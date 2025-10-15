Bravúr a javából: egy magyar játékos is bekerült a forduló álomcsapatába

A kapus remeklése is kellett a Portugáliában elért bravúros remihez. Noha két gólt kapott, a magyar válogatott kapuját védő Tóth Balázs hatszor is hárítani tudott a kedd esti vb-selejtezőn, ezt a teljesítményt pedig 8.4-es osztályzattal ismerte el a statisztikákkal foglalkozó portál, a Sofascore.

Tóth Balázs fontos védésekkel járult hozzá a magyar válogatott portugáliai pontszerzéséhez (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Tóth Balázs nevével kezdődik a hét csapata

A klubszinten az angol másodosztályban szereplő Blackburn Rovers játékosának értékelésénél nem volt magasabb az európai vb-selejtezők legutóbbi fordulójában pályára lépett kapusok között, így Tóth bekerült a hét csapatába is.

Felfigyeltek rá az angolok is

A 28 éves kapus mindössze negyedszerre volt válogatott, a selejtezősorozatban másodjára védett gyermekkori hőse, Cristiano Ronaldo ellen. Érdekesség, hogy a portugál sztár kétszer is beköszönt neki kedd este, vele ellentétben mégsem került be az álomcsapatba.

Tóth Balázs a lefújás után nem is tagadta, gyerekkori álmait éli ezekben a hetekben. Ehhez – valamint a Sofascore elismeréséhez – még hozzávehetjük, hogy egy másik statisztikai portál, a Whoscored a teljes mezőnyt tekintve is Tóth játékát látta a legjobbnak kedden – a kapus megelőzte a kétgólos Ronaldót és a 91. percben pontot mentő Szoboszlai Dominiket is.

Tóth Balázs neve tehát hirtelen felkapottá vált, még vezető angol hírportálok is kiemelték a magyar kapus teljesítményét. Mivel Tóth a világsztárokkal teletűzdelt Portugália otthonában villogott, felkeltheti angol élvonalbeli klubok érdeklődését is.

A magyar válogatott legközelebb novemberben lép pályára a vb selejtezőjében: előbb Örményország idegenben, majd Írország a Puskás Arénában lesz az ellenfél.