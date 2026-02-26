Kártérítésre ítélték az olasz kormányt a Sea-Watch civil hajó blokádja miatt

A bíróság szerint jogellenes volt a hajó 2019. júniusi, kéthetes adminisztratív blokádja.

A kártérítést a belügyminisztériumnak és az infrastrukturális minisztériumnak kell megfizetnie. A kártérítés összege fedezi a civil szervezet anyagi veszteségeit, a kikötői díjakat, az üzemanyag- és a jogi költségeket.

A jobboldali pártok szerint újabb politikai döntés született a palermói bíróságon. Giorgia Meloni miniszterelnök felháborítónak tartja, hogy a Sea-Watch milliós kártérítést nyert az olasz állammal szemben.

Szerinte elfogadhatatlan, hogy az állam egy olyan szervezetnek fizessen, amely megszegi a törvényeket és provokálja a hatóságokat.