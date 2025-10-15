Szoboszlai és Ronaldo előtt: a portugál–magyar meccs legjobbja eladta magát a Premier League-be

Cristiano Ronaldo két remekbe szabott gólt szerzett, Szoboszlai Dominik góllal és gólpasszal vette ki részét a 2-2-es döntetlenből a Portugália–Magyarország világbajnoki selejtezőn. Gólt és gólpasszt nem jegyezhetett, a teljesítménye alapján Tóth Balázs mégis felzárkózott a két sztár mellé.
A Blackburn Rovers 28 éves magyar kapusa nyolc komoly védést mutatott be, közülük kettő a bravúr kategóriájába tartozik, amilyet világklasszisoktól is ritkán látni.
A bravúrok éjszakája – Tóth Balázs védései percről percre
- 14. perc: Cristiano Ronaldo 27 méterről laposan lőtt, Tóth Balázs könnyedén fogta a labdát – az első komolyabb beavatkozása.
- 50. perc: Semedo 16 méterről próbálkozott, Tóth vetődve hárította a félmagas lövést – szép reflexvédés.
- 53. perc: Fernandes beadása után Orbán luftot rúgott, a labda Netóhoz pattant, aki éles szögből bombázott, de Tóth középen kiütötte – már bravúrkategória.
- 60. perc: Ruben Dias hatalmas, 25 méteres lövése a kapufán csattant – ahogy mondani szokás, „jó kapusnak van szerencséje”.
- 61. perc: Fernandes 20 méterről tekert, Tóth beleért, így a labda a bal kapufán csattant – védés + kapufa, hatalmas reflexmunka. Valószínűleg a legnagyobb védése a meccsen
- 64. perc: Conceicao beadása után Joao Félix hat méterről a léc alá fejelt, Tóth Balázs reflexmozdulattal fölé tolta – ez is nagy bravúr volt
- 82. perc: Conceicao éles beadását lábbal tisztázta – gyors helyzetfelismerés.
- 83. perc: Conceicao ziccerben tört kapura, de Tóth remekül jött ki, és lelopta a labdát a lábáról – klasszikus kapus-intelligencia megoldás.
- 90+4. perc: Vitinha beadása után Joao Félix lőtt, Tóth magabiztosan fogta a labdát, ezzel megőrizve a döntetlent.
Összességében:
- 8 védés,
- 2 kiemelkedő bravúr (61’, 64’),
- 2 intelligens helyzetmegoldás (82’, 83’).
Ezek mind kulcsszerepet játszottak abban, hogy Magyarország pontot szerzett az Eb-címvédő otthonában.
A statisztikák szerint Szoboszlai és Ronaldo előtt
A nemzetközi szakportálok sem fukarkodtak az elismeréssel. A Sofascore osztályzatai alapján Tóth Balázs (8,4) még Szoboszlai Dominiknél (8,3) is jobb volt, csak Cristiano Ronaldo előzi meg (8,6).
A Whoscored értékelése szerint pedig Tóth Balázs (8,1) volt a mérkőzés legjobb játékosa, itt Szoboszlai Dominik 7,8-as, Cristiano Ronaldo pedig 8,0-s osztályzatot kapott.