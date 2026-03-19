Baleset miatt lezárták az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalát Komárom és Tata között – közölte a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
Elöntötte az üzemanyag az M1-es autópályát, a rendőrség azt kéri, hogy ne menjen arra
Két kamion balesetezett.
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint két kamion szenvedett utoléréses balesetet, emiatt nagy mennyiségű üzemanyag került az útburkolatra.
Az Útinform azt közölte, hogy jelentős a torlódás, ezért a rendőrség azt ajánlja, hogy aki teheti, hajtson le a sztrádáról a 85. kilométerszelvényben, és Tata térségében, a 67. kilométerszelvényben térjen vissza.
