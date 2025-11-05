„Abszolút katasztrófa" – a magyar válogatott kapus sérülése után edzője sem bizakodó

A magyar válogatott legutóbbi három mérkőzésén kapuban álló Tóth Balázs a idénybeli összes bajnokin védte a Blackburn Rovers kapuját, a csapat a legutóbbi három találkozóját megnyerve a 18. helyre lépett előre az angol másodosztály tabelláján. A közelmúltban számos bravúrt bemutatott a 28 éves kapus, a szurkolók pedig egyre inkább rajonganak érte. A Championship hivatalos oldalának tájékoztatása szerint a kedden a Bristol City otthonában 1-0-ra megnyert összecsapáson egyetlen lövés sem találta el a Blackburn kapuját, a 89. percben azonban sérülés miatt Tóthot le kellett cserélni.
Tóth Balázs sérülésének súlyossága bizonytalan
A Blackburn tudósítása szerint Tóth egy felfejelt labdáért futott ki a kapujából, ekkor sérült meg a térde – pontos diagnózist ugyanakkor edzője, Valérien Ismael sem tudott adni a mérkőzést követő sajtótájékoztatón, ő csupán annyit jegyzett meg róla, hogy „jelenleg nem tűnik jónak a helyzet".
A Blackburn szurkolói aggódnak
Klubja közösségi oldala szerint a magyar kapus lesántikált a pályáról, és Aynsley Pears váltotta. Az esetről készített bejegyzés alá rengeteg hozzászólás érkezett a csapat szurkolóitól, a legtöbben szörnyülködtek a hír hallatán. Csupán néhányat emelünk ki ezek közül:
- „A valaha volt legrosszabb hír" – írta egy drukker.
- „Srácok, rossz érzésem van ezzel kapcsolatban" – jegyezte meg egy másik.
- „Abszolút katasztrófa" – tette hozzá egy harmadik.
Tóth állapota egyelőre nem ismert, így azt sem tudni, befolyásolja-e szereplését a Blackburn szombati bajnokiján, majd a magyar válogatott jövő héten sorra kerülő, örmények és írek elleni világbajnoki selejtezőin.