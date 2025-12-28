Ukrajnai korrupció: Zelenszkij nagy bajban a sorsdöntő tárgyalás előtt

Az ukrán elnöknek minden oka megvan az aggodalomra, hiszen néhány órán belül találkozik az amerikai elnökkel, Donald Trumppal. Volodimir Zelenszkijnek nem jött jókor, hogy odahaza újabb név merült fel az ukrán botrány kapcsán, aki nem meglepő módon kötődik az elnök személyéhez – írja az EA Daily.

Ismét Zelenszkij közeléből került elő egy érintett (Fotó: Hans Lucas/

Jurij Korjavcsenkov, a Nép Szolgája párt Verhovna Rada képviselője ugyanakkor elhagyta Ukrajnát a hírek szerint. A férfi is érintett lehet az ukrán korrupciós botrányban, amely Timur Mindics üzletembertől indult, de egészen Volodimir Zelenszkij jobbkezéig, Andrij Jermakig ért.