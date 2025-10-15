Szoboszlai és Ronaldo előtt: a portugál–magyar meccs legjobbja eladta magát a Premier League-be

A számok nem hazudnak. A Whoscored szerint Tóth Balázs volt a portugál-magyar vb-selejtező legjobbja Fotó: WhoScored

„A gyerekkori álmaimat élem”

– Most a gyerekkori álmaimat élem. Ronaldón nőttem fel, először én is támadó akartam lenni, de végül visszaszorultam a kapuba, mert nem bírtam ennyit futni... Hihetetlen büszkeséggel tölt ez el engem és a családomat, mindenki arról álmodozik, hogy ilyen meccseken lépjen pályára – repesett a boldogságtól a mérkőzés után Tóth Balázs, aki nem utazhatott vissza a magyar válogatott többi játékosával Budapestre: egyből Angliába repült, hogy csatlakozzon klubcsapatához, a Blackburn Roversthez.



Premier League-szintű teljesítmény

A portugálok elleni meccs után Tóth Balázs neve bekerült az európai sportsajtó látóterébe. A vezető angol portálok is kiemelik a magyar kapus teljesítményét. Egy ilyen mérkőzés, ilyen közegben – Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes és a többi portugál sztár ellen – ritka lehetőség a bizonyításra.

Tóth Balázs élni tudott vele. Hozzájárult a magyar válogatott 2-2-es döntetlenjéhez, sőt felhívta magára a figyelmet a szigetországban.

Bátorság, gyorsaság, bravúrok, higgadtság: ezek jellemezték Tóth Balázst. A Premier League legjobb kapusaihoz mérhető az a teljesítmény, amit kedd este nyújtott.