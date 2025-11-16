Zelenszkij bűnöző – az ukrán elnök ellen tüntettek a Majdanon

Sulyok Tamás: Magyarország és Horvátország is értékként tekint az őshonos nemzeti közösségekre
Magyarország és Horvátország egyaránt értékként és erőforrásként tekint az őshonos nemzeti közösségekre – mondta Sulyok Tamás köztársasági elnök szombaton a Kopácsi Magyarok Otthonában tartott rendezvényen. Az államfő hozzátette: a horvát–magyar párbeszédnek a nemzeti közösségek fontos és kihagyhatatlan részei.
Magyarnak vagy horvátnak lenni büszkeséget és tartást jelent, és olyan értéktárat, amelyből mindennapi életünkben meríthetünk
– mutatott rá Sulyok Tamás, hozzátéve: nemzeti kultúránk elapadhatatlan, éltető és ihlető forrás egyszerre. A magyar közösség magyarként képez erőforrást Horvátország és az egész magyar nemzet számára, ahogy a magyarországi horvát közösségek is horvátként adnak értéket Magyarországnak és a horvát nemzetnek egyaránt – hangsúlyozta.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)