Nagy Ervinre senki se volt kíváncsi a Felvidéken

– Duplán kínos: a tiszás Nagy Ervin elment Felvidékre egy szlovák pártnak kampányolni, azonban szinte senki sem volt rá kíváncsi – írja Deák Dániel politikai elemző Facebook-oldalán.

Az ügy előzménye, hogy pénteken este egy észak-komáromi ellenzéki politikai estre Borbély Alexandra színésznőt várták elsősorban, ám ő meg sem jelent. A Magyar közösség: Demokrácia vagy diktatúra című beszélgetőest elsődleges célja vélhetően az volt, hogy a Szabadság és Szolidaritás (SaS) pártot két „együttműködő partnerével”, Simon Zsolttal és Hamran Istvánnal népszerűsítsék a felvidéki magyarság körében.

Üres székek várták Nagy Ervint Fotó: Somogyi Szilárd

A Ma7.sk honlap helyszíni tudósítása szerint

a 60-70 széknek alig a felét foglalta el a közönség.

A felvidéki program korántsem mondható sikersztorinak, Nagy Ervin színész is késett, a mikrofon pedig nem működött. A beszélgetőesten a helyi politikusok az est folyamán szidták a magyar kormányfőt (főképpen Hamran), valamint saját jogon a szlovák miniszterelnököt (főképpen Simon). Ehhez hívták beszélgetőpartnernek Nagy Ervint. Úgy tűnik, erre kevesen voltak kíváncsiak.

Amikor egy kérdező felvetette, hogy mi értelme demokráciának hívni azt, ahol mindenről a hozzáértő technokraták döntenek, kíméletlenül letorkolták.