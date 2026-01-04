Magyar PéterTisza Pártbaloldal

Magyar Péterék ugyanazzal próbálkoznak, mint elődeik, mégis más eredményt várnak

Újra divat a röhögőfejezés a közösségi médiában, de legutóbb is síró fejek lettek belőle.

Magyar Nemzet
2026. 01. 04. 20:03
Fotó: Hatlaczki Balázs
– A röhögőfejezés már jól ismert libsi szokás – jelentette ki Kocsis Máté a közösségi oldalán . A Fidesz frakcióvezetője emlékeztetett: a 2022-es választások előtt annyi gúnyos emoji volt az oldalaikon, mint még soha. – Aztán érdekes módon 2022 április 4-én, a választások másnapján reggel már nem volt röhögőfej. Akkor már csak síró Vadai Ágnes volt. Meg brühögő Szabó Tímea – tette hozzá.

Budapest, 2021. szeptember 20. Szabó Tímea, a Párbeszéd frakcióvezetője felszólal az Országgyűlés őszi időszakának nyitóülésén 2021. szeptember 20-án. MTI/Koszticsák Szilárd
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Ahogyan a Fidesz frakcióvezetője által megidézett példa is mutatja, önmagukban ezeknek a hangulatjeleknek túl nagy jelentősége még akkor sincs, ha úgy tűnik, sokan kattintanak rájuk. 

Azonban megesik, hogy egyetlen ilyen „röhögőfej” is nagy felháborodást tud kelteni.

Utóbbit Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke is megtapasztalhatta, amikor heves indulatokat váltott ki egy jópofának szánt, de sokak szerint túlzó és ízléstelen megnyilvánulása, miután egy békés, helyi karácsonyi eseményre röhögő emojival reagált.

A tarhosi Mindenki karácsonya esemény békés, közösségi ünnep volt, amelyet a helyiek pozitívan értékeltek, ám Magyar Péter emberének reakciója – egy nevető fej – vitát váltott ki.

Kónya István, a vármegyei tanács tagja szerint ez arra utal, hogy valami nincs rendben a politikus hozzáállásával, és az nem illik egy ünnepi eseményhez.

 

Kamuprofil-hálózat

Míg a baloldal a saját követőit arra biztatja, hogy ilyen reakciókat hagyjanak a jobboldali politikusok bejegyzésein, addig arról sem feledkeznek meg, hogy legalább a közösségi médiában olyan érzet keletkezzék, mintha ők lennének a többség. Éppen ezért ahogyan korábban Márki-Zay Péter, úgy most Magyar Péter és a Tisza Párt is folytatja a baloldali hagyományokat, és kamulájkokat vesz magának. A baloldali pártvezért még az sem zavarta, hogy kissé gyanús, hogy a tízmillió lelket számláló Magyarországon rekordnézettségre tesz szert, és közel 35 millióan nézik meg az egyik videóját a közösségi oldalán.

De nem csak külföldi kamulájkokkal kívánja a tömegesség látszatát kelteni a Tisza Párt. Tavaly nyáron már az „online közösségépítő csapatát” kérte arra Magyar Péter, hogy segítse az oldalának a népszerűségét, és hű tiszásként mindannyian hozzanak létre egy másik, kamu profilt is.

Tavaly nyáron Orbán Viktor így fogalmazott a baloldali párttal kapcsolatban: 

a Tisza Párt egy digitális blöff.

A miniszterelnök ezt akkor azzal indokolta, hogy Magyar Péternek sem jelöltje, sem szervezete, sem pártja nem volt.

Bár a Tisza-vezérnek nyár óta sikerült jelölteket szereznie a régi baloldali körökből, a párt még mindig látványosan egy személyre épül, és ez maga Magyar Péter, hiszen ő az egyetlen, aki kiállhat a a nyilvánosság elé, embereinek ugyanis megtiltotta a nyilatkozást.

 

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

