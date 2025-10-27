Rendkívüli

Orbán Viktor békemissziója folytatódott, a pápa fogadta a miniszterelnököt

Schmidt MáriaKabukiTerror Háza MúzeumművészetbotPintér Béla

Vérlázító provokáció: bottal verik agyon Schmidt Máriát egy színdarabban

Pintér Béla rendező most sem bízott sok mindent a közönsége fantáziájára, páros lábbal szállt bele a nemzeti oldalba. A Kabuki nevezetű darabban Schmidt Mária alakját mutatják be torzítva, majd egy ládába zárják és agyonverik.

Magyar Nemzet
2025. 10. 27. 12:32
Pintér Béla darabjában Schmidt Máriát alakító férfi színész Forrás: mandiner
Egészen elképesztő mélységekbe süllyedt ismét a balliberális „művészet”, ezúttal  

Pintér Béla rendező vitt színpadra egy olyan darabot, melyben Schmidt Máriát egy ládába zárják, és bottal agyonverik.

 Minderre Lentulai Krisztián, a Mandiner munkatársa hívta fel a figyelmet, aki videóbejegyzésében a nemzeti oldal nevében kérte ki magának, hogy  a „sztárrendező” saját aktuálpolitikai véleményét ilyen formába önti, és tárja a nézők elé.

Lentulai elmondta, a színdarabban a Terror Háza főigazgatóját egy férfi alakítja, aki parókával nőnek lett beöltöztetve, neve pedig a darabban Schanda Vera. – Ezt a karaktert a darab egy bizonyos pontján bezárják egy ládába, majd agyonverik bottal – tudatta az influenszer, aki azt is szóvá tette: mindeközben a jobboldali politikusokat és közszereplőket támadják azzal, hogy a közbeszéd ilyen „gatyára lerohadt”. 

– Nem érzitek kicsit furcsának, hogy mi vagyunk elővéve a semmiségért? Pintér Bélák, meg a balliberális kulturális elit meg színpadra viszi Schmidt Mária karakterét, majd bottal agyonveri és ládába zárja? Akkor ki felelős itt a közbeszéd leromlásáért? 

– tette fel a kérdést Lentulai Krisztián.

A Mandiner munkatársa mindehhez azt írta, „kevés infóm van, de ennyi is elég. Itt ez a manusz, aki egy nőt játszik a sztárrendező Pintér Béla darabjában. Azzal nincs bajom, ha ellentétes neműt játszik valaki, benne van ebben a mesterségben. De az, hogy a képen megformált karakter Schmidt Mária legyen, a neve Schanda (!) Vera legyen, a darab egy pontján ládába zárják, majd bottal agyonverjék, ahhoz nekem nem kell kifinomult Pozsonyi útinak lennem, hogy azt mondjam: elmentek a rákba Pintér Bélával az élen!”

 

Bayer Zsolt
idezojelekPintér Béla

A lényeg már elmondva

Bayer Zsolt avatarja

Te, Pintér Béla egy gátlástalan, aljas, beteg gazember vagy.

