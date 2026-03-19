Összeomlott a kínálat: brutális drágulás fenyegeti a globális olajpiacot

A közel-keleti olajexport és -termelés összeomlott, napi több mint 7–10 millió hordóval csökkentve a globális kínálatot, és így súlyos fizikai hiányt okozva. A 200 dolláros olajár rémálom-forgatókönyve hirtelen valósággá válhat. A szűk kínálat és a korlátozott tárolókapacitás miatt az árak akár 150-200 dollár fölé is emelkedhetnek hordónként, egyes elemzők pedig extrém kilengésekre figyelmeztetnek, ha a zavarok fennmaradnak. Még ha az iráni konfliktus véget is ér, a helyreállás lassú lesz, és az ideiglenes enyhülés nem fogja teljesen ellensúlyozni a hiányt, így az árak magasan maradhatnak – írja a Világgazdaság.

Az elszálló olajárak veszélye

Fotó: AFP

Zuhan a kitermelés

Egy hónappal ezelőtt bármely elemzőt kinevettek volna, aki azt állítja, hogy az olajár akár 200 dollárig is emelkedhet hordónként. Most azonban egyre többen ismerik el, hogy ez valós lehetőség – és jó okkal.

A Közel-Kelet olaj- és üzemanyagexportja februárban napi 25,13 millió hordón állt – írta a Reuters, a Kpler adataira hivatkozva.

Március közepére ez csaknem kétharmadával, napi 9,71 millió hordóra zuhant.

A Vortexa még aggasztóbb számokat közöl: februárban napi 26,1 millió hordó volt az átlag, míg

március közepén már mindössze 7,5 millió hordó.

Még ennél is rosszabb a termelési helyzet. A Közel-Keleten mindenki csökkenti a kitermelést – márpedig az olajkutak újraindítása időigényes.

A csökkentés oka a korlátozott tárolókapacitás: az exportra szánt hordók egy része valójában tartályhajókra kerül tárolás céljából, nem pedig a vevőkhöz.

Napi többmillió hordó termelés esik ki

A globális olajkínálat mintegy ötöde súlyosan érintett, és még ha holnap véget is érnének a harcok, időbe telne a normalizálódás.

Irak állítólag napi mintegy 2,9 millió hordóval csökkentette a kitermelést az ING elemzői szerint.

Szaúd-Arábiában a csökkentés napi 2–2,5 millió hordó között van.

Az Egyesült Arab Emírségek napi 1,5 millió hordóval,

Kuvait pedig 1,3 millió hordóval fogta vissza a termelést.

Ez összesen több mint hétmillió hordó kiesést jelent naponta.

Összehasonlításképp: a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) korábban napi mintegy 3,7 millió hordós többletet jósolt erre az évre. Ez a többlet mára eltűnt – ha egyáltalán létezett –, sőt a válság miatt további kínálat esett ki.

Az IEA becslése szerint a leállított termelés eléri a napi tízmillió hordót.

Mindez azt jelenti, hogy nincs elegendő fizikai olaj a kereslet kielégítésére. Amikor a kínálat szűk, az árak meredeken emelkednek, és még normalizálódás esetén is időbe telik a visszaesés – még akkor is, ha a magas árak csökkentik a keresletet.