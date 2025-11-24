Magyar PéterDKtiszásbódis krisztaFarádyhalmai Ferenc

Ezek ugyanazok: előbújt a baloldal, Tisza Párt néven próbálkoznak

A Tisza Párt ki sem látszik a baloldali jelöltekből, a korábban már megbukott, vagy bukásra ítélt pártok eddig ismeretlen harmadvonala látta meg a soha vissza nem térő lehetőséget a kitörésre, Magyar Péter mögé beállva. A Tisza Párt képviselőjelölt-jelöltjei közé csak a baloldal követeléseit maradéktalanul teljesítő jelöltek kerülhettek, vagyis azok, akik támogatják a megszorításokat, ukrán- és Brüsszel-pártiak, valamint az LMBTQ-lobbi és az Európai Uniót elárasztó tömeges migráció szószólói.

2025. 11. 24. 18:52
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke nem győzte telekürtölni az összes médiafelületet azzal, hogy neki ugyan nem lesznek baloldali jelöltjei, ám a tiszás jelöltállítás minden kétséget kizáróan bebizonyította, hogy a pártban tolonganak a bukott kormányfő, Gyurcsány Ferenc régi emberei, a szélrózsa minden irányából szalajtott baloldali politikusok és háttéremberek, nem is beszélve a hungarofób Soros-univerzum elkötelezett szálláscsinálóiról.

Balliberálisok újracsomagolva: Magyar Péter és Bódis Kriszta (Forrás: Facebook)

 

Brüsszellel fújnak egy követ: visszaállítanák a kötelező sorkatonaságot

A brüsszeli vonal elkötelezett híve például Halmai Ferenc, a Jászberény központú választókerület tiszás jelöltje, aki a sorkatonaság visszavezetése mellett érvel. Az egykori rendőrkapitány Halmait a liberális 444 a Tisza sztárjelöltjeként emlegette. Magyar Péter jelöltje egyszerre kritizálta a fiatalokat, és beszélt arról, hogy visszavezetné a sorkatonaságot. Halmai így fogalmazott egy televíziós interjúban:

Fájó pontom, hogy a sorkatonaság megszüntetésével nagyon nagy űr maradt a fiatalok nevelésében, a társadalmi együttélés szabályainak megtanulásában. […] azt gondolom, hogy ebben a fajta nevelésben, ebben van mit tennünk nekünk is.

Ez az álláspont különösen aggasztó annak fényében, hogy Európa egyre közelebb navigálja magát a háborús őrülethez.

Halmai Ferenc sorkatonaságot támogató álláspontja nem egyedülálló jelenség a Tiszánál, sőt, ez a nézet tűnik a pártban elfogadottnak. 

A volt katonai vezető, Ruszin-Szendi Romulusz, Magyar Péter honvédelmi tanácsadója is hasonló szellemben nyilatkozott korábban.

Azzal érvelt, hogy a sorkatonaságot nem megszüntették, hanem „felfüggesztették”, az ő felfogása szerint pedig „ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal”.

 

Az MSZP–SZDSZ nem tűnt el, csak átalakult

Szép számmal akadnak olyan tiszás indulók, akik korábban

az SZDSZ vagy jelenleg a megszűnés felé araszoló MSZP jelöltjei is lehettek volna.

Például Balatincz Péter, a Magyar Orvosi Kamara országos felügyelőbizottságának elnöke is megméreti magát az ajkai választókerületben. Mind a kamara, mind a felügyeleti bizottsági elnök ismert arról, hogy a kormánnyal szemben a mindenkori baloldal mellett száll síkra.

Menczer Tamás , a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója hívta fel a figyelmet arra, hogy a Tiszát megszállta az egykori SZDSZ a körzetében, ugyanis Magyar Péter egykori  SZDSZ-eseket indít a Pest vármegye 3. országos egyéni választókerületében. A kormánypárti politikus szerint a fő jelölt, Bujdosó Andrea mellé betettek két „töltelékjelöltet”: Györe-Szűcs Sándort és Sasi-Nagy Editet. – Az úriember Kuncze Gábor alatt dolgozott a Belügyminisztériumban, a hölgy pedig Magyar Bálinttal az Oktatási Minisztériumban. Tehát Pest 3-ban, az én körzetemben a Tisza kiállította Bujdosó Andreát és mellé tett két régi szadeszost. Jó napot kívánok! Milyen új világról beszélgetünk? Hát a szadeszosok, meg a szocik, meg a DK-sok vannak ott tömegével – mutatott rá Menczer Tamás, utalva arra, hogy a tiszás jelöltek között hemzsegnek a baloldalhoz köthető emberek.

Menczer Tamás kihívója minden bizonnyal a középen látható Bujdosó Andrea lesz (Forrás: Facebook)

 

Valódi szivárványkoalíció

Nemcsak a rossz emlékű Pető Iván, Kis János, Kuncze Gábor és földbe állt csapatuk szelleme, hanem a bukott miniszterelnök, Gyurcsány Ferenc réme is felbukkant Magyar Péternél. A Körmenden rajtvonalhoz álló Horváth Nándor Zsolt fiatal kora miatt ugyan nem tudott szerepet vállalni a baloldali kormányokban, ám az utolsó pillanatokig követte a DK szemkilövető elnökét. A Nyugat.hu podcastjében saját maga dicsekedett el azzal, hogy

nemrég még a DK tagja volt, és korábban a volt kormányfő ügyvédjéhez, Czeglédy Csabához köthető nyugat.hu-nál dolgozott. Jelenleg a helyi Tisza-szigetet szervezi.

