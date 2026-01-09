Venezuela után Trump új akciót ígér

Az elnök kitért a hadművelet során „felszámolt” kubai katonák számára is.

Még csak el sem akarom mondani, hányan voltak, de el lettek törölve

– mondta Trump.

Az elnök beszélt a „Donroe-doktrínáról” is – egy kifejezésről, amelyet a rajongói alkottak meg a külpolitikájára.

– Nos, ők hívják így – nem én neveztem el, de ők a Monroe-doktrínát most Donroe-nak hívják. Ez lényegében biztonságot jelent a világ ezen részének. És igen, ez elég egyszerű: nem akarjuk, hogy drog áramoljon be az országunkba – mondta Trump. – Nem akarunk rossz embereket sem beengedni az országba, mint ahogy az négy éven át történt Biden alatt, aki a legsiralmasabb, legrosszabb elnök volt országunk történetében – borzalmas. Volt néhány másik rossz is. Hadd mondjam el, Obama is rettenetes elnök volt. A megosztottság és a gyűlölet, amit okozott…

– De amit Biden tett, az minden korábbit felülmúlt – folytatta az elnök. – Milliók özönlöttek át a határon. Most senki nem jöhet be, csak törvényes keretek között.

Trump arra is kitért, szerinte képes-e Kuba túlélni Venezuela támogatása nélkül. – Nem. Kuba teljes mértékben Venezuelára támaszkodik pénzügyileg és olajban, és cserébe védelmet nyújt Venezuelának – mondta az elnök.