TűzfalcsoportTisza PártNagy Ervin

Nagy Ervin igazi arca: holokauszt-relativizálás, „Ganajtúróbohár”-gúny és Pintér Béla-rajongás + videó

A saját közéleti ambícióit – kultuszminiszteri poszt – nyíltan felvállaló politikusjelölt több olyan kijelentést is tett, amelyek ízléstelenek, történelmileg érzéketlenek és egy jövendő kultúrpolitikai rendszer előképeként egyenesen félelmetesek.

Magyar Nemzet
2025. 11. 17. 18:28
Forrás: Tűzfalcsoport
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Idén, április 27-én a Szeged Fényei Tisza-szigetek, az Árvíz Tisza-sziget és a Diófa Tisza-sziget szervezésében Nagy Ervin színészt, a Tisza egyik főemberét látták vendégül Szegeden. 

Nagy Ervin, Magyar Péter
Liberális kultúrkáoszt zúdítana Magyarországra az elszállt színész (Forrás: MN)

A Tűzfalcsoport elemzése alapján a beszélgetés legmegdöbbentőbb pontja a független színházak támogatásáról szóló felvetésre érkezett. Nagy Ervin a források hirtelen megnövelésének kezelésére vonatkozó kérdésre ezt találta mondani: 

Hogy csinálták? Az auschwitzi rabokat nagyon lassan etették tejjel. Tehát szerintem nem az van, hogy onnantól kétmilliárd, hanem hogy visszatérünk szépen egyébként a normál kerékvágásba.

A holokauszt áldozatainak szenvedéseire való utalás politikai hasonlatként minden szempontból elfogadhatatlan. Az auschwitzi foglyok sorsát a színházi finanszírozással párhuzamba állítani nem pusztán ízléstelen, hanem a történelmi tragédiák relativizálásának tankönyvi példája.

Csak a baloldal csinálhat jó színházat?

Nagy Ervin szerint a jó színház ideológiai feltételekhez kötött:

Alapvetően jó színházat szerintem csak baloldali szívvel lehet csinálni a jelenleg kategóriában... aki nem megértő a bajjal, a nehéz helyzetben lévő emberekkel, az a drámához az nem fog konyítani.

A tiszás kultuszminiszternek készülő színész ezzel politikai ideológiai feltételhez kötné a művészi minőséget, mert szerinte aki jobboldali, az nem lehet érzékeny az emberi tragédiákkal szemben. Csak a diktatúrák írják elő, milyen ideológiai szemszögből „kötelező” alkotni – mutatott rá a Tűzfalcsoport.

A Tisza Párt által hangoztatott „normális közélet” ígérete egy pillanat alatt omlott össze, amikor Nagy Ervin a számára nem szimpatikus újságírókról beszélt: „...de azt, amit Bede Zsolt és Ganajtúróbohár művel ebben a médiatérben...” 

A gúnynévvel egyértelműen Bohár Dániel jobboldali riporterre utalt. Ez az epizód leleplezi, hogy a beígért „új politikai kultúra” helyett csupán primitív, óvodás szintű gúnynevek használatára futja a színész-politikustól.

Orwelli megfigyelés és Pintér Béla mint kulturális horizont

A TAO-rendszer visszaállítása kapcsán felvetette, hogy a visszaéléseket „ipari kamerák” felhelyezésével akadályozná meg, mintha egy totalitárius megfigyelőállam mechanizmusait vizionálná. Ráadásul a témához kapcsolódó, világhírű regény címét sem tudta pontosan idézni.

Kulturális mintaképének Pintér Bélát nevezte meg, kijelentve: „a kulturális horizontja milyen lesz a Tiszának, na ilyen lesz.”

Ez a kijelentés különösen baljós annak fényében, hogy Pintér Béla nevéhez fűződik az a botrányos színházi jelenet, amelyben egyértelműen felismerhető karakterként Schmidt Máriát brutálisan agyonverik a színpadon. Ha Pintér a minta, akkor a Tisza Párt egy olyan színházi világot képzel el, ahol a konzervatív értelmiségiek teatralizált kivégzése a „művészi szabadság”. Ez nem alkotói szabadság, hanem politikai uszítás színpadi formában.

Oktatáspolitikai kiüresítés és ködösítés az antikommunizmus elvetése

Nagy Ervin a Nemzeti alaptantervről (NAT) is lesújtóan nyilatkozott, relativizálva a tárgyi tudás szerepét, amely felfogás alapjaiban téves. „A kritikus gondolkodás nem a semmiből születik. Tudás, műveltség nélkül nincs intellektuális önállóság, csak manipulálható tömeg. Aki a tankönyvi tartalmak jelentőségét relativizálja, az nem érti az oktatás lényegét” – mutattak rá az elemzők. 

Az a politikusjelölt, aki két fontosabb totalitarizmuskritikát sem képes helyesen értelmezni, azt akarja, hogy az oktatás kevésbé a tudásra, sokkal inkább valamilyen „érzelmi keretre” koncentráljon. Ez a felfogás nem a kritikus gondolkodást segíti, hanem a manipulálható tömeg képzésének receptje.

Nagy Ervin és Magyar Péter
A Tiszánál már „nem divat” az antikommunizmus (Forrás: Facebook)

Végül pedig az antikommunizmusról mint „meghaladandó” témáról beszélt:

...az antikommunizmushoz és nagyon sok mindenhez kapcsolódó dolgokat annyira szeretném, ha a mi társadalmunk magunk mögött hagyná már, tehát olyan jó lenne már, ha nem erről kéne beszélni.

Az antikommunizmus nem „régi sérelem”, hanem a modern magyar demokrácia alappillére. Aki a kommunista elnyomás elleni kiállást elavultnak nevezi, az a történelmi önazonosságunk feladására szólít fel.

A Tűzfalcsoport rámutatott: ha Nagy Ervin valóban képviselőjelölt, pláne kultuszminiszter lesz egy jövőbeli Tisza-kormányban, akkor Magyarország kulturális és oktatási élete baljós időszak előtt áll. A baloldali politikai lojalitás elvárása, a történelmi tragédiák relativizálása, az orwelli megfigyelési ötletek és az oktatás tartalmi kiüresítése mind azt mutatják: veszélyes lenne rábízni a magyar kultúra és oktatás jövőjét.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Nagy Ervin (Forrás: Tűzfalcsoport)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekOrbán Viktor

Falvédőre!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu