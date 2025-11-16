Zelenszkij bűnöző – az ukrán elnök ellen tüntettek a Majdanon

A Majdan tér újra a politikai elégedetlenség szimbólumává vált, miután mintegy százan gyűltek össze, hogy tiltakozzanak az ukrán kormány és a korrupció ellen.

Volodimir Zelenszkij Fotó: DANIEL PIER/NurPhoto

A demonstrálók „Zelenszkij bűnöző” feliratú táblákat tartottak a magasba, és egyre többen hangsúlyozták, hogy a mostani tüntetés akár egy szélesebb ellenzéki tiltakozás előfutára is lehet.