Így szállították át egy brooklyni börtönbe a Madurot házaspárt + videó

Dan Caine tábornok, az Egyesült Államok hadseregének egyesített vezérkari főnöke a floridai sajtótájékoztatón ismertette, hogy a szombati katonai akcióban 150 repülőgép vett részt, köztük F-35-ös és F-22-es vadászgépek, valamint B-1-es bombázók és helikopterek, hozzátéve, hogy a teljes küldetés 2 óra 20 percig tartott. Sean Duffy amerikai közlekedési miniszer washingtoni idő szerint a szombat délutáni órákban közleményt adott ki arról, hogy az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) a polgári légiközlekedés védelmében korlátozta a légtérhasználatot katonai mozgások miatt. Hozzátette, hogy az intézkedés átmeneti időre érvényes.
Donald Trump szombaton a katonai művelet részleteivel kapcsolatban arról is beszámolt, hogy azt eredetileg négy nappal korábbi időpontra tervezték, de az időjárási körülmények miatt napokig halasztani kellett a beavatkozást.
Az amerikai politika szereplői közül több demokrata választott tisztségviselő bírálatot fogalmazott meg a venezuelai katonai beavatkozás nyomán. Chuck Schumer, a szenátus demokrata kisebbségének vezetője, valamint Hakeem Jeffries, a képviselőházban kisebbségben politizáló demokraták vezetője közös nyilatkozatban szólította fel a Trump-adminisztrációt, hogy a jövő hét első felében tájékoztassa a Kongresszus tagjait a történtekről. Donald Trump elnök előzőleg elismerte, hogy a Kongresszus tagjait előzetesen nem értesítették a katonai akcióról, ami azzal magyarázott, hogy a kongresszusi politikusok "hajlamosak a kiszivárogtatásra".
Borítókép: Nicolas Maduro és Cilia Flores (Fotó: AFP)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!