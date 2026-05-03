Óriásit ugrott az átutalások száma, ez magyarázza a gyors változást

Ezzel szemben a legkisebb, tízzer forint alatti utalások növekedése elmaradt az átlagtól, 32 százalék körül alakult, miközben az ilyen tranzakció számának aránya 30-ról 28 százalékra csökkent. A BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértőjének értékelése szerint ez egyértelműen inflációs hatásra utal: a korábban kis összegű tranzakciók egy része egyszerűen felkerült a magasabb értéksávba. A nagy értékű utalásoknál mást mutat a kép. Bár a tízmillió forint feletti tranzakciók továbbra is az összérték mintegy kilencven százalékát adják, darabszámuk aránya nem nőtt.

Gergely Péter szerint mindez azt bizonyítja, hogy az azonnali fizetés nem egyszerűen technológiai újításként jelent meg a piacon, hanem új fizetési szokásokat alakított ki. Többször élnek az ügyfelek a kisebb összegű átutalások lehetőségével.

– Az azonnali fizetéses átutalások növekedését az is segítette, hogy egyre többen és többször vásárolnak az interneten, és ilyenkor sem mindig lehet vagy akarnak kártyával fizetni. A családtagoknak, ismerősöknek adott pénz is egyre gyakrabban érkezik már bankszámlára – hívja fel a figyelmet a pénzügyi szakértő.