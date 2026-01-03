VenezuelaEgyesült ÁllamokNicolás Maduro

Újabb háború szélén állunk? Vészjósló üzenetet küldött a venezuelai védelmi miniszter

Vladimir Padrino venezuelai védelmi miniszter szombaton kijelentette, hogy Caracas „felvonultatja valamennyi katonai eszközét”, miután szombat hajnalban amerikai légitámadás ért több venezuelai várost.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 03. 14:09
Vladimir Padrino, Delcy Rodríguez és Nicolás Maduro Fotó: PEDRO RANCES MATTEY Forrás: AFP
Beszédében Padrino azzal vádolta meg az Egyesült Államokat, hogy helikopterekről indított rakétákkal lakóövezetekre mért csapást. Hozzátette, hogy még tájékozódik arról, voltak-e áldozatai a támadásnak.

This handout picture released by Venezuela's Defense Ministry on December 17, 2025, shows Venezuela's Defense Minister Vladimir Padrino Lopez (C) holding a press conference in Caracas. (Photo by Handout / Venezuela's Defense Ministry / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / VENEZUELA'S DEFENSE MINISTRY" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - AFP CANNOT INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY OR LOCATION, DATE, AND CONTENT OF THESE IMAGES. /
Vladimir Padrino venezuelai védelmi miniszter szombaton kijelentette, hogy Caracas „felvonultatja valamennyi katonai eszközét”
Fotó: AFP

Mint ismert, Donald Trump amerikai elnök szombaton a Truth Social internetes közösségi oldalán bejelentette, hogy az Egyesült Államok sikeresen végrehajtott egy nagyszabású támadást Venezuela és vezetője, Nicolás Maduro elnök ellen, akit feleségével együtt elfogtak.

Delcy Rodríguez venezuelai alelnök ezt követően úgy nyilatkozott, hogy a kormányzatnak nincsenek információi Maduro és neje tartózkodási helyéről, és azonnali tájékoztatást kérnek arról, hogy még életben vannak-e.

A kegyetlen támadás után nem tudjuk, hol tartózkodik Nicolás Maduro és a felesége, Cilia Flores. Bizonyítékot követelünk Donald Trump elnök kormányától arra vonatkozóan, hogy életben vannak

– mondta az alelnök a közszolgálati televíziónak adott interjúban. Hozzátette, hogy 

az elfogott államfő előzőleg „nagyon világos utasításokat adott a bolívari nemzeti fegyveres erőknek (…) a teljes nemzetvédelmi terv minden tervének aktiválására. Átadtuk Maduro elnök utasításait.”

A venezuelai ellenzék vezetői, a Nobel-békedíjas María Corina Machado, valamint Edmundo Gonzáles Urrutia szombaton – az ellenzéki szervezetek hivatalos szóvivőjének az X közösségi portálon közzétett üzenete szerint – kijelentették, hogy egyelőre nem kommentálják az amerikai műveletet.

Gustavo Petro kolumbiai elnök szombaton bejelentette, hogy utasítást adott katonák felvonultatására a venezuelai határra. 

Az államfő, aki mindig a párbeszédet szorgalmazta, Latin-Amerika szuverenitása elleni agressziónak nevezte a Venezuela elleni támadást. Előzőleg kérte az Amerikai Államok Szervezete (OAS) és az ENSZ illetékes testületeinek az összehívását is, hogy foglaljanak állást arról: a művelet megfelel-e a nemzetközi jogi normáinak. Kolumbia idén az ENSZ Biztonsági Tanácsa nem állandó tagja.

Borítókép: Nicolás Maduro és Delcy Rodríguez (Fotó: AFP)

