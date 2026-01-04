Így szállították át egy brooklyni börtönbe a Madurot házaspárt + videó

Antonio Guterres, az ENSZ főtitkára szombaton – szóvivője útján - "komoly aggodalmának" adott hangot a Venezuelában történtek miatt, és "veszélyes precedenst" említett. Donald Trump amerikai elnök szombaton Floridában tartott sajtótájékoztatóján számolt be a venezuelai katonai műveletről, valamint közölte, hogy átmeneti időre az Egyesült Államok átveheti Venezuela irányítását, amíg egy „békés” és „jogszerű” hatalmi átmenet megvalósul. Arról is beszélt, hogy amerikai olajcégek segítségével újítanák fel a dél-amerikai ország kőolaj-kitermelő infrastruktúráját.

Nemzetközi kőolajipari statisztikák szerint jelenleg Venezuela rendelkezik a világ legnagyobb kitermelhető kőolaj-készletével.

Az elnök floridai sajtótájékoztatóján azt is közölte, hogy Nicolás Maduro letartóztatásának ellenére érvényben van a Maduro-rezsim ellen korábban elrendelt olajembargó.

🚨Maduro is now leaving the DEA office in New York City and is believed to be heading to the Metropolitan Detention Center in Brooklyn. pic.twitter.com/GoYZGeZDyO — US News Hub (@USHubNews) January 4, 2026

Donald Trump egy kérdésre válaszolva figyelmeztette Gustavo Petro kolumbiai elnököt, utalva arra, hogy a Venezuelával szomszédos országban hasonlóképpen kiterjedt kábítószer-előállítás és -kereskedelem zajlik, az amerikai elnök szavai szerint az ottani hatalom tudtával.