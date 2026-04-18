Blackburnben kérdeztük a szurkolókat Tóth Balázsról, aki futballünnep részese volt

Történelmi meccset fogtunk ki, ugyanis péntek este élőben láthattuk a Blackburn Rovers–Coventry City angol másodosztályú labdarúgó-mérkőzést, amely már önmagában Tóth Balázs miatt is érdekes volt. A találkozó előtt a Blackburn-szurkolókkal zsúfolásig megtelt sörözőben beszélgettünk a drukkerekkel Tóthról, majd jöhetett a meccs, ahol az 1-1-nek és az egy-egy pontnak lényegében mindkét csapat örülhetett valamennyire. A Blackburn újabb fontos pontot szerzett a bennmaradásért folytatott harcban, míg a Frank Lampard vezette Coventry 25 év után jutott fel a Premier League-be. Történelmi este, amelyet a vendégszurkolók biztosan nem felejtenek el – ahogy a cikk írója sem.

Perlai Bálint
2026. 04. 18. 5:42
A Coventry játékosainak ünneplése, 25 év után újra a Premier League-be jutottak Fotó: NEWS IMAGES Forrás: NurPhoto
Amikor márciusban elkezdtem szervezni a liverpooli utamat a következő hónapra, akkor még nem gondoltam volna, hogy április 17-én mindez Liverpooltól úgy hatvan kilométerre kezdődik majd, méghozzá Blackburnben. Péntek este Tóth Balázs csapata az éllovas Coventry Cityt fogadta a Championship 43. fordulójában, ahova több ezer vendégszurkoló érkezett, ugyanis Frank Lampard csapata már egy ponttal is bebiztosította volna a feljutását a Premier League-be.

Tóth Balázs kapuja mögött a Coventry-szurkolók, akik a lefújás után hatalmas ünneplést tartottak
Tóth Balázs kapuja mögött a Coventry-szurkolók, akik a lefújás után hatalmas ünneplést tartottak  Fotó: Richard Sellers - PA Images / PA Images

Elképesztő bulira készültek Tóth Balázs meccsén

Az égszínkék szurkolókba már a Blackburnbe tartó vonaton belebotlottam délután négy óra magasságában, s már akkor sem voltak szomjasak... Mindez az angol futballkulrúra része, amely magyar szemmel tényleg felfoghatatlan. Hatalmas bulira készültek a Coventryből érkezők az Ewood Parkban, a kapu mögötti szektorok tömve voltak velük, lufik, konfettik és kék füst minden mennyiségben be volt készítve. Úgy hétezren is lehettek a vendégek, tőlük zengett a stadion már a kezdés előtt is, amikor elfoglaltam a helyem. Mindez nem is véletlen, a Coventry 2001 óta vár arra, hogy újra a legmagasabb osztályban játszhasson. Hosszú böjtölés volt, főleg, hogy már az előző két idényben is karnyújtásnyira voltak a PL-indulástól. Aztán Frank Lampard 2024. novemberében megérkezett, s azóta felszálló ágban van a csapat, amely elsősorban a rendkívül pontos támadójátékának köszönheti az első helyet. A forduló előtt 42 mérkőzésen 84 gólnál járt a számláló, amely magasan a legtöbb.

A kezdés előtt még a stadionnal szemben található sörözőbe tértem be. Ilyenkor a kezdés előtt órákkal már itt, a Fox and Houndsban gyülekezik a nép, majd a lefújás után győzelem esetén jöhet itt az ünneplés, vereség esetén pedig a bánatukat angol sörökkel próbálják enyhíteni. 

A Blackburn Rovers stadionja kívülről, innen nem messze van a már említett kocsma
A Blackburn Rovers stadionja kívülről, innen nem messze van a már említett kocsma  Fotó: A szerző felvétele

Elismerő szavak a szurkolóktól

A sörözőbe betérve több Blackburn-szurkolóval is szóba elegyedtem. Megkerülhetetlen kérdés volt: a 28 éves magyar kapus teljesítményét hogyan látják, aki március 21. és április 6. között gólt sem kapott. Neil 57 éve szurkol már szeretett csapatának, megélt ő már mindent, elsőnek egyből az 1995-ös Premier League-győzelmet említi. Neil szájából még jobb hallani a dicsérő szavakat Tóth Balázsról:

– Remek kapus, nincs könnyű dolga a mostani idényben, rengeteget változik a védelem összeállítása mérkőzésről mérkőzésre, ő még is bravúrt bravúrra halmoz.

