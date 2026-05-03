Szoboszlai világklasszisa és a válogatott kapusának elismerése

Az Év játékosa lett Tóth Balázs

A hétvégén rendezték az angol másodosztályú labdarúgó-bajnokság záró fordulóját. A Blackburn Rovers vereséggel zárta a Championshipet, a kieső Leicester City 1-0-ra nyert. Tóth Balázsnak bőven volt dolga: összesen nyolc védéssel zárt, és több portál is a találkozó legjobbjának választotta.

A magyar válogatott kapusát a lefújás után a Blackburn hivatalos oldala a játékostársak szavazatai alapján az idény legjobb futballistájaként nevezte meg.

Vegyes hetet zártak a magyar légiósok

Gulácsi Péter a kispadon, Willi Orbán a kezdőben volt az RB Leipzig meccsén, a csapat 4-1-re kapott ki a Bayer Leverkusen otthonában Bundesliga-meccsen. Az Union Berlin 2-2-es döntetlent játszott a Köln ellen, Schäfer András kezdett, az 58. percben lecserélték. Szintén vereséget szenvedett a Bundesliga 2-ben a Hertha, Dárdai Márton végigjátszotta a Magdeburg 1-0-s győzelmével záruló találkozót. Nincs jó formában a Hertha, már négy meccse nyeretlen a fővárosi csapat.

A Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray kapott egy négyest a török bajnokságban. A bajnoki címért küzdő együttes a Samsunspor otthonában maradt alul 4-1-re, Sallai kezdett, a 84. percben cserélték le.

Callum Styles minden percet a pályán töltött a Sheffield Wednesday ellen, a West Bromwich Albion 2-1-re kapott ki.

A tengerentúlon születtek magyar gólok: a US Open-kupa nyolcaddöntőjében betalált Gazdag Dániel, a Columbus Crew 4-1-re nyert a One Knoxville ellen. Az MLS alapszakaszában Sallói Dániel lőtt gólt: csapata, a Toronto így sem bírt a San Jose Earthquakes együttesével (1-1).

A Loic Nego foglalkoztató Le Havre egy pontot szerzett a Ligue 1 hétvégi fordulójában (1-1 a Lille ellen). A magyar válogatott védője végigjátszotta a mérkőzést.

Kovács Bendegúz ismét pályára léphetett a holland első osztályban: az AZ Alkmaar a 80. percben cserélt be a Twente elleni 2-2-es döntetlen alkalmával.

A két magyar légióst, Molnár Rajmundot és Szalai Attilát is foglalkoztató Pogon Szczezin 3-0-ra nyert a Wisla Plock elleni lengyel elsőosztályú bajnokin. Molnár sérülés miatt nem volt bevethető, Szalai pedig végigjátszotta a győztes meccset.