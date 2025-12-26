budapestenkönyvkritika

Két gyilkosság mindenáron

A hipnózis a megoldás?

Zelnik Bálint
2025. 12. 26. 19:50
Meghal egy fiatal lány vidéken... Indulhatna így egy klasszikus krimi is. De, mindig jönnek a kérdések: miért és hogyan? Ennek ered nyomába Ferenczy Károly bűnügyi újságíró. Miért és hogyan halt meg Salamon Tódor lánya, Ella? Akinek életét csak a korban divatos hipnózissal lehetett fenntartani, mivel ideggyenge volt, és éhhalált halt volna, ha nem teszik médiummá az illegális szeánszokon. Egy ilyenen összeesett és meghalt. Orvosok szeme láttára.

És itt jön a nagy kérdés! A korban, azaz a 18-19-ik század fordulóján oly divatos szeánszain? Ki irányít? A közvélemény megosztott, sokak szerint ez a fajta hipnózis kuruzslás, és nagyon veszélyes az életre, míg az orvosok többsége szerint a hipnózis csak a hiteles gyógyítás keretein belül alkalmazható.

De, akkor miért halt meg Salamon Ella egy ilyen félig-meddig illegális szeánsz alkalmával. Megölték? Esetleg már olyan egészségi állapotban volt, hogy bármikor meg is hallhatott volna?

Még akkor is, amikor éppen a hipnózisos szeánsz szervezőjének, Neukom Ferenc fegyházban kéne lennie az ország másik végén...

Ferenczy Károlyban, a Pesti Hírlap tudósítójában él egy gyanú, hogy ez a halál nem véletlen volt, hanem egy olyan titokzatos figura is szerepet játszott benne, mint Neukom Ferenc, hivatása szerint, artézi kútfúró, aki mindig feltűnik az ilyen szeánszokon, illetve a szintén rejtélyes páros: Bonifert Endre a kövér, sétapálcára támaszkodó mecénás, és Tihany Mária színésznő, aki miatt főhősünk az igazi oknyomozó szinte eszét veszti.

A főhős közben a szabolcsi Tuzsértól, Budapesten át, Bécsig végigjárja a korabeli Monarchiát. Miközben úgy gondolja, hogy szerelmét védi. Összefut többször is Krúdy Gyulával, akivel misztikus beszélgetéseket folytat, és egy régi barájával elszív furcsa ízű virzsínia szivarokat kétes pincékben?

Földvári-Oláh Csaba egyszer már csavart nagyot egy regényével (Centrál), most semmi csavart nem csinál, viszont meglepetést okoz. Klasszikus krimit épít fel.

Nem tudok amellett elmenni szó nélkül, hogy a szerző imádja a korabeli Budapestet. Elviszi az olvasót az Ó-Budavárához, a lágymányosi, alig létezett „Konstantinápoly”-hoz, mi a konflis és a fiaker közötti különbségen keresztül, hogy milyen kövek voltak a Kerepesi úton (ma Rákóczi út). A XIX-XX. század fordulójának pezsgő, készülő metropoliszát, a maga bulvárhíreivel együtt mutatja be. Tobzódik abban, hogy leírja, milyen volt a város akkoriban. A mulatók, a kávéházak, milyen lapok működtek az általa bemutatott időben. Sőt, egy bírósági tárgyalásnak is sok időt szentel – végül kiderül, nem véletlenül.

Földváry-Oláhnak sajátos stílusa, hogy nagy sok kérdést elrejt (!) a szövegeiben, nagyon sokszor gondolkodásra késztet, néha eddig úgy gondoltam, hogy túl sokszor is. A Szeánszban, szinte mindent megfejt végül, nem az összeset – ez nem lenne ő, ha nem maradna gondolkodni való.

