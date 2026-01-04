baloldalTisza PártDK

A határon túli magyarok sosem számíthattak a baloldalra, a Tisza és a DK most mégis kihasználná őket

A nemzeti kormány azonban a határok túloldalán élő magyarokkal együtt képviseli a magyar érdeket.

Magyar Nemzet
2026. 01. 04. 22:51
Fotó: Máté Krisztián
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Egészen felháborító az az álszentség, amit a határon túli magyarság ügyében a baloldal tanúsít” – jelentette ki Orbán Balázs a közösségi oldalán

20251206 Kecskemét A Tisza Párt rendezvénye fotó: Polyák Attila (PA) MW képen: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Fotó: Polyák Attila

A miniszterelnök politikai igazgatója hangsúlyozta, hogy a nemzeti kormány álláspontja a Beneš-dekrétumok kérdésében világos és következetes: nem fogadjuk el a kollektív bűnösség elvét!

Alapvetően ellentétes az emberi jogokkal és az európai jogállami alapelvekkel, ha bárkit pusztán a közösségéhez való tartozása miatt fosztanak meg jogaitól

– jelentette ki Orbán Balázs. Majd hangsúlyozta: éppen ezért harcolnak következetesen a Beneš-dekrétumok ellen, és minden egyes szlovák–magyar kisebbségi tárgyaláson napirendre tűzik ezt a kérdést.

A magyar kormány mindenben az adott külhoni nemzetrész legitim politikai képviselete és demokratikusan megválasztott vezetői mögött áll – velük együttműködve képviseljük a magyar érdekeket

– emelte ki. Majd rámutatott: elképesztő képmutatás, hogy most épp azok próbálják felhasználni a határon túliakat politikai haszonszerzésre, akik elvennék tőlük az állampolgárságot, a szavazati jogot és az anyaország által biztosított támogatásokat. „Hiába kapálózik a Tisza és a DK: saját keserű tapasztalatunkból tudjuk, hogy határon túli nemzettársaink a baloldalra soha, a nemzeti kormányra pedig mindig számíthatnak” – tette hozzá.

A témában korábban már Szentirályi Alexandra is megszólalt. A budapesti Fidesz elnöke kijelentette: 

Mindig is csak mi, a nemzeti oldal álltunk ki következetesen a külhoni magyarok mellett. Akkor is, amikor ez nem volt divatos. Akkor is, amikor támadtak érte. És akkor is, amikor mások hátat fordítottak nekik.

Most pedig mit látunk? Felháborító baloldali álszentséget – tette hozzá.

A fővárosi frakcióvezető szintén rámutatott, hogy ugyanazok próbálják politikai célokra felhasználni a határon túli magyarokat, akik elvennék tőlük az állampolgárságot, a szavazati jogot és a támogatásokat. 


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Máté Krisztián)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelektisza

Tik-tak: Magyar Péter egy időzített bomba, az óra vészjósló ketyegése már hallatszik

Felhévizy Félix avatarja

Egyre erősödik sokakban az érzés.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu