Bombázók jelentek meg Venezuelában, lángokban Caracas + videó

„Ezekben a percekben is bombázzák Caracast, (…) Venezuelát megtámadták” – írta Petro az X közösségi oldalon azt követően, hogy szemtanúk helyi idő szerint kora hajnalban robbanásokról számoltak be a venezuelai fővárosból. A kolumbiai elnök egyúttal kérte, hogy az Amerikai Államok Szervezete és az ENSZ illetékes szervei tartsanak sürgősségi tanácskozást.

Venezuela elnöke rendkívüli állapotot hirdetett

Ahogy arról lapunk is beszámolt, repülőgépek zúgását, hangos zajokat, robbanásokat lehetett hallani és egy felszálló füstoszlopot látni a venezuelai fővárosban, Caracasban szombat hajnalban. A város déli része, egy nagyobb katonai bázis közelében, áram nélkül maradt.

Venezuela rendkívül súlyos katonai agressziónak minősítette az országot szombat hajnalban ért támadást. Nicolás Maduro elnök rendkívüli állapotot hirdetett.

Venezuela elutasítja és elítéli (…) az Egyesült Államok által a venezuelai terület és lakosság ellen elkövetett súlyos katonai agressziót Caracas polgári és katonai településein, valamint a Caracas környékén fekvő Miranda, Aragua és La Guaira államokban

– áll a kormányzat közleményében.

Nicolás Maduro elnök rendkívüli állapotot hirdetett ki, és felszólította az ország összes társadalmi és politikai erejét, hogy léptesse életbe a mozgósítási terveket – írták a dokumentumban.

Egy amerikai tisztviselő a Fox Newsnak megerősítette, hogy az Egyesült Államok hajt végre légicsapásokat Venezuela ellen.

A névtelenséget kérő tisztviselő további részleteket nem közölt. A Fehér Ház és a Pentagon egyelőre nem kommentálta a jelentéseket.

A venezuelai kormány közölte, hogy Caracas mellett Miranda, Aragua és La Guaira part menti államokat is csapás érte – írja a The Wall Street Journal.

Borítókép: Egy caracasi katonai támaszpont a robbanások után (Fotó: AFP)