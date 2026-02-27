Történetének legerősebb évét zárta a 4iG

Közzétette tavalyi pénzügyi adatait a 4iG Nyrt. A társaság IFRS szerinti konszolidált nettó árbevétele 2025-ben 733,88 milliárd forintot ért el, ami 6,8 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Az EBITDA 275 milliárd forintra emelkedett, ami 19 százalékos bővülés, az EBITDA-marzs pedig 37 százalékot tett ki.

Az EBIT (kamatok és adófizetés előtti eredmény) több mint duplájára, 86,27 milliárd forintra emelkedett, míg az adózott eredmény 21,23 milliárd forintot tett ki.

Az egyszeri tételektől, a vételár-allokációs hatástól és nem realizált árfolyamhatásoktól megtisztított adózott eredmény 35,96 milliárd forintra nőtt, amely több mint hatszorosa az előző évinek.

A növekedés részben már a vállalat átalakulásának is köszönhető, amely már érzékelhető pénzügyi eredményeket hoz, és az alaptevékenységek egyre nagyobb mértékben járulnak hozzá a nyereséghez – fogalmazott a cég.

A pénzügyi és stratégiai eredmények jelentős részvényesi értékteremtést eredményeztek.

A 4iG részvényárfolyama 2025 során 351 százalékkal emelkedett, így a társaság piaci kapitalizációja az év végére meghaladta az 1247 milliárd forintot.

Ez a növekedés a stabil működési teljesítmény, az infrastruktúra-alapú üzleti modell megerősödése, valamint az új, nagy növekedési potenciállal rendelkező iparágba – űr- és védelmi ipar – történő belépés eredménye.

A távközlés és digitalizáció éve volt a tavalyi

A cégcsoport 2025-ben meghatározó lépéseket tett a távközlési és digitális infrastruktúra tevékenységek kialakítása érdekében. A kereskedelmi szolgáltatások és az infrastruktúra külön szervezetbe rendezésével hatékonyabb működés és új bevételi, monetizációs lehetőségek nyíltak meg. A digitális infrastruktúra divízió létrehozása tovább erősítette a vállalat szerepét a nagy kapacitású adatkapcsolati és adatközponti szolgáltatások piacán, amelyek a jövőben stabil és hosszú távon kiszámítható bevételeket biztosíthatnak.

Az űr- és védelmi ipari üzletág a cégcsoport egyik legfontosabb növekedési területévé vált. A 4iG Csoport célja, hogy nemzetközi technológiai partnerségekre és hazai ipari kapacitásokra építve Magyarországon és Közép-Európában egy integrált, exportképes védelmi ipari ökoszisztémát hozzon létre, amely képes fejlett katonai rendszerek fejlesztésére, gyártására és integrációjára, miközben erősíti a magyar ipari szuverenitást és a térség védelmi képességeit.