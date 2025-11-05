sérülésBlackburn Rovers FCTóth Balázskapusmagyar válogatott

„Abszolút katasztrófa" – a magyar válogatott kapus sérülése után edzője sem bizakodó

Sérülés miatt le kellett cserélni a magyar labdarúgó-válogatott kapusát kedd este. Tóth Balázs az angol másodosztályú Blackburn Rovers bajnoki mérkőzésének hajrájában hagyta el sántikálva a pályát.

Magyar Nemzet
2025. 11. 05. 5:47
Tóth Balázs, Blackburn, magyar válogatott, kapus
Lehet, hogy Tóth Balázs nélkül kell megvívni a magyar válogatott utolsó vb-selejtezőit? (Fotó: Mirkó István)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A magyar válogatott legutóbbi három mérkőzésén kapuban álló Tóth Balázs a idénybeli összes bajnokin védte a Blackburn Rovers kapuját, a csapat a legutóbbi három találkozóját megnyerve a 18. helyre lépett előre az angol másodosztály tabelláján. A közelmúltban számos bravúrt bemutatott a 28 éves kapus, a szurkolók pedig egyre inkább rajonganak érte. A Championship hivatalos oldalának tájékoztatása szerint a kedden a Bristol City otthonában 1-0-ra megnyert összecsapáson egyetlen lövés sem találta el a Blackburn kapuját, a 89. percben azonban sérülés miatt Tóthot le kellett cserélni.

A magyar válogatott kapus, Tóth Balázs sérülést szenvedett a Blackburn bajnokiján
A magyar válogatott kapus, Tóth Balázs sérülést szenvedett a Blackburn bajnokiján (Fotó: MI NEWS/NurPhoto)

Tóth Balázs sérülésének súlyossága bizonytalan

A Blackburn tudósítása szerint Tóth egy felfejelt labdáért futott ki a kapujából, ekkor sérült meg a térde – pontos diagnózist ugyanakkor edzője, Valérien Ismael sem tudott adni a mérkőzést követő sajtótájékoztatón, ő csupán annyit jegyzett meg róla, hogy „jelenleg nem tűnik jónak a helyzet". 

A Blackburn szurkolói aggódnak

Klubja közösségi oldala szerint a magyar kapus lesántikált a pályáról, és Aynsley Pears váltotta. Az esetről készített bejegyzés alá rengeteg hozzászólás érkezett a csapat szurkolóitól, a legtöbben szörnyülködtek a hír hallatán. Csupán néhányat emelünk ki ezek közül:

  • „A valaha volt legrosszabb hír" – írta egy drukker.
  • „Srácok, rossz érzésem van ezzel kapcsolatban" – jegyezte meg egy másik.
  • „Abszolút katasztrófa" – tette hozzá egy harmadik.

Tóth állapota egyelőre nem ismert, így azt sem tudni, befolyásolja-e szereplését a Blackburn szombati bajnokiján, majd a magyar válogatott jövő héten sorra kerülő, örmények és írek elleni világbajnoki selejtezőin.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felföldi Zoltán
idezojelekruszki

Egyik ruszki, másik ruszki

Felföldi Zoltán avatarja

Semmi alapja nincsen annak, hogy 1956-ot és az orosz–ukrán háborút egy lapon említsük.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu