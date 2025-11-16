ZelenszkijMajdan tértüntetés

Zelenszkij bűnöző – az ukrán elnök ellen tüntettek a Majdanon

A Majdan téren összegyűlt emberek korrupcióellenes jelszavakat skandáltak és az ukrán elnök lemondását követelték. A demonstrálók „Zelenszkij bűnöző” feliratú táblákat tartottak a magasba. Napi hírösszefoglaló.

Magyar Nemzet
2025. 11. 16. 0:01
Volodimir Zelenszkij Fotó: TETIANA DZHAFAROVA Forrás: AFP
A Majdan tér újra a politikai elégedetlenség szimbólumává vált, miután mintegy százan gyűltek össze, hogy tiltakozzanak az ukrán kormány és a korrupció ellen. 

Volodimir Zelenszkij Fotó: DANIEL PIER / NurPhoto
Volodimir Zelenszkij  Fotó: DANIEL PIER/NurPhoto

A demonstrálók „Zelenszkij bűnöző” feliratú táblákat tartottak a magasba, és egyre többen hangsúlyozták, hogy a mostani tüntetés akár egy szélesebb ellenzéki tiltakozás előfutára is lehet.

Drónzápor érte el az orosz várost

Tömeges dróntámadás rázta meg az oroszországi Rjazan városát. A helyiek robbanásokat hallottak a város több pontján, és több épület is lángra kapott a légitámadások következtében. Az eset újra rámutatott: a modern drónokkal végrehajtott csapások elleni védelem továbbra is komoly kihívást jelent, miközben a civil lakosság folyamatos fenyegetéseknek van kitéve. Hajnali négy órakor kezdődött a támadás a rjazani olajfinomító ellen, a helyiek szerint több mint tíz hatalmas detonáció hallatszott.

Sulyok Tamás: Magyarország és Horvátország is értékként tekint az őshonos nemzeti közösségekre

Magyarország és Horvátország egyaránt értékként és erőforrásként tekint az őshonos nemzeti közösségekre – mondta Sulyok Tamás köztársasági elnök szombaton a Kopácsi Magyarok Otthonában tartott rendezvényen. Az államfő hozzátette: a horvát–magyar párbeszédnek a nemzeti közösségek fontos és kihagyhatatlan részei. 

Magyarnak vagy horvátnak lenni büszkeséget és tartást jelent, és olyan értéktárat, amelyből mindennapi életünkben meríthetünk

– mutatott rá Sulyok Tamás, hozzátéve: nemzeti kultúránk elapadhatatlan, éltető és ihlető forrás egyszerre. A magyar közösség magyarként képez erőforrást Horvátország és az egész magyar nemzet számára, ahogy a magyarországi horvát közösségek is horvátként adnak értéket Magyarországnak és a horvát nemzetnek egyaránt – hangsúlyozta. 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

 

