Kertész ImreemléksétaKertész Imre Intézet

Ebbe a lakásba tért haza Kertész Imre a koncentrációs táborból – Járja végig a Nobel-díjas író életének legfontosabb budai helyszíneit!

Ingyenes irodalmi emléksétát szervez a Kertész Imre Intézet az első Nobel-díjas magyar író halálának 10. évfordulója alkalmából. Kertész Imre élete számos szállal kötődik a főváros II. kerületéhez: az író gyermek- és ifjúkori élményei, később pedig alkotói hétköznapjai és magánéletének meghatározó eseményei is budai helyszíneken zajlottak. A 2026. március 28-i, ötállomásos sétán a Kertész Imre Intézet munkatársai megidézik az író élettörténetét irodalmi részletekkel gazdagítva.

Magyar Nemzet
2026. 03. 19. 12:29
Kertész Imre Forrás: Kertész Imre Intézet
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Kertész Imre Intézet nagy sikerrel rendezett már ingyenes irodalmi sétákat: egyebek között a Pilinszky 100 rendezvénysorozat részeként a költő életének legfontosabb helyszíneit és műveit bemutató sétákon, majd az irodalmi Nobel-díj odaítélésének és átvételének 20. évfordulója alkalmából a Kertész Imréhez köthető pesti helyszíneket járhatták végig az érdeklődők. 

Forrás: Kertész Imre Intézet

Kertész Imre-séta a Rózsadombon

Az első Nobel-díjas magyar író halálának 10. évfordulója alkalmából most újra ingyenes emléksétát rendez a Kertész Imre Intézet, ám ezúttal a főváros II. kerületében, hiszen Kertész Imre élete számos szállal kötődik a Rózsadombhoz.

A 2026. március 28-án, szombaton 10 órakor, a Zivatar utcából induló irodalmi időutazás bemutatja az író gyermek- és ifjúkorának meghatározó budai utcáit, tereit, épületeit: a lakást, ahova hazatért a koncentrációs táborból és ahol gyermekkorának egy részét töltötte, vagy a Török utcai lakást, ahol első feleségével élt hosszú évtizedeken keresztül, és amelyet A kudarc című regényében is megjelenített.

A séta során azokat az ikonikus budai helyszíneket is felkeresik, amelyek Kertész Imre írásaiban idéződnek fel: A pad című novella helyét, amin a kitelepítések idején a legendás bárzongoristával ücsörgött Kertész Imre reggelig, hogy megvárják, amíg az utcából eltűnik az ÁVH, de nem maradhat ki Az angol lobogóból jól ismert kiszögellés sem, ahonnan az író a brit dzsipet és a szovjet tankokat láthatta. A séta során a Kertész Imre Intézet munkatársai az egyes állomásokhoz szorosan kapcsolódó irodalmi részleteket olvasnak majd fel.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Zsigmond Barna Pál
idezojelekeurópai tanács

Békepárti fordulatra van szükség!

Zsigmond Barna Pál avatarja

Nem engedjük, hogy kiszolgáltassák hazánkat Brüsszelnek vagy Kijevnek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
