Állam szíriai állásait támadta a brit légierő
A londoni védelmi minisztérium hangsúlyozta, hogy a támadás alá vont terület környékén nincsenek lakott civil települések.
Példaként említette Magyarországot a német lap: Budapest békésen ünnepelhetett
A budapesti karácsonyi vásárok rendőri védelem nélkül is megrendezhetők – fogalmazott a német portál szerzője.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Súlyos csapás érte az ukrán „Halálezredet”
Az Ukrán Fegyveres Erők elvesztették rohamdandáruk egyik egységét.
Forradalmat hozhat Maduro bukása?
Az amerikaiak gyakorlatilag észrevétlenül meg tudtak jelenni a venezuelai főváros felett.
Az Iszlám Állam szíriai állásait támadta a brit légierő
A londoni védelmi minisztérium hangsúlyozta, hogy a támadás alá vont terület környékén nincsenek lakott civil települések.
Példaként említette Magyarországot a német lap: Budapest békésen ünnepelhetett
A budapesti karácsonyi vásárok rendőri védelem nélkül is megrendezhetők – fogalmazott a német portál szerzője.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!