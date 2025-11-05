„Abszolút katasztrófa" – a magyar válogatott kapus sérülése után edzője sem bizakodó

A magyar válogatott legutóbbi három mérkőzésén kapuban álló Tóth Balázs a idénybeli összes bajnokin védte a Blackburn Rovers kapuját, a csapat a legutóbbi három találkozóját megnyerve a 18. helyre lépett előre az angol másodosztály tabelláján. A közelmúltban számos bravúrt bemutatott a 28 éves kapus, a szurkolók pedig egyre inkább rajonganak érte. A Championship hivatalos oldalának tájékoztatása szerint a kedden a Bristol City otthonában 1-0-ra megnyert összecsapáson egyetlen lövés sem találta el a Blackburn kapuját, a 89. percben azonban sérülés miatt Tóthot le kellett cserélni.

A magyar válogatott kapus, Tóth Balázs sérülést szenvedett a Blackburn bajnokiján (Fotó: MI NEWS/NurPhoto)

Tóth Balázs sérülésének súlyossága bizonytalan

A Blackburn tudósítása szerint Tóth egy felfejelt labdáért futott ki a kapujából, ekkor sérült meg a térde – pontos diagnózist ugyanakkor edzője, Valérien Ismael sem tudott adni a mérkőzést követő sajtótájékoztatón, ő csupán annyit jegyzett meg róla, hogy „jelenleg nem tűnik jónak a helyzet".

🎙VI: “We need to assess the situation. We paid a big price for the win with two injuries tonight. Scott (ankle) and Balazs (knee). We’ve got three days to recover before the break. It doesn’t look good right now, but we’ll assess for more clarity.”#BRFC | #Rovers pic.twitter.com/K9Z5kRjsdU — RoversXtra (@RoversXtra) November 4, 2025

A Blackburn szurkolói aggódnak

Klubja közösségi oldala szerint a magyar kapus lesántikált a pályáról, és Aynsley Pears váltotta. Az esetről készített bejegyzés alá rengeteg hozzászólás érkezett a csapat szurkolóitól, a legtöbben szörnyülködtek a hír hallatán. Csupán néhányat emelünk ki ezek közül:

„A valaha volt legrosszabb hír" – írta egy drukker.

„Srácok, rossz érzésem van ezzel kapcsolatban" – jegyezte meg egy másik.

„Abszolút katasztrófa" – tette hozzá egy harmadik.

Tóth állapota egyelőre nem ismert, így azt sem tudni, befolyásolja-e szereplését a Blackburn szombati bajnokiján, majd a magyar válogatott jövő héten sorra kerülő, örmények és írek elleni világbajnoki selejtezőin.