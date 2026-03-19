Ebbe a lakásba tért haza Kertész Imre a koncentrációs táborból – Járja végig a Nobel-díjas író életének legfontosabb budai helyszíneit!

A Kertész Imre Intézet nagy sikerrel rendezett már ingyenes irodalmi sétákat: egyebek között a Pilinszky 100 rendezvénysorozat részeként a költő életének legfontosabb helyszíneit és műveit bemutató sétákon, majd az irodalmi Nobel-díj odaítélésének és átvételének 20. évfordulója alkalmából a Kertész Imréhez köthető pesti helyszíneket járhatták végig az érdeklődők.

Forrás: Kertész Imre Intézet

Kertész Imre-séta a Rózsadombon

Az első Nobel-díjas magyar író halálának 10. évfordulója alkalmából most újra ingyenes emléksétát rendez a Kertész Imre Intézet, ám ezúttal a főváros II. kerületében, hiszen Kertész Imre élete számos szállal kötődik a Rózsadombhoz.

A 2026. március 28-án, szombaton 10 órakor, a Zivatar utcából induló irodalmi időutazás bemutatja az író gyermek- és ifjúkorának meghatározó budai utcáit, tereit, épületeit: a lakást, ahova hazatért a koncentrációs táborból és ahol gyermekkorának egy részét töltötte, vagy a Török utcai lakást, ahol első feleségével élt hosszú évtizedeken keresztül, és amelyet A kudarc című regényében is megjelenített.

A séta során azokat az ikonikus budai helyszíneket is felkeresik, amelyek Kertész Imre írásaiban idéződnek fel: A pad című novella helyét, amin a kitelepítések idején a legendás bárzongoristával ücsörgött Kertész Imre reggelig, hogy megvárják, amíg az utcából eltűnik az ÁVH, de nem maradhat ki Az angol lobogóból jól ismert kiszögellés sem, ahonnan az író a brit dzsipet és a szovjet tankokat láthatta. A séta során a Kertész Imre Intézet munkatársai az egyes állomásokhoz szorosan kapcsolódó irodalmi részleteket olvasnak majd fel.