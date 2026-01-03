Donald Trump elárulta, mi fog történni Venezuelában a következő hetekben

Az amerikai elnök néhány órával a művelet után a Fox News amerikai hírcsatornának beszélt a venezuelai elnök, Nicolás Maduro és felesége elfogásáról. Donald Trump elárulta, hogy floridai otthonából figyelte az eseményeket élőben.

Trump élőben követte az eseményeket

Fotó: KAMIL KRZACZYNSKI / AFP

Az eddigi információk alapján az amerikai hadsereg különleges egysége, a Delta Force hajtotta végre a műveletet.

Egyszerűen lenyűgöző dolog volt, milyen csodálatos munkát végeztek ezek az emberek. Senki más nem tudott volna ehhez hasonlót tenni

– mondta Trump a történelmi jelentőségű műveletről. Elárulta, hogy Madurót és feleségét helikopterrel vitték el.

Biztos vagyok benne, hogy imádták. De ők sok embert megöltek, ne felejtsük el

– vetette oda gúnyosan. Trump azt is megjegyezte, egy héttel ezelőtt beszélt Maduróval, akkor elmondta neki hogy mindenképp meg kell adnia magát, nincs más választása. Amikor a támadások óta eltelt órákban felmerült kritikákról kérdezték, Trump legyintett, mondván, hogy „gyenge, ostoba emberek” fogalmazták meg őket. Donald Trump végül elárulta, hogy az Egyesült Államok aktívan részt vesz majd annak eldöntésében, hogy ki vezesse Venezuelát.

Donald Trump amerikai elnök összetett katonai műveletnek nevezte szombaton Nicolás Maduro venezuelai elnöknek és feleségének a letartóztatását, bejelentve, hogy abban amerikai katonák is megsebesültek, de emberéletet nem veszítettek.

Megfogalmazása szerint Nicolás Maduro egy „valóságos erődben” rejtőzött, a műveletben részt vevő amerikai katonáknak „acélajtókon kellett” áthatolniuk. Hozzátette, hogy a venezuelai elnök megpróbált elrejtőzni az épületen belül is, de annak különlegesen biztosított részébe nem sikerült eljutnia.

Donald Trump utalt arra is, hogy a szombati katonai műveletet eredetileg négy nappal korábbra tűzték ki, de az időjárási körülmények akkor nem tették lehetővé. Beszámolt arról, hogy elfogásuk után Maduróékat helikopterrel az Iwo Jima amerikai hadihajóra vitték, amelyen New Yorkba szállítják őket a bírósági eljárásra.

Az amerikai elnök kiemelte, hogy az Egyesült Államok rezsimváltást szeretne elérni Venezuelában, hozzátéve: nem hagyhatja, hogy a jelenlegi venezuelai rezsimen belül valaki Nicolás Maduro helyébe lépjen. Elmondta azt is, hogy a magyar idő szerint 17 órára tervezett sajtótájékoztatóján Pete Hegseth védelmi miniszter és Dan Cane vezérkari főnök is részt vesz és részleteket mond el.