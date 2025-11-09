Schmidt MáriaPintér Béla TársulatNagy Ervin

Nagy Ervin megpróbálta elbagatellizálni Pintér Béla botrányát, keményen odaszúrtak a tiszás színésznek

Elegánsan tették helyre a Pintér Bélának a Kabuki című előadását mentegető Nagy Ervint. Emlékezetes, a balliberális rendező egy olyan darabot vitt színpadra, amelyben Schmidt Máriát egy ládába zárják és bottal agyonverik. Magyar Péter embere megpróbálta elbagatellizálni az ügyet, aminek kapcsán Gulyás Gergely Kristóf, a kormánypártok fővárosi képviselője rámutatott: a Tisza Párt relativizálni próbálja a politikai erőszakot.

Magyar Nemzet
2025. 11. 09. 14:59
„A darab önmagában is aggasztó. De ami igazán félelmetes, az nem maga a jelenet, hanem az, ahogyan Ön és a környezete próbálja relativizálni a politikai erőszakot” – reagált Nagy Ervin üzenetére közösségi oldalán Gulyás Gergely Kristóf, a kormánypártok fővárosi képviselője. 

Mint ahogyan arról lapunk is beszámolt, egészen elképesztő mélységekbe süllyedt ismét a balliberális „művészet”: Pintér Béla rendező a Kabuki című előadásával egy olyan darabot vitt színpadra, amelyben Schmidt Máriát egy ládába zárják és bottal agyonverik.

A botrány kirobbanása után többen megkeresték a tiszás színészt, Nagy Ervint, hogy nyilatkozzon. Köztük volt Gulyás Gergely Kristóf is. Magyar Péter embere akkor azt mondta, hogy előbb megnézi a darabot és csak utána mond véleményt. Tegnap esti bejegyzése szerint ez megtörtént, azonban a posztjában elbagatellizálta az ügyet, majd bejegyzése egy kormány elleni politikai támadásba ment át. 

Gulyás Gergely Kristóf a tiszás színésznek adott válaszában rámutatott: amikor a bántalmazásból tréfa, a gyűlöletből „művészi eszköz” lesz, az a közéletben is feloldja a határokat a szabad vélemény és a megfélemlítés között.

„Ön, egy elismert színművész, azt védi, hogy rendben van, ha valakit politikai nézetei miatt agyonvernek – még ha csak »szimbolikusan«” is. Csehov óta tudjuk: ha egy pisztoly megjelenik az első felvonásban, a harmadikban el fog sülni. Ha a színpadon természetessé válik a politikai erőszak, előbb-utóbb lesz, aki a valóságban is elsüti a fegyvert”

– mutatott rá, majd hozzátette: ezért ez nem pusztán ízlés kérdése, hanem a felelősségé is egyúttal.

„A művészet szabadsága érték, de nem takaró azoknak, akik a gyűlöletet viszik fel a színpadra. Aki közpénzt kap, annak nemcsak szerepe, hanem felelőssége is van — különösen akkor, ha szavaival másokat igazolhat az agresszióban. Sajnálom, hogy Önben a politikus legyőzte a színészt — azt a színészt, akit valaha a lélek mélysége érdekelt, nem a bot ütése” – zárta üzenetét a képviselő.

Borítókép: Magyar Péter és Nagy Ervin (Forrás: Facebook )


