A határon túli magyarok sosem számíthattak a baloldalra, a Tisza és a DK most mégis kihasználná őket

„Egészen felháborító az az álszentség, amit a határon túli magyarság ügyében a baloldal tanúsít” – jelentette ki Orbán Balázs a közösségi oldalán.

Fotó: Polyák Attila

A miniszterelnök politikai igazgatója hangsúlyozta, hogy a nemzeti kormány álláspontja a Beneš-dekrétumok kérdésében világos és következetes: nem fogadjuk el a kollektív bűnösség elvét!

Alapvetően ellentétes az emberi jogokkal és az európai jogállami alapelvekkel, ha bárkit pusztán a közösségéhez való tartozása miatt fosztanak meg jogaitól

– jelentette ki Orbán Balázs. Majd hangsúlyozta: éppen ezért harcolnak következetesen a Beneš-dekrétumok ellen, és minden egyes szlovák–magyar kisebbségi tárgyaláson napirendre tűzik ezt a kérdést.

A magyar kormány mindenben az adott külhoni nemzetrész legitim politikai képviselete és demokratikusan megválasztott vezetői mögött áll – velük együttműködve képviseljük a magyar érdekeket

– emelte ki. Majd rámutatott: elképesztő képmutatás, hogy most épp azok próbálják felhasználni a határon túliakat politikai haszonszerzésre, akik elvennék tőlük az állampolgárságot, a szavazati jogot és az anyaország által biztosított támogatásokat. „Hiába kapálózik a Tisza és a DK: saját keserű tapasztalatunkból tudjuk, hogy határon túli nemzettársaink a baloldalra soha, a nemzeti kormányra pedig mindig számíthatnak” – tette hozzá.

A témában korábban már Szentirályi Alexandra is megszólalt. A budapesti Fidesz elnöke kijelentette:

Mindig is csak mi, a nemzeti oldal álltunk ki következetesen a külhoni magyarok mellett. Akkor is, amikor ez nem volt divatos. Akkor is, amikor támadtak érte. És akkor is, amikor mások hátat fordítottak nekik.

Most pedig mit látunk? Felháborító baloldali álszentséget – tette hozzá.

A fővárosi frakcióvezető szintén rámutatott, hogy ugyanazok próbálják politikai célokra felhasználni a határon túli magyarokat, akik elvennék tőlük az állampolgárságot, a szavazati jogot és a támogatásokat.