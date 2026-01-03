Venezuela: A világ országai eltérően reagáltak az Egyesült Államok katonai műveletére

A spanyol külügyminisztérium bejelentette, hogy a Madrid kész közvetíteni a konfliktus békés lezárása érdekében. Hozzátették: José Manuel Albares külügyminiszter állandó kapcsolatban áll országa caracasi nagykövetével és Kaja Kallasszal, az Európai Unió biztonsági és külpolitikai főképviselőjével, valamint európai és más kollégáival a Caracas elleni amerikai támadások után. Spanyol külügyi illetékesek szerint Albares összehívta a tárca válságkabinetjét a helyzet állandó figyelésére.

Kaja Kallas, az EU kül- biztonságpolitikai főképviselője az X közösségi oldalon azt írta, hogy tárgyalt Venezuela ügyében Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. Aláhúzta, hogy az Európai Unió álláspontja szerint Maduro hatalmának nincs legitimitása, de az átmenetnek békésnek kell lennie. „A nemzetközi jog és az ENSZ alapokmányának elveit minden körülmények között tiszteletben kell tartani. Visszafogottságra szólítunk” – tette hozzá.

Antonio Tajani olasz külügyminiszter szintén az X-en közölte, hogy Giorgia Meloni miniszterelnököt folyamatosan tájékoztatják a venezuelai helyzetről. Hozzátette:

Olaszország konzuli szolgálatot nyújt a Venezuelában tartózkodó honfitársainak, akiket felszólított, hogy ne hagyják el a lakásukat és legyen óvatosak.

A német külügyminisztérium bejelentette, hogy szoros figyelemmel és nagy aggodalommal követi a venezuelai eseményeket, és szombatra válságtanácskozást hívnak össze. A tárca közleménye szerint szoros kapcsolatban állnak a caracasi nagykövetséggel.

Javier Milei argentin elnök üdvözölte Donald Trump amerikai elnök bejelentését Nicolás Maduro elfogásáról.

Közeledik a szabadság. Éljen (…) a szabadság!

– írta az X-en.

Az orosz külügyminisztérium közleménye szerint

Moszkva mély aggodalmát fejezte ki és elítélte a Venezuela elleni fegyveres agressziót.

„A jelenlegi helyzetben fontos (…) megakadályozni a további eszkalációt, és arra összpontosítani, hogy a konfliktust párbeszéd útján oldják meg” – áll a közleményben.

A Venezuelával szoros kapcsolatokat ápoló Irán külügyminisztériuma közleményében szintén elítélte a támadást, amely szerinte Venezuela nemzeti szuverenitásának és területi épségének nyilvánvaló megsértése. A tárca sürgette az ENSZ Biztonsági Tanácsának haladéktalan összehívását.