nicolás maduroegyesült államokdonald trump

Így szállították át egy brooklyni börtönbe a Madurot házaspárt + videó

Egy brooklyni börtönben tartják őrizetben Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét, akiket amerikai katonai műveletben fogtak el Caracasban. A dél-amerikai ország Egyesült Államokban vád alá helyezett vezetőjét szombaton átszállították New Yorkba. Videófelvételek tanúsága szerint Maduro helikopterrel érkezett a Hudson folyó partján működő leszállóhelyre, ahonnan komoly biztosítás mellett a Metropolitan Detention Centerbe vitték, Brooklyn városrészbe.

Magyar Nemzet
2026. 01. 04. 6:19
Nicolas Maduro és Cilia Flores Fotó: JUAN BARRETO Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kábítószer-bűncselekményekkel és kábítószer-terrorizmussal vádolt Nicolás Maduro a várakozások szerint már hétfőn megjelenik a bíróság előtt. 

Rendkívüli biztonsági intézkedések mellett szállították Madurot és feleségét Fotó: MICHAEL M. SANTIAGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Rendkívüli biztonsági intézkedések mellett szállították Madurot és feleségét Fotó: MICHAEL M. SANTIAGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Venezuelában történtek miatt hétfőn összeülhet az ENSZ Biztonsági Tanácsa is, amelynek rendkívüli ülését Gustavo Petro kolumbiai elnök és Yvan Gil venezuelai külügyminiszter kezdeményezte Oroszország támogatásával. 

Antonio Guterres, az ENSZ főtitkára szombaton – szóvivője útján - "komoly aggodalmának" adott hangot a Venezuelában történtek miatt, és "veszélyes precedenst" említett. Donald Trump amerikai elnök szombaton Floridában tartott sajtótájékoztatóján számolt be a venezuelai katonai műveletről, valamint közölte, hogy átmeneti időre az Egyesült Államok átveheti Venezuela irányítását, amíg egy „békés” és „jogszerű” hatalmi átmenet megvalósul. Arról is beszélt, hogy amerikai olajcégek segítségével újítanák fel a dél-amerikai ország kőolaj-kitermelő infrastruktúráját.

 Nemzetközi kőolajipari statisztikák szerint jelenleg Venezuela rendelkezik a világ legnagyobb kitermelhető kőolaj-készletével. 

Az elnök floridai sajtótájékoztatóján azt is közölte, hogy Nicolás Maduro letartóztatásának ellenére érvényben van a Maduro-rezsim ellen korábban elrendelt olajembargó. 

Donald Trump egy kérdésre válaszolva figyelmeztette Gustavo Petro kolumbiai elnököt, utalva arra, hogy a Venezuelával szomszédos országban hasonlóképpen kiterjedt kábítószer-előállítás és -kereskedelem zajlik, az amerikai elnök szavai szerint az ottani hatalom tudtával. 

Marco Rubio külügyminiszter a sajtótájékoztatón Kuba vezetése felé intézett figyelmeztetést, mondván, hogy „a helyükben most aggódna". 

Dan Caine tábornok, az Egyesült Államok hadseregének egyesített vezérkari főnöke a floridai sajtótájékoztatón ismertette, hogy a szombati katonai akcióban 150 repülőgép vett részt, köztük F-35-ös és F-22-es vadászgépek, valamint B-1-es bombázók és helikopterek, hozzátéve, hogy a teljes küldetés 2 óra 20 percig tartott. Sean Duffy amerikai közlekedési miniszer washingtoni idő szerint a szombat délutáni órákban közleményt adott ki arról, hogy az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) a polgári légiközlekedés védelmében korlátozta a légtérhasználatot katonai mozgások miatt. Hozzátette, hogy az intézkedés átmeneti időre érvényes. 

Donald Trump szombaton a katonai művelet részleteivel kapcsolatban arról is beszámolt, hogy azt eredetileg négy nappal korábbi időpontra tervezték, de az időjárási körülmények miatt napokig halasztani kellett a beavatkozást.

 Az amerikai politika szereplői közül több demokrata választott tisztségviselő bírálatot fogalmazott meg a venezuelai katonai beavatkozás nyomán. Chuck Schumer, a szenátus demokrata kisebbségének vezetője, valamint Hakeem Jeffries, a képviselőházban kisebbségben politizáló demokraták vezetője közös nyilatkozatban szólította fel a Trump-adminisztrációt, hogy a jövő hét első felében tájékoztassa a Kongresszus tagjait a történtekről. Donald Trump elnök előzőleg elismerte, hogy a Kongresszus tagjait előzetesen nem értesítették a katonai akcióról, ami azzal magyarázott, hogy a kongresszusi politikusok "hajlamosak a kiszivárogtatásra".

Borítókép: Nicolas Maduro és Cilia Flores (Fotó: AFP)

 

add-square Trump lecsapott Venezuela elnökére

Macron és Merz demokratikus átmenetet szorgalmaz Venezuelában + videó

Trump lecsapott Venezuela elnökére 19 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelektisza

Tik-tak: Magyar Péter egy időzített bomba, az óra vészjósló ketyegése már hallatszik

Felhévizy Félix avatarja

Egyre erősödik sokakban az érzés.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu