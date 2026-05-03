Szoboszlai világklasszisa és a válogatott kapusának elismerése

Ezen a héten is láthattunk kiemelkedő teljesítményt. A magyar légiósok közül kimagaslott Szoboszlai Dominik, aki szenzációsan játszott a Manchester United elleni rangadón. Tóth Balázst az Év játékosának választották a Blackburn Roversnél.

Tóth Norbert
2026. 05. 03. 21:51
Szoboszlai Dominik gólt lőtt és gólpasszt adott a Manchester United ellen. Fotó: DARREN STAPLES/AFP
Az Év játékosa lett Tóth Balázs

A hétvégén rendezték az angol másodosztályú labdarúgó-bajnokság záró fordulóját. A Blackburn Rovers vereséggel zárta a Championshipet, a kieső Leicester City 1-0-ra nyert. Tóth Balázsnak bőven volt dolga: összesen nyolc védéssel zárt, és több portál is a találkozó legjobbjának választotta. 

A magyar válogatott kapusát a lefújás után a Blackburn hivatalos oldala a játékostársak szavazatai alapján az idény legjobb futballistájaként nevezte meg.

Vegyes hetet zártak a magyar légiósok

Gulácsi Péter a kispadon, Willi Orbán a kezdőben volt az RB Leipzig meccsén, a csapat 4-1-re kapott ki a Bayer Leverkusen otthonában Bundesliga-meccsen. Az Union Berlin 2-2-es döntetlent játszott a Köln ellen, Schäfer András kezdett, az 58. percben lecserélték. Szintén vereséget szenvedett a Bundesliga 2-ben a Hertha, Dárdai Márton végigjátszotta a Magdeburg 1-0-s győzelmével záruló találkozót. Nincs jó formában a Hertha, már négy meccse nyeretlen a fővárosi csapat.

A Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray kapott egy négyest a török bajnokságban. A bajnoki címért küzdő együttes a Samsunspor otthonában maradt alul 4-1-re, Sallai kezdett, a 84. percben cserélték le.

Callum Styles minden percet a pályán töltött a Sheffield Wednesday ellen, a West Bromwich Albion 2-1-re kapott ki.

A tengerentúlon születtek magyar gólok: a US Open-kupa nyolcaddöntőjében betalált Gazdag Dániel, a Columbus Crew 4-1-re nyert a One Knoxville ellen. Az MLS alapszakaszában Sallói Dániel lőtt gólt: csapata, a Toronto így sem bírt a San Jose Earthquakes együttesével (1-1).

A Loic Nego foglalkoztató Le Havre egy pontot szerzett a Ligue 1 hétvégi fordulójában (1-1 a Lille ellen). A magyar válogatott védője végigjátszotta a mérkőzést. 

Kovács Bendegúz ismét pályára léphetett a holland első osztályban: az AZ Alkmaar a 80. percben cserélt be a Twente elleni 2-2-es döntetlen alkalmával.

A két magyar légióst, Molnár Rajmundot és Szalai Attilát is foglalkoztató Pogon Szczezin 3-0-ra nyert a Wisla Plock elleni lengyel elsőosztályú bajnokin. Molnár sérülés miatt nem volt bevethető, Szalai pedig végigjátszotta a győztes meccset.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
