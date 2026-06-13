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Marcus Rashford a vb-n bizonyíthatja, hogy nagyot tévedett a Barcelona

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Úgy tűnik, hiába volt sikeres a Barcelona labdarúgócsapatának előző idénye – bajnokságot és kupát is nyertek a katalánok –, mégis úgy döntöttek, ráfér a frissítés a támadóalakzatukra. Ennek legfőbb áldozata Marcus Rashford lett, aki hiába produkált pazar évadot, a klubvezetők bejelentették, hogy nem élnek az opciós jogukkal, és egy egyéves kölcsön után a bal oldali támadó visszatérhet a Manchester Unitedbe. A Vörös Ördögök viszont a hírek szerint nem akarják megtartani, így kapóra jött a Bayern München, amely elküldte az első hivatalos ajánlatát a csatárért.

Molnár László
2026. 06. 13. 11:01
Marcus Rashford már elköszönt a Barcelona csapatától, irány a Bayern
Marcus Rashford már elköszönt a Barcelona csapatától – irány a Bayern? Fotó: FC Barcelona/Eric Alonso
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A Barca szakmai stábja nem tartotta indokoltnak, hogy további harmincmilliót költsön egy harmadik ballábas támadóra, miközben a szintén bal oldalon játszó Raphinha is a keret tagja. A két, jelenleg a világbajnokságon a bemutatkozásra készülő angol támadó között nincs semmilyen súrlódás, és a The Athleticnek Gordon elárulta, hogy Rashford rendkívül segítőkész volt, tippeket adott neki a barcelonai élettel és a várossal kapcsolatban.

Marcus Rashford és Anthony Gordon ragyogó kapcsolatot ápol egymással, pedig a válogatottban posztriválisok, és előbbi utóbbi miatt hagyja el a Barcelonát
Marcus Rashford és Anthony Gordon ragyogó kapcsolatot ápol egymással, pedig a válogatottban posztriválisok, és előbbi utóbbi miatt hagyja el a Barcelonát         (Forrás: FA/Getty Images)

A Bayern München és Harry Kane lehet Rashford megmentője

A legfrissebb piaci pletykák szerint a Bayern München élénken érdeklődik Rashford iránt. A bajoroknál Harry Kane személyében egy jó barát és válogatottbeli csapattárs segíthetné a beilleszkedését a német élvonalba. A német rekordbajnok élénk érdeklődése az elmúlt napokban felerősödött, miután a bajorok lemaradtak az éppen a Barcelonához igazoló Gordonról. A klubvezetés és Vincent Kompany vezetőedző komolyan fontolóra vette Rashford leigazolását.

Németországi és brit lapok megerősítették, hogy a Bayern München számára a negyvenmillió eurós átigazolási összeg teljesen elfogadható, és készek lennének kifizetni a Unitednek a kért vételárat. 

A legfrissebb hírek szerint a Bayern napokon belül benyújtja az első hivatalos ajánlatát, amely egy némileg alacsonyabb, 25 millió eurós kezdő licit lesz, hogy megkezdődhessenek a formális klubközi tárgyalások. 

A transzfer legnagyobb akadálya Rashford hatalmas fizetése lehet, miután a 28 éves csatár jelenleg havi 325 ezer fontot keres, amit a bajorok biztosan nem adnak meg neki.

A Bayern már felvette a kapcsolatot Rashford képviselőivel, és az első puhatolózó megbeszélések kifejezetten pozitív hangulatban teltek. A klub bízik benne, hogy a játékos – látva, hogy sem a Barcelonában, sem a Manchester Unitedben nincs biztos jövője – hajlandó lesz csökkenteni a bérigényét a váltás érdekében. A müncheniek abban is reménykednek, hogy az angol válogatott csapatkapitánya, Harry Kane segít meggyőzni Rashfordot a fizetéscsökkentésről és a Németországba igazolásról.

Robert Lewandowski így ünnepelte az utolsó gólját a Barcelona színeiben
Robert Lewandowski így ünnepelte az utolsó gólját a Barcelona színeiben (Fotó: AFP/Jose Jordan)

Lewandowski is távozik, már Chicagóban tárgyal a Fire csapatával

A Barcelona egy másik csatárcsillaga is távozik a klubtól, hiszen a 37 éves Robert Lewandowskival sem hosszabbítottak a katalánok annak ellenére, hogy a támadó összesen 46 meccsen 19 gólt szerzett és négy gólpasszt adott a nemrég véget ért idényben

A lengyel csatár az ügynöke, Pini Zahavi társaságában Chicagóba utazott, hogy pontot tegyenek Lewandowski átigazolására a helyi Chicago Fire csapatához. 

Az MLS egyik sztárklubja hosszú távon számol a veterán klasszissal, két- vagy hároméves szerződést kínált neki. A klub sportigazgatója és vezetőedzője, Gregg Berhalter nyíltan beszélt arról, hogy világklasszis futballistákat szeretnének Chicagóba csábítani.

– Úgy gondoljuk, hogy Robert Lewandowski nemcsak a Chicago Fire, hanem az egész MLS számára fantasztikus igazolás lenne. Képességeit tekintve Lionel Messi szintjén említhető, és óriási lendületet adna a városnak is – jelentette ki a The Athletic kérdésére a sportigazgató.

 

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