Óriási megdöbbenést váltott ki Olaszországban, hogy a palermói bíróság több mint 76 millió euró kártérítés megfizetésére kötelezte az olasz államot a Sea-Watch 3 civil mentőhajó 2019-es lefoglalása miatt.
Kártérítésre ítélték az olasz kormányt a Sea-Watch civil hajó blokádja miatt
A palermói bíróság több mint 76 millió euró kártérítés megfizetésére kötelezte az olasz államot a Sea-Watch 3 mentőhajó 2019-es blokádja miatt, ami komoly politikai vihart kavart Olaszországban. Giorgia Meloni és Matteo Salvini elfogadhatatlannak tartja, hogy az olasz állam egy törvénysértésekkel vádolt civil szervezetnek fizessen milliókat.
A bíróság szerint jogellenes volt a hajó 2019. júniusi, kéthetes adminisztratív blokádja.
A kártérítést a belügyminisztériumnak és az infrastrukturális minisztériumnak kell megfizetnie. A kártérítés összege fedezi a civil szervezet anyagi veszteségeit, a kikötői díjakat, az üzemanyag- és a jogi költségeket.
A jobboldali pártok szerint újabb politikai döntés született a palermói bíróságon. Giorgia Meloni miniszterelnök felháborítónak tartja, hogy a Sea-Watch milliós kártérítést nyert az olasz állammal szemben.
Szerinte elfogadhatatlan, hogy az állam egy olyan szervezetnek fizessen, amely megszegi a törvényeket és provokálja a hatóságokat.
Matteo Salvini kormányfőhelyettes szerint politikai ítélet született egy olyan civil szervezet javára, amely gúnyt űzött az olasz törvényekből. A hajó kapitánya, Carola Rackete szerint a tengeri mentés kötelesség, a kormánynak támogatnia kellene, nem pedig büntetnie. A statisztikák azt igazolják, hogy 2019-ben Matteo Salvini belügyminisztersége idején volt a legalacsonyabb az Olaszországba érkező bevándorlók száma.
