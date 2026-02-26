Rendkívüli

Szijjártó Péter: Az ukránok bevallották, hogy politikai okok miatt blokkolják a kőolajszállítást + videó

Kártérítésre ítélték az olasz kormányt a Sea-Watch civil hajó blokádja miatt

A palermói bíróság több mint 76 millió euró kártérítés megfizetésére kötelezte az olasz államot a Sea-Watch 3 mentőhajó 2019-es blokádja miatt, ami komoly politikai vihart kavart Olaszországban. Giorgia Meloni és Matteo Salvini elfogadhatatlannak tartja, hogy az olasz állam egy törvénysértésekkel vádolt civil szervezetnek fizessen milliókat.

Jánosi Dalma
2026. 02. 26. 18:22
Illusztráció: Ítéletet hozott az olasz bíróság Forrás: AFP
Óriási megdöbbenést váltott ki Olaszországban, hogy a palermói bíróság több mint 76 millió euró kártérítés megfizetésére kötelezte az olasz államot a Sea-Watch 3 civil mentőhajó 2019-es lefoglalása miatt. 

Kártérítésre ítélték az olasz kormányt a Sea-Watch civil hajó blokádja miatt Fotó: AFP

A bíróság szerint jogellenes volt a hajó 2019. júniusi, kéthetes adminisztratív blokádja.

A kártérítést a belügyminisztériumnak és az infrastrukturális minisztériumnak kell megfizetnie. A kártérítés összege fedezi a civil szervezet anyagi veszteségeit, a kikötői díjakat, az üzemanyag- és a jogi költségeket. 

A jobboldali pártok szerint újabb politikai döntés született a palermói bíróságon. Giorgia Meloni miniszterelnök felháborítónak tartja, hogy a Sea-Watch milliós kártérítést nyert az olasz állammal szemben.

Szerinte elfogadhatatlan, hogy az állam egy olyan szervezetnek fizessen, amely megszegi a törvényeket és provokálja a hatóságokat.

Matteo Salvini kormányfőhelyettes szerint politikai ítélet született egy olyan civil szervezet javára, amely gúnyt űzött az olasz törvényekből. A hajó kapitánya, Carola Rackete szerint a tengeri mentés kötelesség, a kormánynak támogatnia kellene, nem pedig büntetnie. A statisztikák azt igazolják, hogy 2019-ben Matteo Salvini belügyminisztersége idején volt a legalacsonyabb az Olaszországba érkező bevándorlók száma.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

