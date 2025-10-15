Rendkívüli

Orbán Viktornak is volt szerepe a béke megteremtésében + videó

Tóth BalázsBlackburn Rovers FCteljesítményPortugáliaCristiano RonaldoSzoboszlai Dominik

Szoboszlai és Ronaldo előtt: a portugál–magyar meccs legjobbja eladta magát a Premier League-be

A magyar válogatott bravúros 2-2-es döntetlent ért el Portugáliában, Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo mellett volt még egy hőse a mérkőzésnek. Tóth Balázs, a Blackburn Rovers kapusa több elképesztő bravúrt mutatott be, a Whoscored statisztikai portál egyenesen őt választotta a mérkőzés legjobb játékosának. Nem csoda, ha ezek után a Premier League klubjai is felfigyelnek a 28 éves magyar kapusra.

Magyar Nemzet
2025. 10. 15. 7:08
Tóth Balázs egyik védése a Portugália - Magyarország labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzésen Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Cristiano Ronaldo két remekbe szabott gólt szerzett, Szoboszlai Dominik góllal és gólpasszal vette ki részét a 2-2-es döntetlenből a Portugália–Magyarország világbajnoki selejtezőn. Gólt és gólpasszt nem jegyezhetett, a teljesítménye alapján Tóth Balázs mégis felzárkózott a két sztár mellé.

Tóth Balázs szenzációs teljesítményt nyújtott ismét a magyar kapuban a portugál-magyar vb-selejtezőn. Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo szintjén értékelik a teljesítményét
Tóth Balázs szenzációs teljesítményt nyújtott ismét a magyar kapuban a portugál-magyar vb-selejtezőn. Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo szintjén értékelik a teljesítményét Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A Blackburn Rovers 28 éves magyar kapusa nyolc komoly védést mutatott be, közülük kettő a bravúr kategóriájába tartozik, amilyet világklasszisoktól is ritkán látni.

A bravúrok éjszakája – Tóth Balázs védései percről percre

  • 14. perc: Cristiano Ronaldo 27 méterről laposan lőtt, Tóth Balázs könnyedén fogta a labdát – az első komolyabb beavatkozása.
  • 50. perc: Semedo 16 méterről próbálkozott, Tóth vetődve hárította a félmagas lövést – szép reflexvédés.
  • 53. perc: Fernandes beadása után Orbán luftot rúgott, a labda Netóhoz pattant, aki éles szögből bombázott, de Tóth középen kiütötte – már bravúrkategória.
  • 60. perc: Ruben Dias hatalmas, 25 méteres lövése a kapufán csattant – ahogy mondani szokás, „jó kapusnak van szerencséje”.
  • 61. perc: Fernandes 20 méterről tekert, Tóth beleért, így a labda a bal kapufán csattant – védés + kapufa, hatalmas reflexmunka. Valószínűleg a legnagyobb védése a meccsen
  • 64. perc: Conceicao beadása után Joao Félix hat méterről a léc alá fejelt, Tóth Balázs reflexmozdulattal fölé tolta – ez is nagy bravúr volt
  • 82. perc: Conceicao éles beadását lábbal tisztázta – gyors helyzetfelismerés.
  • 83. perc: Conceicao ziccerben tört kapura, de Tóth remekül jött ki, és lelopta a labdát a lábáról – klasszikus kapus-intelligencia megoldás.
  • 90+4. perc: Vitinha beadása után Joao Félix lőtt, Tóth magabiztosan fogta a labdát, ezzel megőrizve a döntetlent.

Összességében:

  • 8 védés,
  • 2 kiemelkedő bravúr (61’, 64’),
  • 2 intelligens helyzetmegoldás (82’, 83’).
    Ezek mind kulcsszerepet játszottak abban, hogy Magyarország pontot szerzett az Eb-címvédő otthonában.

 

A statisztikák szerint Szoboszlai és Ronaldo előtt

A nemzetközi szakportálok sem fukarkodtak az elismeréssel. A Sofascore osztályzatai alapján Tóth Balázs (8,4) még Szoboszlai Dominiknél (8,3) is jobb volt, csak Cristiano Ronaldo előzi meg (8,6).

A Whoscored értékelése szerint pedig Tóth Balázs (8,1) volt a mérkőzés legjobb játékosa, itt Szoboszlai Dominik 7,8-as, Cristiano Ronaldo pedig 8,0-s osztályzatot kapott.

A számok nem hazudnak. A Whoscored szerint Tóth Balázs volt a portugál-magyar vb-selejtező legjobbja Fotó: WhoScored

„A gyerekkori álmaimat élem”

– Most a gyerekkori álmaimat élem. Ronaldón nőttem fel, először én is támadó akartam lenni, de végül visszaszorultam a kapuba, mert nem bírtam ennyit futni... Hihetetlen büszkeséggel tölt ez el engem és a családomat, mindenki arról álmodozik, hogy ilyen meccseken lépjen pályára – repesett a boldogságtól a mérkőzés után Tóth Balázs, aki nem utazhatott vissza a magyar válogatott többi játékosával Budapestre: egyből Angliába repült, hogy csatlakozzon klubcsapatához, a Blackburn Roversthez.
 

Premier League-szintű teljesítmény

A portugálok elleni meccs után Tóth Balázs neve bekerült az európai sportsajtó látóterébe. A vezető angol portálok is kiemelik a magyar kapus teljesítményét. Egy ilyen mérkőzés, ilyen közegben – Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes és a többi portugál sztár ellen – ritka lehetőség a bizonyításra.

Tóth Balázs élni tudott vele. Hozzájárult a magyar válogatott 2-2-es döntetlenjéhez, sőt felhívta magára a figyelmet a szigetországban.

Bátorság, gyorsaság, bravúrok, higgadtság: ezek jellemezték Tóth Balázst. A Premier League legjobb kapusaihoz mérhető az a teljesítmény, amit kedd este nyújtott. 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekKáli-medence

Festő a világ közepén

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Somogyi Győző látó, látomásos festő, a legnagyobbak egyike.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.