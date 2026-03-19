Magyar Péter támogatására kiterjedt dezinformációs propagandahálózatot hoztak létre az ukránok

Kiterjedt dezinformációs propagandahálózatot hoztak létre Magyarországon az ukránok, hogy a kétarcú Magyar Péter kampányát segítsék – írja az Ellenpont, amely szerint az ukrán befolyásolási kísérlet mögött egyszerre áll egy ellenzéki médiaközeg és egy, a közösségi médiában működő álprofilhálózat. A lap szerint a cél egyértelmű: a Tisza Párt politikai érdekeinek kiszolgálása, valamint az ukrán kormányzati narratíva felerősítése a magyar választási kampányban.

Forrás: Ellenpont

A lap felidézte, hogy Orbán Viktort és családját fenyegető, egykori SZBU-s altábornagy ügyében megjelent egy olyan ukrán véleményformáló, Irina Pugacsova, aki relativizálni próbálta a történteket. A cikk szerint Pugacsova gúnyolódva reagált arra, hogy a magyar miniszterelnök tájékoztatta szeretteit az őket ért fenyegetésről, majd mentegetni kezdte Hrihorij Omelcsenkót is. Az Ellenpont ezt különösen súlyosnak tartja, mert időközben már az altábornagy még erősebb, egyértelműbb fenyegetései is napvilágot láttak, köztük az a mondat, amelyben Orbán Viktort Robert Ficóhoz hasonlítva „öt golyóval” emlegette.

Négy elemre épül a narratíva

A lap szerint a történet igazán figyelemre méltó része, hogy ezt az ukrán érvelést magyarországi baloldali szereplők is átvették. A 444, valamint a Tisza Pártot támogató Fekete-Győr András is ugyanazzal a logikával próbálta relativizálni a fenyegetést, mint Pugacsova.

A cikk szerint ez a narratíva négy elemre épül:

Orbán Viktor „szerepet játszik”, amikor családját értesíti,

Omelcsenkót megpróbálják leválasztani az ukrán hatalomról,

a konkrét fenyegetést politikai adok-kapokként állítják be,

a megfenyegetett magyar felet próbálják támadó pozícióba helyezni az energiaellátás ügyére hivatkozva.

Az Ellenpont szerint ez a négyes érvrendszer nem magyar eredetű, hanem egyenesen az ukrán propagandagépezetből származik. Beszédes, hogy az ügy egyik szereplőjét „nyugalmazott” titkosszolgálatiként próbálják ártalmatlan figuraként bemutatni.

A halálos fenyegetés semmiképpen sem sorolható a normális politikai kommunikáció körébe, ezért különösen súlyos, hogy egyes ellenzéki véleményformálók relativizálják.

A cikk szerint Magyarországon már kiépült egy ukránpárti dezinformációs hálózat. Ennek egyik kulcsszereplőjeként Fekete-Győr Andrást nevezik meg, aki a Momentum bukott elnökeként a Félmillió Fiatal a Változásért nevű influenszerhálózat egyik alapítója és vezéralakja. Ez a szerveződés kifejezetten arra jött létre, hogy az online térben a Tisza Párt narratíváját erősítse, és mozgósítsa a fiatal szavazókat a 2026-os választásra.