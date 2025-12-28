UkrajnaOroszországdróncsapásorosz-ukrán háború

Zelenszkij Oroszország elleni támadással melegített a Trumppal való találkozóra

A helyi lakosok több robbanásról is beszámoltak a szizranyi olajfinomító környékéről. A hírek szerint az ukránok több hullámban támadták a létesítményt drónokkal.

Magyar Nemzet
2025. 12. 28. 8:40
Fotó: VIACHESLAV MADIIEVSKYI Forrás: NurPhoto
A hírek szerint robbanások rázták meg az éjszaka az oroszországi Szizrany környékét. Az ukránok a beszámolók szerint több hullámban támadták drónokkal a városban található olajfinomítót – írja az Origo

Az ukránok több hullámban támadták a létesítményt
Az ukránok több hullámban támadták a létesítményt (Fotó: NurPhoto/Viacheslav Madiievskyi)

A finomítót korábban is célba vették dróntámadásokban Ukrajna orosz olajipar elleni kampányának részeként, amely finanszírozást és üzemanyagot biztosít Moszkva háborús erőfeszítéseihez. Az éjszaka folyamán a helyi lakosok több robbanásról is beszámoltak, többen pedig felvételeket is készítettek a becsapódásokról. 

A beszámolók szerint a támadás több hullámban történt drónok segítségével és a létesítmény finomításért felelős részét érintették. A támadás nyomán többen is arról írtak, hogy tűzoltók érkeztek a helyszínre, azonban a tűz tényét független forrás nem erősítette meg. 

A jelentések szerint egy szizranyi elektromos alállomást is célba vettek az éjszaka folyamán. A lakosok áramszünetekről számoltak be a városban a dróntámadás után.

Az éjszaka folyamán több robbanást is hallottak Szizranyban, és a légvédelem aktív volt a környéken – jelentette egy orosz Telegram csatorna. Az orosz védelmi minisztérium később arról számolt be, hogy az éjszaka folyamán 12 ukrán drónt lőttek le a Szamarai terület felett, azonban a létesítményben keletkezett károkról nem adtak további tájékoztatást. 

Borítókép: Egy ukrán drónkezelő (Fotó: AFP)

Míg Brüsszel önti a pénzt Ukrajnába, Washington és Moszkva újrarajzolja a világot

