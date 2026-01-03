Újabb háború szélén állunk? Vészjósló üzenetet küldött a venezuelai védelmi miniszter

Beszédében Padrino azzal vádolta meg az Egyesült Államokat, hogy helikopterekről indított rakétákkal lakóövezetekre mért csapást. Hozzátette, hogy még tájékozódik arról, voltak-e áldozatai a támadásnak.

Vladimir Padrino venezuelai védelmi miniszter szombaton kijelentette, hogy Caracas „felvonultatja valamennyi katonai eszközét”

Fotó: AFP

Mint ismert, Donald Trump amerikai elnök szombaton a Truth Social internetes közösségi oldalán bejelentette, hogy az Egyesült Államok sikeresen végrehajtott egy nagyszabású támadást Venezuela és vezetője, Nicolás Maduro elnök ellen, akit feleségével együtt elfogtak.

🚨HAPPENING NOW: New video of Caracas Venezuela as the US hits multiple locations. The US has not commented but we all know what’s happening. Maduro is finding out the hard way. Prayers up for our troops. pic.twitter.com/RbMnKI0SRb — Andrew (@AllegedlyDrew) January 3, 2026

Delcy Rodríguez venezuelai alelnök ezt követően úgy nyilatkozott, hogy a kormányzatnak nincsenek információi Maduro és neje tartózkodási helyéről, és azonnali tájékoztatást kérnek arról, hogy még életben vannak-e.

A kegyetlen támadás után nem tudjuk, hol tartózkodik Nicolás Maduro és a felesége, Cilia Flores. Bizonyítékot követelünk Donald Trump elnök kormányától arra vonatkozóan, hogy életben vannak

– mondta az alelnök a közszolgálati televíziónak adott interjúban. Hozzátette, hogy

az elfogott államfő előzőleg „nagyon világos utasításokat adott a bolívari nemzeti fegyveres erőknek (…) a teljes nemzetvédelmi terv minden tervének aktiválására. Átadtuk Maduro elnök utasításait.”

A venezuelai ellenzék vezetői, a Nobel-békedíjas María Corina Machado, valamint Edmundo Gonzáles Urrutia szombaton – az ellenzéki szervezetek hivatalos szóvivőjének az X közösségi portálon közzétett üzenete szerint – kijelentették, hogy egyelőre nem kommentálják az amerikai műveletet.

Gustavo Petro kolumbiai elnök szombaton bejelentette, hogy utasítást adott katonák felvonultatására a venezuelai határra.

Az államfő, aki mindig a párbeszédet szorgalmazta, Latin-Amerika szuverenitása elleni agressziónak nevezte a Venezuela elleni támadást. Előzőleg kérte az Amerikai Államok Szervezete (OAS) és az ENSZ illetékes testületeinek az összehívását is, hogy foglaljanak állást arról: a művelet megfelel-e a nemzetközi jogi normáinak. Kolumbia idén az ENSZ Biztonsági Tanácsa nem állandó tagja.

Borítókép: Nicolás Maduro és Delcy Rodríguez (Fotó: AFP)