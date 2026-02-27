Intenzív harcok zajlanak az orosz–ukrán fronton

Az orosz hadsereg tüzérségi támadásokat indított a Csernyihivi régióban található Hrinivka, Budo-Vorobijivszka és Mihalcsina-Szloboda ellen. A Szumi területen Nyeszkucsne, Tovstodubove, Rohizne, Hodin, Volfine, Bacsivszk, Iszkriszkivscsina, Kucserivka, Bruszkij, Kiszla Dubina és Szloboda került ágyúzás alá.

Az Északi Szlobozsanscsina–kurszki frontszakaszon az orosz erők egy rohamot hajtottak végre, továbbá három légicsapást mértek, amelyek során nyolc irányított bombát vetettek be. Emellett 54 alkalommal alkalmaztak tüzérséget, ebből három esetben sorozatvető rakétarendszereket.

A Déli Szlobozsanscsina térségében tizenkét támadást regisztráltak Sztaricia, Piszcsane, Neszterne és Csuhunyivka környékén, illetve Zelene és Ohrimivka irányában; ezen a szakaszon két összecsapás még nem zárult le.

A kupjanszki irányban négy orosz támadásról érkezett jelentés Kruhliakivka térségéből, valamint Kurilivka, Bohuszlavka és Novoplatonivka felé.