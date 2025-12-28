Rendkívüli

Ukrajnai korrupció: Zelenszkij nagy bajban a sorsdöntő tárgyalás előtt

Az ukrán elnöknek nem jött jókor, hogy újabb név merült fel a médiában az ukrán korrupciós botrány kapcsán. Ezúttal Volodimir Zelenszkij produkciós irodájának egy korábbi munkatársát próbálták volna meg állítólag kihallgatni, azonban ő elhagyta az országot. A NABU és az SAP viszont közölte: egyelőre nem végeznek házkutatást Jurij Korjavcsenkov ukrán képviselő otthonában.

2025. 12. 28. 13:28
Fotó: JAKUB PORZYCKI Forrás: NurPhoto
Az ukrán elnöknek minden oka megvan az aggodalomra, hiszen néhány órán belül találkozik az amerikai elnökkel, Donald Trumppal. Volodimir Zelenszkijnek nem jött jókor, hogy odahaza újabb név merült fel az ukrán botrány kapcsán, aki nem meglepő módon kötődik az elnök személyéhez – írja az EA Daily

Ismét Zelenszkij közeléből került elő egy érintett
Ismét Zelenszkij közeléből került elő egy érintett (Fotó: Hans Lucas/

Jurij Korjavcsenkov, a Nép Szolgája párt Verhovna Rada képviselője ugyanakkor elhagyta Ukrajnát a hírek szerint. A férfi is érintett lehet az ukrán korrupciós botrányban, amely Timur Mindics üzletembertől indult, de egészen Volodimir Zelenszkij jobbkezéig, Andrij Jermakig ért. 

Korjavcsenkov egyébként szintén közel állt az elnökhöz, hiszen korábban együtt dolgoztak annak produkciós irodájában. 

Az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal gyanúsítást helyezett kilátásba három képviselővel szemben: Jevhen Pivovarovval, Ihor Nehulevszkijjel és Jurij Kiszellel. Utóbbi irodáját a Nemzeti Korrupcióellenes Ügynökség (NABU) lehallgatta, és a gyanú szerint az érintettek ott kaptak készpénzt tartalmazó borítékokat. Mindhármuk ellen gyanúsítást nyújtottak be. 

Korjavcsenkov elmenekülése újabb kérdéseket vet fel az ukrán kormányzat felső köreinek az érintettsége kapcsán. 

 

A botrány kifejezetten rosszkor szélesedik ki újra, hiszen Zelenszkij hamarosan egyeztet majd az amerikai elnökkel Floridában, amelyen a gazdasági kapcsolatok és Ukrajna újjáépítése is a témák között szerepel. Ezt azonban megzavarhatja a már sokadik alkalommal mélyülő korrupciós botrány. 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

