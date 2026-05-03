gazdaságátutalásfizetés

Óriásit ugrott az átutalások száma, ez magyarázza a gyors változást

Öt év alatt csaknem negyven százalékkal nőtt a bankszámlás egyedi utalások száma Magyarországon. A hatalmas ugrás az azonnali fizetés bevezetésével magyarázható. Ezt ugyanis olyan fizetésekre is elkezdték használni a bankügyfelek, amelyeket korábban nem vagy csak ritkán végeztek így. Az online vásárlások elterjedése is felpörgette az azonnali utalásokat, és a családtagok is egyre gyakrabban adnak így egymásnak pénzt.

Magyar Nemzet
2026. 05. 03. 10:26
Illuszráció Forrás: voronaman / Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ezzel szemben a legkisebb, tízzer forint alatti utalások növekedése elmaradt az átlagtól, 32 százalék körül alakult, miközben az ilyen tranzakció számának aránya 30-ról 28 százalékra csökkent. A BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértőjének értékelése szerint ez egyértelműen inflációs hatásra utal: a korábban kis összegű tranzakciók egy része egyszerűen felkerült a magasabb értéksávba. A nagy értékű utalásoknál mást mutat a kép. Bár a tízmillió forint feletti tranzakciók továbbra is az összérték mintegy kilencven százalékát adják, darabszámuk aránya nem nőtt.

Gergely Péter szerint mindez azt bizonyítja, hogy az azonnali fizetés nem egyszerűen technológiai újításként jelent meg a piacon, hanem új fizetési szokásokat alakított ki. Többször élnek az ügyfelek a kisebb összegű átutalások lehetőségével.

– Az azonnali fizetéses átutalások növekedését az is segítette, hogy egyre többen és többször vásárolnak az interneten, és ilyenkor sem mindig lehet vagy akarnak kártyával fizetni. A családtagoknak, ismerősöknek adott pénz is egyre gyakrabban érkezik már bankszámlára – hívja fel a figyelmet a pénzügyi szakértő.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekeurópai unió

Bravó, Németország!

Kondor Katalin avatarja

Mi itt, a mai időkben nem hallgatunk már senkire, nemhogy a régi, de a mai tehetséges Kasszandrákra sem. A magukat messiásoknak képzelőkre viszont úgy tűnik, inkább.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.