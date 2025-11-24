Ezek ugyanazok: előbújt a baloldal, Tisza Párt néven próbálkoznak

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke nem győzte telekürtölni az összes médiafelületet azzal, hogy neki ugyan nem lesznek baloldali jelöltjei, ám a tiszás jelöltállítás minden kétséget kizáróan bebizonyította, hogy a pártban tolonganak a bukott kormányfő, Gyurcsány Ferenc régi emberei, a szélrózsa minden irányából szalajtott baloldali politikusok és háttéremberek, nem is beszélve a hungarofób Soros-univerzum elkötelezett szálláscsinálóiról.

Balliberálisok újracsomagolva: Magyar Péter és Bódis Kriszta (Forrás: Facebook)

Brüsszellel fújnak egy követ: visszaállítanák a kötelező sorkatonaságot

A brüsszeli vonal elkötelezett híve például Halmai Ferenc, a Jászberény központú választókerület tiszás jelöltje, aki a sorkatonaság visszavezetése mellett érvel. Az egykori rendőrkapitány Halmait a liberális 444 a Tisza sztárjelöltjeként emlegette. Magyar Péter jelöltje egyszerre kritizálta a fiatalokat, és beszélt arról, hogy visszavezetné a sorkatonaságot. Halmai így fogalmazott egy televíziós interjúban:

Fájó pontom, hogy a sorkatonaság megszüntetésével nagyon nagy űr maradt a fiatalok nevelésében, a társadalmi együttélés szabályainak megtanulásában. […] azt gondolom, hogy ebben a fajta nevelésben, ebben van mit tennünk nekünk is.

Ez az álláspont különösen aggasztó annak fényében, hogy Európa egyre közelebb navigálja magát a háborús őrülethez.

Halmai Ferenc sorkatonaságot támogató álláspontja nem egyedülálló jelenség a Tiszánál, sőt, ez a nézet tűnik a pártban elfogadottnak.

A volt katonai vezető, Ruszin-Szendi Romulusz, Magyar Péter honvédelmi tanácsadója is hasonló szellemben nyilatkozott korábban.

Azzal érvelt, hogy a sorkatonaságot nem megszüntették, hanem „felfüggesztették”, az ő felfogása szerint pedig „ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal”.

Az MSZP–SZDSZ nem tűnt el, csak átalakult

Szép számmal akadnak olyan tiszás indulók, akik korábban

az SZDSZ vagy jelenleg a megszűnés felé araszoló MSZP jelöltjei is lehettek volna.

Például Balatincz Péter, a Magyar Orvosi Kamara országos felügyelőbizottságának elnöke is megméreti magát az ajkai választókerületben. Mind a kamara, mind a felügyeleti bizottsági elnök ismert arról, hogy a kormánnyal szemben a mindenkori baloldal mellett száll síkra.