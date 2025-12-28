Itt a kormány adócsökkentési programja pontokba szedve!

Adócsökkentésekkel, adminisztrációs könnyítésekkel, beruházásösztönző kedvezményekkel és célzott támogatásokkal segíti a kormány a magyar vállalkozásokat: a 11 pontból álló, 80–90 milliárd forintos adócsökkentési program összesen 230–240 ezer vállalkozásnak nyújt érdemi segítséget – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A mikro-, kis- és középvállalkozások adják a magyar gazdaság gerincét: a hazai cégek 99 százaléka a kkv-szektorhoz tartozik, és a foglalkoztatottak 72 százalékának biztosít megélhetést. A kormány ezért 2010 óta következetesen támogatja a kkv-kat adó- és adminisztrációcsökkentő intézkedésekkel, valamint célzott programokkal.

A vállalkozások finanszírozását segíti az októberben bevezetett fix 3 százalékos kkv hitel, valamint az „1+1” kkv beruházás-élénkítő program második üteme. Emellett a tavaly elindított Demján Sándor-pogram több mint 1400 milliárd forintnyi forrással támogatja a hazai kkv-k beruházásait, hozzájárulva termelékenységük növeléséhez és méretugrásukhoz.

A háborús ellenszél ellenére a kormány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara együttműködésével újabb lépéseket tesz a vállalkozások terheinek csökkentésére. A 11 pontos adócsökkentési csomag a tényleges vállalkozói igényekre épül, és minden vállalati struktúra számára kedvező változásokat hoz.

A 11 pontos adócsökkentési program fő elemei:

Emelkedik az alanyi áfamentesség értékhatára.

Nő az egyéni vállalkozók költséghányada, csökkentve az adóalapot.

Megszűnik a szocho adóalap-szorzó a főállású egyéni vállalkozóknál.

Bővül a kisvállalati adó (kiva) jogosulti köre.

Adókedvezmények segítik a kármentesítési és tisztaipari beruházásokat.

Támogatást kapnak az energetikai infrastrukturális beruházások.

Emelkednek a kiskereskedelmi adó sávhatárai.

Fél évvel eltolódik az üzemanyagok jövedéki adójának valorizációja.

Emelkedik a társasági adóelőleg gyakoriságának értékhatára.

Nőnek a mikrogazdálkodói egyszerűsített beszámolókészítés értékhatárai.

Három intézkedés jelentősen csökkenti az egyéni vállalkozók adminisztrációs terheit.

– A kormány célja változatlan: csökkenteni a vállalkozások terheit, ösztönözni a beruházásokat, megvédeni a munkahelyeket és erősíteni a magyar kkv-k versenyképességét. Magyarország adópolitikájának középpontjában továbbra is a családok, a munkavállalók és a hazai vállalkozások állnak. A Tisza megszorító csomagja 3700 milliárddal több adó beszedését célozza meg a magyar vállalkozásoktól. Egy ekkora brutális vállalkozási adóemelés tudatos leépítése a magyar vállalkozásoknak és a gazdaságnak – emelte ki a minisztérium.