Gyurcsányon és a 2010 előtti kormányok hívein kívül  az elmúlt 16 év baloldali pártjaihoz erősen köthető jelöltek is felkerültek a tiszás listára. Többek között például 

Érden az exjobbikos Jelencsik József  is nekifut a jelöltválogatásnak, ahogy az egykori momentumos párttag, Horváth Zoltán is a XV. kerületben. Szintén mezt cserélt Németh Zoltán is: a Momentumban kezdett, majd a Tiszában kötött ki.

Az eddigiek alapján szinte már természetesnek tekinthető, hogy a listán az álcivil szféra, a baloldali választási szervezetek és a hazai Soros-hálózat tagjai is felütötték a fejüket. A legismertebb szereplők ebben a körben Bódis Kriszta és Nagy Ervin: előbbi hírhedt genderaktivista, utóbbi a szélsőséges balliberális nézeteiről ismert színész.

Magyar Péter (b) és Nagy Ervin (Forrás: Facebook)

 

Hát persze, hogy Sorosék sem maradhattak ki

A jászapáti körzetben szerencsét próbáló Farády Zoltán jelenleg is az egyik legnagyobb hazai Soros-szervezetnek, az Ökotársnak a kuratóriumi tagja.

A szervezet különleges helyet tölt be a külföldről támogatott álcivil hálózatban: ők osztják szét a nemzetközi agytrösztöktől érkező forrásokat hazánkban, Farády ebben vállal szerepet. Az Ökotárs 2023-as beszámolója szerint több mint háromezerszer annyi forrást kapott külföldről (921 millió forint), mint amennyi hazai adófelajánlásokból folyt be a kasszájába (251 ezer forint). A papíron környezetvédelmi tevékenységet végző szervezet a kezdetektől fogva a Soros család alapítványának, az Open Society Foundationsnak a támogatását élvezi, ami kiderül az Európai Unió regisztrációs adatbázisából is. Sorosék mellett az osztrák környezetvédelmi minisztérium, az amerikai külügyminisztérium azóta megszüntetett alapítványa, a USAID és Brüsszel is beszállt a szervezet finanszírozásába.

Szintén a Soros-világból érkezett a Tisza válogatójára Boda Tímea, aki a ceglédi körzetben méreti meg magát. Boda jelenleg is az Egyensúly Intézetnél dolgozik, a csapatnak masszív globalista háttere van. Partnereik között több olyan szervezet is megtalálható, amely a nemzetközi progresszív, liberális irányvonalat képviseli.

Magyar Péter kiskunhalasi jelöltje, Vass Antal a közösségi oldalán még

fel is köszöntötte a 95. születésnapját ünneplő Soros Györgyöt.

 

Hadházyval a sajtószabadságért, Gyurcsány mindenhol

Ez még nem minden. A Tisza Párt jelöltlistáján több olyan név is feltűnik, akik aktív szereplői az ellenzéki mozgalmaknak. Bács-Kiskun 1.-ben Ugrai Miklós indulna jelöltnek, aki a nyáron még LMBTQ-szervezetekkel és Hadházy Ákossal tüntetett a „sajtószabadságért”. Hajdú-Bihar 4.-ben Kozma Éva, a Mikepércsi Anyák vezetője kapott helyet; szervezetük Brüsszelből is kapott támogatást, és rendszeresen tiltakoznak nagyberuházások ellen. Zala 2.-ben Fatér Balázs versenyez, aki tavaly DK-s polgármesterjelöltként próbált bekerülni a zalaszentgróti testületbe.

Magyar Péterék jelöltaspiráns-listáján több olyan személy is feltűnik, aki a Gyurcsány-kormány idején vagy ahhoz kötődő körökben dolgozott. 

Baranya 1.-ben például Járosi Péter versenyez, aki korábban, a Gyurcsány-időkben gazdasági igazgató volt a később a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőbe olvadt Kincstári Vagyoni Igazgatóságnál.

Csongrád 1.-ben Stumpf Péter politológus már egyetemistaként is hívő gyurcsányistaként volt ismert, Csongrád 3.-ban pedig Bocskay István indul, aki a baloldali vezetésű szentesi önkormányzat ipari parkjáért felelt, és a sajtó „Zsebes” gúnynéven emlegeti.

Azt pedig Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke szúrta ki, hogy az orosházi központú Békés 4-es választókerület egyik Tisza-jelöltje, Molnár József korábban MSZP-s pólóban pózolt. A választókerület egy másik tiszás jelöltje, Gurzó Mária tavaly olyan plakátot osztott meg, hogy neki „a hazai románság érdeke áll mindenek felett”, sőt hivatalosan is román, most is az Országos Román Önkormányzat képviselője.

A baloldal tehát új köntösben, új reklámarccal, Magyar Péterrel a kirakatban, a másod- és harmadvonalból merítve újracsomagolta magát, és így próbálja meg újra megszerezni a hatalmat.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: MTI)

