Mindics neve nem volt ismeretlen a korrupciós botrány előtt sem

A világ csak nemrég ismerte meg Volodimir Zelenszkij ukrán elnök üzlettársának a nevét, azonban a legendák már régóta keringtek róla. Timur Mindics neve nem volt ismeretlen az ukrán üzleti életben, ahol mindenki tudta, hogy Zelenszkij bizalmát élvezi.

2025. 11. 28. 18:06
Fotó: SERGEI SUPINSKY Forrás: AFP
Sokak számára csak az elmúlt héten lett ismert Volodimir Zelneszkij ukrán elnök üzlettársának a neve. Timur Mindics azonban már hosszú ideje a háttérben dolgozott, politikai befolyása pedig az elnök hatalmával párhuzamosan nőtt – írja az Origo. 

Fotó: SERGEI SUPINSKY / AFP

Mielőtt kiderült volna egy  több millió dolláros sikkasztási és kenőpénz-botrány, amely az ukrán állami atomenergia-ipari vállalatot érintette, Timur Mindics árnyékszerű alak volt – üzleteket bonyolított le és láthatatlan befolyással a színfalak mögött mozgott, akit sokan ismertek, mégis ritkán beszélnek róla.

Mindicset egyre növekvő aggodalmak övezték az ország jövedelmező iparágain belüli növekvő befolyása miatt, amihez a hozzáférését Volodimir Zelenszkij elnökhöz fűződő kapcsolatai is elősegítették. A két férfi egykor üzleti partnerek voltak, és Mindics befolyása Zelenszkij elnöksége alatt tovább bővült.

Mindics volt ugyanis Zelenszkij cégének, a Kvartal–95 produkciós cégnek a társtulajdonosa. 

Zelenszkij és Mindics szoros barátsága jól dokumentált. Az elnök Mindics páncélozott autóját használta 2019-es elnökválasztási kampányának utolsó szakaszában. 2021 januárjában Zelenszkij Mindics lakásában ünnepelte születésnapját a Covid alatt. A két férfinak ugyanabban az épületben van saját lakása.

Zelenszkij 2019-es elnökválasztási győzelme után Mindics politikai kapcsolatai megerősödtek. Habár üzleti érdekeltségei ma már a mezőgazdaságtól egészen a bankszektorig nyúlnak, a legtöbbször azonban az energetikai vállalatok kapcsán merült fel a neve. 

A Mindics elleni vád ezerórányi lehallgatáson alapul, amelyek feltárják Herman Haluscsenko, Ukrajna energiaügyi miniszterének 2021 és 2025 között betöltött jelentős befolyását, egészen júliusi igazságügyi miniszterré való kinevezéséig. Haluscsenkót egyébként a botránnyal összefüggésben felmentették. 

A vádak szerint Mindics egy, az elnökhöz lojális tagokból álló korrupciós hálózatot működtetett, akik nyomást gyakoroltak az Energoatom, az állami atomenergia-társaság vállalkozóira, akár 15 százalékos jutalékot követelve a bürokratikus akadályok megkerülése és a zökkenőmentes üzletmenet érdekében.

Az eset különösen botrányos, miután Ukrajna háborúban áll, ennek okán pedig alapvető energiaellátási nehézségekkel küzd, aminek okán sok helyen korlátozásokat kellett bevezetni a lakossági fogyasztókkal szemben. A nyomozók egyébként azt állítják, hogy az illegális pénzeket elsikkasztották, fedőcégeken keresztül tisztára mosták. 

A bizonyítékok szerint csak a megfigyelés időszaka alatt százmillió dollár ment keresztül Mindics érdekeltségein. 

A férfi egyébként elhagyta az országot és jelenleg a hírek szerint Izraelben bujkál. 

Mindics a dróngyártásban is érdekelt lehetett 

A hírek szerint egyébként nem csak az érintett kormánytagok listája meglepő. Mindicser már a botrány kirobbanásakor kapcsolatba hozták Rusztem Umerov védelmi miniszterrel. A nyomozók a jelentések szerint bizonyítékokat találtak a Fire Point fegyvergyártót érintő korrupció kapcsán is. 

Ukrajna legnagyobb drónvállalatát már korábban vizsgálták a hatóságok, azonban most azt gyanítják, hogy az ottani kenőpénzek végső kedvezményezettje nem volt más, mint Mindics.

A bizonyítékokat azonban egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Mindics politikai kapcsolataira a jól menő üzletein túl bizonyítékként említik a menekülését is. Mint ismeretes, a korrupcióellenes hatóságok több, az üzletember érdekeltségébe tartozó ingatlanokban is házkutatást végeztek. Maga Mindics azonban sehol nem volt. 

A férfi ugyanis még az eljárás előtt Izraelbe menekült. 

Egyes vélemények szerint ez csak úgy volt lehetséges, hogy a kormány felső szintjéről figyelmeztette valaki, hogy ideje lenne elhagynia az országot. Így azonban a legnagyobb kérdés az az, hogy milyen bizonyítékkal állnak még elő a hatóságok az ügyben és azok kiket fognak érinteni az ukrán kormányból. 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

