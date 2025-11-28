Mindics neve nem volt ismeretlen a korrupciós botrány előtt sem

Sokak számára csak az elmúlt héten lett ismert Volodimir Zelneszkij ukrán elnök üzlettársának a neve. Timur Mindics azonban már hosszú ideje a háttérben dolgozott, politikai befolyása pedig az elnök hatalmával párhuzamosan nőtt – írja az Origo.

Mindicset mint Zelenszkij bizalmasát ismerték

Fotó: SERGEI SUPINSKY / AFP

Mielőtt kiderült volna egy több millió dolláros sikkasztási és kenőpénz-botrány, amely az ukrán állami atomenergia-ipari vállalatot érintette, Timur Mindics árnyékszerű alak volt – üzleteket bonyolított le és láthatatlan befolyással a színfalak mögött mozgott, akit sokan ismertek, mégis ritkán beszélnek róla.

Mindicset egyre növekvő aggodalmak övezték az ország jövedelmező iparágain belüli növekvő befolyása miatt, amihez a hozzáférését Volodimir Zelenszkij elnökhöz fűződő kapcsolatai is elősegítették. A két férfi egykor üzleti partnerek voltak, és Mindics befolyása Zelenszkij elnöksége alatt tovább bővült.