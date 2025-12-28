Zelenszkij Oroszország elleni támadással melegített a Trumppal való találkozóra

A hírek szerint robbanások rázták meg az éjszaka az oroszországi Szizrany környékét. Az ukránok a beszámolók szerint több hullámban támadták drónokkal a városban található olajfinomítót – írja az Origo.

Az ukránok több hullámban támadták a létesítményt (Fotó: NurPhoto/Viacheslav Madiievskyi)

A finomítót korábban is célba vették dróntámadásokban Ukrajna orosz olajipar elleni kampányának részeként, amely finanszírozást és üzemanyagot biztosít Moszkva háborús erőfeszítéseihez. Az éjszaka folyamán a helyi lakosok több robbanásról is beszámoltak, többen pedig felvételeket is készítettek a becsapódásokról.

A beszámolók szerint a támadás több hullámban történt drónok segítségével és a létesítmény finomításért felelős részét érintették. A támadás nyomán többen is arról írtak, hogy tűzoltók érkeztek a helyszínre, azonban a tűz tényét független forrás nem erősítette meg.