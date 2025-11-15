Tüntettek Zelenszkij ellen

A Majdan tér újra a politikai elégedetlenség szimbólumává vált, miután mintegy százan gyűltek össze, hogy tiltakozzanak a kormány működését meghatározó korrupció ellen. A demonstrálók „Zelenszkij bűnöző” feliratú táblákat tartottak a magasba, és egyre többen hangsúlyozták, hogy a mostani tüntetés akár egy szélesebb ellenzéki tiltakozás előfutára is lehet – írta az Origo.

Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen Fotó: IDA MARIE ODGAARD/Ritzau Scanpix

Zelenszkij lemondását követelték

A Strana ukrán kiadása arról is beszámolt, hogy a tüntetés résztvevői felidézték Zelenszkij 2019-es választási kampányában elhangzott szavait, amikor az ukrán elnök a korrupció elleni küzdelem fontosságát hangsúlyozta.

A tiltakozó akció szervezői között volt Maria Barabash, Mikhail Szaakasvili egykori munkatársa. Kijelentette, hogy minden szombaton a Majdanra fog menni, mindaddig, amíg nem teljesítik minden követelését

– írta az Edaily.com.

Ezek között szerepel Timur Mindics kiadatása, valamint az elnöki hivatal vezetője, Andrej Jermak lemondása, akit Barabash „a korrupciós ügyletek vezetőjének” nevezett.

🇺🇦 Ukrainians are back on the Maidan — this time protesting Zelensky



Rallying in central Kiev, demonstrators demanded his resignation, citing the Mindich corruption scandal



Signs read "Zelensky is a demon" and "Total government corruption is destroying Ukraine



Protesters also… pic.twitter.com/Qhkg4MRlV1 — The Other Side Media (@TheOtherSideRu) November 15, 2025

Amint arról korábban beszámoltunk, egyre nagyobb hullámokat vet Ukrajnában az a korrupciós ügy, amelyben Zelenszkij bizalmasa és korábbi üzlettársa, Timur Mindics a kulcsfigura. Az ukrán korrupcióellenes hatóságok szerint a hozzá köthető hálózat százmillió dolláros kenőpénzeket mozgatott az állami energetikai vállalat körül, miközben a luxuslakásokból előkerült arannyal bevont vécék tovább erősítik a botrány súlyát.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)