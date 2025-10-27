Orbán ViktorGiorgia MeloniOlaszország

Rajonganak az olaszok Orbán Viktorért

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök díszszázaddal fogadta Orbán Viktort Rómában, ami ritka diplomáciai gesztusnak számít – írja a Világgazdaság. A csúcstalálkozóról készült videó alatt az olasz közösségi médiában rajongás tört ki a magyar kormányfő iránt – volt, aki azt írta: „Szeretném, ha ő lenne Olaszország elnöke.”

Munkatársunktól
2025. 10. 27. 23:04
Orbán Viktor miniszterelnököt fogadja Giorgia Meloni olasz kormányfő Rómában 2025. október 27-én Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nem akárhogyan várták Orbán Viktor Rómában: Giorgia Meloni olasz miniszterelnök díszszázaddal fogadta a magyar kormányfőt a csúcstalálkozón. Meloni Facebook-videója alatt pedig szabályos rajongásban törtek ki az olasz kommentelők, egyesek azt írták: „Szeretném, ha ő lenne Olaszország elnöke” – számol be róla a Világgazdaság. 

Orbán Viktor miniszterelnököt fogadja Giorgia Meloni olasz kormányfő Rómában 2025. október 27-én
Orbán Viktor miniszterelnököt fogadja Giorgia Meloni olasz kormányfő Rómában 2025. október 27-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Bár néhány liberális tüntető is megpróbált hangoskodni Orbán Viktorral szemben, láthatóan nem arattak túl nagy sikert. 

A magyar miniszterelnök Vatikánban magánaudiencián járt XIV. Leó pápánál, majd a délután folyamán Melonival találkozott a Palazzo Chigi-ben. Egy olasz kormányzati közlemény szerint részletesen áttekintették az Olaszország és Magyarország kétoldalú viszonyát, illetve az európai kül- és biztonságpolitika legégetőbb kérdéseit: Ukrajna, a Közel-Kelet és az EU jövője is szerepelt a napirenden.

A Facebook-videó látványos pillanataival – díszszázad, ünnepélyes fogadás – hamar szimbolikus jelentést is kapott: az olasz kommentelők között többen azon elmélkednek, hogy

az esemény nemcsak két vezető találkozója, hanem valamilyen új politikai jelzés is lehet.

„Szeretném, ha ő lenne Olaszország elnöke” – olvasható a bejegyzés alatti kommentek között, ami azt tükrözi, hogy az olaszok támogatják Orbán Viktor politikáját.

A találkozó formalitásán túl a két ország együttműködése is fókuszban volt: Olaszország és Magyarország egyeztetett a közös migrációs kihívásokról, az EU biztonsági programjáról (SAFE-eszköz), valamint ipari- és technológiai szinergiákról. Mindemellett Orbán Viktor a Vatikánban tett látogatásán azt is hangsúlyozta: a béke érdekében nem lehet tétlenül állni – és mint fogalmazott –,

„ami késik, az jön”, utalva ezzel a budapesti békecsúcsra.

A videó egyszerre látványos és szimbolikus: mutatja, hogy Orbán Viktor és Giorgia Meloni között erősödik a partnerség, és a találkozó formalitásán túl érzékelhető egyfajta politikai és vizuális üzenet is. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök Giorgia Meloni olasz kormányfővel (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Néző László
idezojelekpintér béla

Schmidt Máriát agyonverni nem kell félnetek

Néző László avatarja

Vajon mit üzen Pintér Béla a mai idegrángásos Magyarországnak, amelyben már így is elszabadultak a sötét indulatok?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.