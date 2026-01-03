Rendkívüli

Donald Trump bejelentette: elfogták Nicolás Maduro venezuelai elnököt

Venezuelarobbanáslégitámadás

Bombázók jelentek meg Venezuelában, lángokban Caracas + videó

Gustavo Petro kolumbiai elnök szombaton úgy nyilatkozott, hogy légitámadás érte Caracast. A venezuelai elnök katonai agresszióról beszélt és rendkívüli állapotot hirdetett a caracasi robbanások után. Egy névtelenséget kérő amerikai tisztviselő a Fox Newsnak megerősítette, hogy az Egyesült Államok hajtott végre csapásokat.

Magyar Nemzet
2026. 01. 03. 9:26
Katonai bázis Caracasban a robbanások után Fotó: LUIS JAIMES Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Ezekben a percekben is bombázzák Caracast, (…) Venezuelát megtámadták” – írta Petro az X közösségi oldalon azt követően, hogy szemtanúk helyi idő szerint kora hajnalban robbanásokról számoltak be a venezuelai fővárosból. A kolumbiai elnök egyúttal kérte, hogy az Amerikai Államok Szervezete és az ENSZ illetékes szervei tartsanak sürgősségi tanácskozást.

Venezuela elnöke rendkívüli állapotot hirdetett
Venezuela elnöke rendkívüli állapotot hirdetett
Fotó: AFP

Ahogy arról lapunk is beszámolt, repülőgépek zúgását, hangos zajokat, robbanásokat lehetett hallani és egy felszálló füstoszlopot látni a venezuelai fővárosban, Caracasban szombat hajnalban. A város déli része, egy nagyobb katonai bázis közelében, áram nélkül maradt. 

Venezuela rendkívül súlyos katonai agressziónak minősítette az országot szombat hajnalban ért támadást. Nicolás Maduro elnök rendkívüli állapotot hirdetett.

Venezuela elutasítja és elítéli (…) az Egyesült Államok által a venezuelai terület és lakosság ellen elkövetett súlyos katonai agressziót Caracas polgári és katonai településein, valamint a Caracas környékén fekvő Miranda, Aragua és La Guaira államokban

– áll a kormányzat közleményében.

Nicolás Maduro elnök rendkívüli állapotot hirdetett ki, és felszólította az ország összes társadalmi és politikai erejét, hogy léptesse életbe a mozgósítási terveket – írták a dokumentumban.

Egy amerikai tisztviselő a Fox Newsnak megerősítette, hogy az Egyesült Államok hajt végre légicsapásokat Venezuela ellen.

A névtelenséget kérő tisztviselő további részleteket nem közölt. A Fehér Ház és a Pentagon egyelőre nem kommentálta a jelentéseket.

A venezuelai kormány közölte, hogy Caracas mellett Miranda, Aragua és La Guaira part menti államokat is csapás érteírja a The Wall Street Journal.

Borítókép: Egy caracasi katonai támaszpont a robbanások után (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekBenes-dekrétumok

Benes-ügyben tudjuk, mit tenne a Tisza Párt

Bánó Attila avatarja

Magyar Péter a szlovák nagykövet kiutasításával eredményesen rongálná a magyar–szlovák viszonyt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.