Marcus Rashford a vb-n bizonyíthatja, hogy nagyot tévedett a Barcelona

A Barca szakmai stábja nem tartotta indokoltnak, hogy további harmincmilliót költsön egy harmadik ballábas támadóra, miközben a szintén bal oldalon játszó Raphinha is a keret tagja. A két, jelenleg a világbajnokságon a bemutatkozásra készülő angol támadó között nincs semmilyen súrlódás, és a The Athleticnek Gordon elárulta, hogy Rashford rendkívül segítőkész volt, tippeket adott neki a barcelonai élettel és a várossal kapcsolatban.

Marcus Rashford és Anthony Gordon ragyogó kapcsolatot ápol egymással, pedig a válogatottban posztriválisok, és előbbi utóbbi miatt hagyja el a Barcelonát (Forrás: FA/Getty Images)

A Bayern München és Harry Kane lehet Rashford megmentője

A legfrissebb piaci pletykák szerint a Bayern München élénken érdeklődik Rashford iránt. A bajoroknál Harry Kane személyében egy jó barát és válogatottbeli csapattárs segíthetné a beilleszkedését a német élvonalba. A német rekordbajnok élénk érdeklődése az elmúlt napokban felerősödött, miután a bajorok lemaradtak az éppen a Barcelonához igazoló Gordonról. A klubvezetés és Vincent Kompany vezetőedző komolyan fontolóra vette Rashford leigazolását.

Németországi és brit lapok megerősítették, hogy a Bayern München számára a negyvenmillió eurós átigazolási összeg teljesen elfogadható, és készek lennének kifizetni a Unitednek a kért vételárat.

A legfrissebb hírek szerint a Bayern napokon belül benyújtja az első hivatalos ajánlatát, amely egy némileg alacsonyabb, 25 millió eurós kezdő licit lesz, hogy megkezdődhessenek a formális klubközi tárgyalások.

A transzfer legnagyobb akadálya Rashford hatalmas fizetése lehet, miután a 28 éves csatár jelenleg havi 325 ezer fontot keres, amit a bajorok biztosan nem adnak meg neki.

A Bayern már felvette a kapcsolatot Rashford képviselőivel, és az első puhatolózó megbeszélések kifejezetten pozitív hangulatban teltek. A klub bízik benne, hogy a játékos – látva, hogy sem a Barcelonában, sem a Manchester Unitedben nincs biztos jövője – hajlandó lesz csökkenteni a bérigényét a váltás érdekében. A müncheniek abban is reménykednek, hogy az angol válogatott csapatkapitánya, Harry Kane segít meggyőzni Rashfordot a fizetéscsökkentésről és a Németországba igazolásról.