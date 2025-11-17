Nagy Ervin igazi arca: holokauszt-relativizálás, „Ganajtúróbohár”-gúny és Pintér Béla-rajongás + videó

Idén, április 27-én a Szeged Fényei Tisza-szigetek, az Árvíz Tisza-sziget és a Diófa Tisza-sziget szervezésében Nagy Ervin színészt, a Tisza egyik főemberét látták vendégül Szegeden.

Liberális kultúrkáoszt zúdítana Magyarországra az elszállt színész (Forrás: MN)

A Tűzfalcsoport elemzése alapján a beszélgetés legmegdöbbentőbb pontja a független színházak támogatásáról szóló felvetésre érkezett. Nagy Ervin a források hirtelen megnövelésének kezelésére vonatkozó kérdésre ezt találta mondani:

Hogy csinálták? Az auschwitzi rabokat nagyon lassan etették tejjel. Tehát szerintem nem az van, hogy onnantól kétmilliárd, hanem hogy visszatérünk szépen egyébként a normál kerékvágásba.

A holokauszt áldozatainak szenvedéseire való utalás politikai hasonlatként minden szempontból elfogadhatatlan. Az auschwitzi foglyok sorsát a színházi finanszírozással párhuzamba állítani nem pusztán ízléstelen, hanem a történelmi tragédiák relativizálásának tankönyvi példája.

Csak a baloldal csinálhat jó színházat?

Nagy Ervin szerint a jó színház ideológiai feltételekhez kötött:

Alapvetően jó színházat szerintem csak baloldali szívvel lehet csinálni a jelenleg kategóriában... aki nem megértő a bajjal, a nehéz helyzetben lévő emberekkel, az a drámához az nem fog konyítani.

A tiszás kultuszminiszternek készülő színész ezzel politikai ideológiai feltételhez kötné a művészi minőséget, mert szerinte aki jobboldali, az nem lehet érzékeny az emberi tragédiákkal szemben. Csak a diktatúrák írják elő, milyen ideológiai szemszögből „kötelező” alkotni – mutatott rá a Tűzfalcsoport.

A Tisza Párt által hangoztatott „normális közélet” ígérete egy pillanat alatt omlott össze, amikor Nagy Ervin a számára nem szimpatikus újságírókról beszélt: „...de azt, amit Bede Zsolt és Ganajtúróbohár művel ebben a médiatérben...”

A gúnynévvel egyértelműen Bohár Dániel jobboldali riporterre utalt. Ez az epizód leleplezi, hogy a beígért „új politikai kultúra” helyett csupán primitív, óvodás szintű gúnynevek használatára futja a színész-politikustól.

Orwelli megfigyelés és Pintér Béla mint kulturális horizont

A TAO-rendszer visszaállítása kapcsán felvetette, hogy a visszaéléseket „ipari kamerák” felhelyezésével akadályozná meg, mintha egy totalitárius megfigyelőállam mechanizmusait vizionálná. Ráadásul a témához kapcsolódó, világhírű regény címét sem tudta pontosan idézni.

Kulturális mintaképének Pintér Bélát nevezte meg, kijelentve: „a kulturális horizontja milyen lesz a Tiszának, na ilyen lesz.”

Ez a kijelentés különösen baljós annak fényében, hogy Pintér Béla nevéhez fűződik az a botrányos színházi jelenet, amelyben egyértelműen felismerhető karakterként Schmidt Máriát brutálisan agyonverik a színpadon. Ha Pintér a minta, akkor a Tisza Párt egy olyan színházi világot képzel el, ahol a konzervatív értelmiségiek teatralizált kivégzése a „művészi szabadság”. Ez nem alkotói szabadság, hanem politikai uszítás színpadi formában.