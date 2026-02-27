Az Ukrán Fegyveres Erők vezérkara közölte, hogy a nap eddigi részében 120 fegyveres érintkezés volt az ukrán és az orosz haderő között. Az ukrán alakulatok az Északi Szlobozsanscsina térségében és a kurszki irányban folytattak aktív hadműveleteket – írta az Origo.
Intenzív harcok zajlanak az orosz–ukrán fronton
Az Ukrán Fegyveres Erők vezérkara szerint a nap folyamán már 120 összecsapás történt az orosz és az ukrán erők között, több frontszakaszon is intenzív harcokkal. A leghevesebb támadások a pokrovszki, a huljajpolei és a kosztyantinyivkai térségben alakultak ki, miközben számos települést tüzérségi és légicsapások értek.
Az orosz hadsereg tüzérségi támadásokat indított a Csernyihivi régióban található Hrinivka, Budo-Vorobijivszka és Mihalcsina-Szloboda ellen. A Szumi területen Nyeszkucsne, Tovstodubove, Rohizne, Hodin, Volfine, Bacsivszk, Iszkriszkivscsina, Kucserivka, Bruszkij, Kiszla Dubina és Szloboda került ágyúzás alá.
Az Északi Szlobozsanscsina–kurszki frontszakaszon az orosz erők egy rohamot hajtottak végre, továbbá három légicsapást mértek, amelyek során nyolc irányított bombát vetettek be. Emellett 54 alkalommal alkalmaztak tüzérséget, ebből három esetben sorozatvető rakétarendszereket.
A Déli Szlobozsanscsina térségében tizenkét támadást regisztráltak Sztaricia, Piszcsane, Neszterne és Csuhunyivka környékén, illetve Zelene és Ohrimivka irányában; ezen a szakaszon két összecsapás még nem zárult le.
A kupjanszki irányban négy orosz támadásról érkezett jelentés Kruhliakivka térségéből, valamint Kurilivka, Bohuszlavka és Novoplatonivka felé.
A limani szektorban az ukrán csapatok tíz ellenséges rohamot hárítottak el Novoszelivka körzetében, továbbá Cservonij Sztav, Novojegorivka, Drobiseve, Sztavki és Liman irányából; itt a harcok még zajlanak.
A szlovjanszki térségben hét támadási kísérletet akadályoztak meg Jampil és Zakitne közelében, illetve Raj-Olekszandrivka felől. A kramatorszki szakaszon egy ütközetet jelentettek Orikhovo-Vaszilivka mellett. A kosztyantinyivkai fronton az orosz erők tizenöt offenzív műveletet indítottak Olekszandro-Sultine és Scserbinivka térségében, valamint Kosztyantinyivka, Ivanopillja, Illinivka, Beresztok, Sztepankivka, Szofijivka és Novoplatonivka irányába; itt egy támadás még tart.
A pokrovszki szektorban 36 alkalommal próbálták meg kiszorítani az ukrán védőket Rodinszke, Pokrovszk, Kotline, Molodecke, Udacsne, Muravka és Filija térségében, továbbá Bilicke, Sevcsenko, Hrisine, Szerhijivka és Novopidhorodnye felé, ebből még négy helyszínen harcolnak.
Az olekszandrivkai térségben hét roham indult Ternove és Zlahoda környékén, illetve Verbove és Visnyeve irányába, miközben légicsapások érték Ivanivka, Olekszandrohrad, Malomihajlivka és Piszanci településeket. A huljajpolei szakaszon az ukrán erők 25 támadást hárítottak el Huljajpole körzetében, valamint Zaliznyicsne, Sztaroukrainka, Hirke, Varvarivka, Olenokosztyantinyivka, Szvjatopetrivka és Csarivne irányából; egy összecsapás még tart. Az orosz légierő csapásokat hajtott végre Verhnja Tersza, Terszianka, Zelene, Sevcsenkivszke, Vozdvizsivka, Dolinka és Kopani településeken.
Borítókép: Ukrán katonák (Fotó: AFP)
