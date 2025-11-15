Zelenszkijkorrupcióelnök

Tüntettek Zelenszkij ellen

A Majdan téren összegyűlt emberek korrupcióellenes jelszavakat skandáltak, és az ukrán elnök lemondását követelték. Az ukránoknak elegük van Zelenszkij korrupt államából.

Magyar Nemzet
2025. 11. 15. 19:05
Volodimir Zelenszkij Fotó: MAGALI COHEN Forrás: Hans Lucas
A Majdan tér újra a politikai elégedetlenség szimbólumává vált, miután mintegy százan gyűltek össze, hogy tiltakozzanak a kormány működését meghatározó korrupció ellen. A demonstrálók „Zelenszkij bűnöző” feliratú táblákat tartottak a magasba, és egyre többen hangsúlyozták, hogy a mostani tüntetés akár egy szélesebb ellenzéki tiltakozás előfutára is lehet – írta az Origo.

Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen Fotó: IDA MARIE ODGAARD / Ritzau Scanpix
Volodimir Zelenszkij  és Ursula von der Leyen Fotó: IDA MARIE ODGAARD/Ritzau Scanpix

Zelenszkij lemondását követelték

A Strana ukrán kiadása arról is beszámolt, hogy a tüntetés résztvevői felidézték Zelenszkij 2019-es választási kampányában elhangzott szavait, amikor az ukrán elnök a korrupció elleni küzdelem fontosságát hangsúlyozta.

A tiltakozó akció szervezői között volt Maria Barabash, Mikhail Szaakasvili egykori munkatársa. Kijelentette, hogy minden szombaton a Majdanra fog menni, mindaddig, amíg nem teljesítik minden követelését 

– írta az Edaily.com. 

Ezek között szerepel Timur Mindics kiadatása, valamint az elnöki hivatal vezetője, Andrej Jermak lemondása, akit Barabash „a korrupciós ügyletek vezetőjének” nevezett.

Amint arról korábban beszámoltunk, egyre nagyobb hullámokat vet Ukrajnában az a korrupciós ügy, amelyben Zelenszkij bizalmasa és korábbi üzlettársa, Timur Mindics a kulcsfigura. Az ukrán korrupcióellenes hatóságok szerint a hozzá köthető hálózat százmillió dolláros kenőpénzeket mozgatott az állami energetikai vállalat körül, miközben a luxuslakásokból előkerült arannyal bevont vécék tovább erősítik a botrány súlyát.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

