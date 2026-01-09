Donald Trump elnök csütörtökön kijelentette, hogy az Egyesült Államok kibővíti a műveleteket a drogkartellek ellen. Az amerikai elnök a Hannity című műsorban részleteket árult el Nicolás Maduro elfogásáról.
Venezuela után Trump új akciót ígér
Donald Trump a Maduro elfogása óta adott első interjújában bejelentette, hogy az Egyesült Államok kiterjeszti a műveleteit a drogkartellek ellen, miközben dicsérte a venezuelai akciót végrehajtó amerikai csapatokat.
A vízen érkező drogok 97 százalékát kiiktattuk, és mostantól a szárazföldet is elkezdjük célba venni
– mondta Trump Sean Hannitynek, a Fox News műsorvezetőjének, és azt is megjegyezte:
A kartellek irányítják Mexikót, nagyon szomorú nézni, mi történt azzal az országgal.
Ez volt az elnök első hosszabb interjúja Maduro elfogása óta. Trump dicsérte az amerikai katonai személyzetet, akik részt vettek a venezuelai műveletekben, és elismeréssel beszélt a fantasztikus csoportról, amely végrehajtotta a küldetést. – Maduro háza egy erőd közepén volt, több ezer emberrel és katonával – magyarázta Trump. – És mi bementünk az erőd közepébe. Ki gondolná, hogy ezt meg lehet tenni veszteségek nélkül? De olyan gyönyörűen tervezték meg, Razin Caine tábornok és Pete Hegseth fantasztikusak voltak.
Az elnök kitért a hadművelet során „felszámolt” kubai katonák számára is.
Még csak el sem akarom mondani, hányan voltak, de el lettek törölve
– mondta Trump.
Az elnök beszélt a „Donroe-doktrínáról” is – egy kifejezésről, amelyet a rajongói alkottak meg a külpolitikájára.
– Nos, ők hívják így – nem én neveztem el, de ők a Monroe-doktrínát most Donroe-nak hívják. Ez lényegében biztonságot jelent a világ ezen részének. És igen, ez elég egyszerű: nem akarjuk, hogy drog áramoljon be az országunkba – mondta Trump. – Nem akarunk rossz embereket sem beengedni az országba, mint ahogy az négy éven át történt Biden alatt, aki a legsiralmasabb, legrosszabb elnök volt országunk történetében – borzalmas. Volt néhány másik rossz is. Hadd mondjam el, Obama is rettenetes elnök volt. A megosztottság és a gyűlölet, amit okozott…
– De amit Biden tett, az minden korábbit felülmúlt – folytatta az elnök. – Milliók özönlöttek át a határon. Most senki nem jöhet be, csak törvényes keretek között.
Trump arra is kitért, szerinte képes-e Kuba túlélni Venezuela támogatása nélkül. – Nem. Kuba teljes mértékben Venezuelára támaszkodik pénzügyileg és olajban, és cserébe védelmet nyújt Venezuelának – mondta az elnök.
Trump szerint az olaj az egyik nagy amerikai nyereség Maduro elfogása után, továbbá az, hogy Venezuela beleegyezett, hogy minden politikai foglyot szabadon enged.
A venezuelai olajból származó bevételt mind a venezuelai nép, mind az Egyesült Államok javára fogják felhasználni. Trump szerint az olaj milliárdokat ér. Bejelentette, hogy pénteken találkozik az olajtársaságok vezetőivel a Fehér Házban.
Trump beszélt arról is, hogy a venezuelai ellenzéki vezető, María Corina Machado felajánlotta neki a Nobel-békedíját Venezuela felszabadításáért.
Bár Trump nem mondta ki egyértelműen, elfogadja-e a díjat, annyit közölt, hogy az nagy megtiszteltetés lenne, és bejelentette, hogy Machado jövő héten a Fehér Házba látogat.
Borítókép: Nicolas Maduró és Donald Trump (Fotó: AFP)
