Blackburnben kérdeztük a szurkolókat Tóth Balázsról, aki futballünnep részese volt

Amikor márciusban elkezdtem szervezni a liverpooli utamat a következő hónapra, akkor még nem gondoltam volna, hogy április 17-én mindez Liverpooltól úgy hatvan kilométerre kezdődik majd, méghozzá Blackburnben. Péntek este Tóth Balázs csapata az éllovas Coventry Cityt fogadta a Championship 43. fordulójában, ahova több ezer vendégszurkoló érkezett, ugyanis Frank Lampard csapata már egy ponttal is bebiztosította volna a feljutását a Premier League-be.

Tóth Balázs kapuja mögött a Coventry-szurkolók, akik a lefújás után hatalmas ünneplést tartottak Fotó: Richard Sellers - PA Images / PA Images

Elképesztő bulira készültek Tóth Balázs meccsén

Az égszínkék szurkolókba már a Blackburnbe tartó vonaton belebotlottam délután négy óra magasságában, s már akkor sem voltak szomjasak... Mindez az angol futballkulrúra része, amely magyar szemmel tényleg felfoghatatlan. Hatalmas bulira készültek a Coventryből érkezők az Ewood Parkban, a kapu mögötti szektorok tömve voltak velük, lufik, konfettik és kék füst minden mennyiségben be volt készítve. Úgy hétezren is lehettek a vendégek, tőlük zengett a stadion már a kezdés előtt is, amikor elfoglaltam a helyem. Mindez nem is véletlen, a Coventry 2001 óta vár arra, hogy újra a legmagasabb osztályban játszhasson. Hosszú böjtölés volt, főleg, hogy már az előző két idényben is karnyújtásnyira voltak a PL-indulástól. Aztán Frank Lampard 2024. novemberében megérkezett, s azóta felszálló ágban van a csapat, amely elsősorban a rendkívül pontos támadójátékának köszönheti az első helyet. A forduló előtt 42 mérkőzésen 84 gólnál járt a számláló, amely magasan a legtöbb.

A kezdés előtt még a stadionnal szemben található sörözőbe tértem be. Ilyenkor a kezdés előtt órákkal már itt, a Fox and Houndsban gyülekezik a nép, majd a lefújás után győzelem esetén jöhet itt az ünneplés, vereség esetén pedig a bánatukat angol sörökkel próbálják enyhíteni.

A Blackburn Rovers stadionja kívülről, innen nem messze van a már említett kocsma Fotó: A szerző felvétele

Elismerő szavak a szurkolóktól

A sörözőbe betérve több Blackburn-szurkolóval is szóba elegyedtem. Megkerülhetetlen kérdés volt: a 28 éves magyar kapus teljesítményét hogyan látják, aki március 21. és április 6. között gólt sem kapott. Neil 57 éve szurkol már szeretett csapatának, megélt ő már mindent, elsőnek egyből az 1995-ös Premier League-győzelmet említi. Neil szájából még jobb hallani a dicsérő szavakat Tóth Balázsról: