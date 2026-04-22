A Premier League csodás bajnokcsapata most a harmadosztály poklába süllyedt

Az angol labdarúgó-másodosztály 44. fordulójának keddi játéknapján újabb együttes kiesése vált biztossá. A Premier League 2016-os bajnoka, a Leicester City nem tudott nyerni, így matematikailag is biztossá vált, hogy a következő idényt a harmadosztályban kezdi meg.

Tóth Norbert
2026. 04. 22. 8:07
Rémálom lett a tündérmeséből. Fotó: PA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Leicester City 2-2-es döntetlent játszott a Hull City ellen hazai pályán, az egy pont azonban nem volt elegendő a bennmaradási remények fenntartásához. A korábbi Premier League-bajnok helyzetét azt sem könnyítette, hogy a szövetség hatpontos büntetéssel sújtotta az idény során. Gary Rowett csapata mindössze 11 győzelmet aratott az idényben.

Nem sokan gondolhatták az idény elején, hogy kiesik a Leicester City.

Kiesett a harmadosztályba a Leicester City

3642 nappal ezelőtt Claudio Ranieri irányításával Premier League-bajnok lett a Leicester City, most pedig kiesett a harmadosztályba. A 2026/27-es idényt a League One-ban töltik a Rókák, 142 éves történetük során mindössze másodszor játszanak majd ebben az osztályban.

Azonban nem a Leicester City az egyetlen korábbi elsőosztályú bajnok, amely a bajnoki címe elnyerése után viszonylag rövid időn belül a harmadosztályba esik vissza. A Portsmouth 1950-ben megnyerte az első osztályt, majd 1961-re már a harmadosztályban találta magát, a Leeds pedig 1992-ben ült fel Anglia trónjára, 2007-ig pedig két osztályt is zuhant.

A Leicester a 2016-es PL-címe utáni első idényében a 12. helyen végzett, miközben a Bajnokok Ligájában szerepelt. Ezután két kilencedik helyezést értek el a Rókák, majd két ötödik helyezés és egy történelmi első FA-kupa-győzelem következett. 2021/22-ben a nyolcadik helyen végzett a Leicester, és bejutott a Konferencialiga elődöntőjébe. Ezután jött el a Premier League-búcsú óriási meglepetésre. Ugyan egy idény után, azonnal sikerült visszajutni az élvonalba, mégsem tudta megvetni a lábát a klub, 2025-ben újfent a Championshipben találta magát.

Most pedig a harmadosztályba zuhant a Leicester City.

 

A Leicester City elmúlt tíz éve. Forrás: Sky Sports

A nagyobb képet nézi a Leicester vezetőedzője

Hihetetlenül frusztráló. Az első félidőben elkövettünk egy nagy hibát, ami fellendítette őket, ezt már túl sokszor megtettük. Nem tudtunk úgy pörögni, ahogy a meccs sürgőssége vagy fontossága megkövetelte volna, bár így is kreáltunk néhány jó helyzetet, ahol gólt kellett volna szereznünk. A második félidőben abszolút kiválóak voltunk. Talán ha az elmúlt öt-hat meccsen így játszottunk volna, több pontot szereztünk volna. Úgy festettünk, mint egy küzdeni akaró csapat, és sok helyzetet alakítottunk ki, de nem tudtuk kihasználni őket. Nagyon csalódott vagyok a játék miatt – fogalmazott Gary Rowett, a Leicester menedzsere.

A nagyobb kép az, hogy nem három vagy négy meccs alatt esik ki valaki, hanem egy idény alatt. Sok helyzetet kihagytunk, de ez nem a teljes történet. Egész szezonban csak ötször sikerült kapott gól nélkül lehozni meccset, szóval nem csak a csatárokról van szó

– jegyezte meg.

Tóth Balázsék közel a bennmaradáshoz

A Blackburn Rovers jelenleg 49 pontos, és a 21., tehát az utolsó bennmaradást jelentő pozíciót foglalja el. Tóth Balázsék előnye öt pont az Oxford United előtt két fordulóval a Championship vége előtt. A két csapat gólkülönbsége jelenleg azonos, mínusz tizenötön áll.

A Blackburn a hátralévő két meccset a középmezőnyben található Sheffield United és a már biztosan búcsúzó Leicester City ellen vívja. Egy oxfordi vereség esetén már pontot sem muszáj szereznie Tóth Balázs csapatának.

 

 