Erre a mellette helyet foglaló, a kocsmában és a lelátón tősgyökeres Joe közbevág: – Emlékeztek, micsoda védést mutatott be a Stoke ellen egy hete? Elképesztő!

Imádják Tóth Balázst Blackburnben, a stadion melletti szurkolói boltban is egyre kelendőbb a kapusmez – főleg most, amikor ötvenszázalékos akció volt az idei mezekre. A magyar válogatott kapus a télen távozott Valérian Ismaëlnél is biztos pont volt és most Michael O’Neilnál is kezdőkapus, ha év végén nincs az a fránya sérülés, Tóth az egész idényt végig védte volna jó eséllyel. 

A 28 éves kapus kapcsán Joe és Neil még egy dologban egyetért: Tóth Balázsnak nyáron távoznia kell, egy jobb csapatba, akár a Premier League-be. 

Minderről maga a játékos is beszélt lapunknak még a márciusi válogatottszünet előtt. A két szurkoló ezt nem sajnálja, hiszen látják, hogy a magyar kapusban benne van a szintlépés. Azon viszont megdöbbentek, amikor mondtam nekik, hogy igen, ennek itt az ideje, hiszen már 28 éves. Azért remélem, egy világ nem dőlt össze bennük…

Egy asztallal odébb azt firtattuk: mégis miért küzd a bennmaradásért a szebb napokat már látott klub? A szurkolók kicsit dühösek voltak az indiai tulajdonosra, aki pár éve vette át a csapat irányítását, de az igazi gond nyáron volt, amikor a kiárusítás volt, és a helyükre – a drukkereket idézve – Európát már megjárt, jóval gyengébb képességű labdarúgók érkeztek.

Blackburn Rovers' Ryoya Morishita (left) and Coventry City's Jay Dasilva battle for the ball during the Sky Bet Championship match at Ewood Park, Blackburn. Picture date: Friday April 17, 2026. (Photo by Richard Sellers/PA Images via Getty Images)
Morisita Rjoja (balra) a Blackburn egyik legaktívabb játékosa volt, megérdemelte a gólt is  Fotó: Richard Sellers - PA Images / PA Images

Jöhetett a mérkőzés

Nem ijedt meg a Blackburn, amelynek a bennmaradásért folytatott harcban nagy szüksége volt minden pontra, az pedig külön plusz, ha még a Coventry ünneplését is elnapolják, de azért az esélyesebb messze a vendégcsapat volt. Az első félidőben a Rovers kontratámadásokból volt veszélyesebb, főleg a jobb szélen, Morisita Rjoja, aki nem egyszer kapott vastapsot a közönségtől. A pazar atmoszféra a hajrában fokozódott, amikor a játékvezető több kétes ítéletet is hozott, a hazai szurkolók ezt nem annyira tolerálták. Tóth Balázs igazi munka nélkül lehozta ezt a játékrészt, a játék képe alapján nem lehetett volna megmondani, hogy 18 hely választja el őket a tabellán. A második félidő elején jött is a hazai gól! Blackburn-labdaszerzéssel indult az egész, majd már-már elhalt a támadás, aztán Ryan Alebiosu a kapu előtt lövése a blokkban elveszett, mindez azonban tökéletes volt Morisitának, 1-0.

Feljutás és fontos pont a bennmaradáshoz

Az utolsó fél órában felpörögtek az események. Tóthnak volt egy talán túlzottan is bátor kijövetele, de nem faragott rá, a végén korrigált. A Coventry egyre inkább beszorította a hazai gárdát, a 81. percben Tóth is hibázott, túl sokáig tartotta kézben a labdát, amiért az új szabályok szerint szöglet járt az ellenfélnek – ezzel a vendégek nem tudtak élni. Nem úgy percekkel később, amikor egy jobb oldali szabadrúgás után Bobby Thomas fejelt Tóth kapujába, 1-1. A kék füstök repültek a pályára, megjött a vendégek hangja ismét..

A Coventry bejelentő videója a feljutásról:

A Blackburn összességében örülhet az 1-1-es döntetlennek – ahogy Neil mondta még a meccs előtt, ezen a meccse előre aláírná az egy pontot –, a túloldalt se bánják annyira az eredményt, hiszen az egy pont a feljutás bebiztosításárna már elég volt. Így hát kezdődött az ünneplés, a szurkolók torkaszakadtából ordították, hogy „We've got super Frankie Lampard!”

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
