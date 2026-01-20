Rendkívüli

Hogyan lett a feleségem Liverpool-szurkoló?

Ez nem egy focicsapatról szól, hanem egy jelenségről.

Zelnik Bálint
2026. 01. 20. 5:50
Szoboszlai Dominik és Jürgen Klopp megbeszélése a Liverpoolnál
Szoboszlai Dominik és Jürgen Klopp egy idényt dolgozott közösen a Liverpoolnál (Fotó: AFP/Paul Ellis)
Bevallom, nem Liverpool-szurkolónak készültem. Sőt! Kisgyerek koromban a szomszéd város egyesületének (nem írom le a nevét, mert ez a cikk nem róluk szól) akartam szurkolni. Akkoriban minden gyerek gombfocizott, ahol olyan felületet találtunk, amin csúsztak a fröccsöntött „gombok”, mi játszottunk. Futball iránt érdeklődő gyerekként gyorsan rájöttem, hogy a gombfocigyártók a Labdarúgás nevű újságban közölt csapatképekből készítik az arcokat a játékosoknak, így elkezdtem én is gyártani a saját csapataimat. Amikor elkészítettem magamnak a Unitedet (mégis leírtam), egy szerényebb családi hátterű barátom elkérte tőlem. Természetesen odaajándékoztam neki. De, hogy legyenek derbik, nekiálltam megcsinálni a Liverpoolt. Az első gombfocimeccsen eldőlt – mivel nyertem –, hogy én a liverpooli Vörösök szurkolója leszek.

Azóta sok víz lefolyt a Mersey-n, de a rajongás megmaradt. Nem is értem, hogy ez a könyv hogy jutott át eddig a szűrőmön, hiszen könyvesboltba járó ember vagyok. De tavaly meghozta a Jézuska.

Van fenntartásom a sportról, sportolókról szóló könyvekkel kapcsolatban. Valaki vagy csinálja, vagy nézi, hogy más hogyan csinálja, de olvasni róla…? Mégis milliószám kelnek el ezek az élet- és karriertörténetek papíron. Valószínűleg azért, mert szeretjük a meséket, mai nyelven fogalmazva: sikersztorikat. Amikor jön egy ember valahonnan, és a csúcsra ér. Jürgen Klopp is ilyen volt, hiszen – bár a Borussia Dortmund edzőjeként már bizonyította, hogy rátermett – futballistaként nem volt túl sikeres.

A Liverpool sem volt túl sikeres 1990 óta, míg Jürgen meg nem érkezett (egy árva BL-győzelem – mondjuk az emlékezetes volt, az AC Milan a félidőben már három góllal vezetett; Premier League-győzelem: nulla). 

Majd 2015. október 9-én elkezdődött az Anfielden a Klopp-korszak. Erről szól ez a könyv.

Ez a kiadvány nem olyan, amit „egy huzatra” elolvas az ember, nem is képesalbum, amit egyszer végiglapozunk, majd feltesszük a polcra porosodni. A kettő között van. Mindig ott van az ember keze ügyében, ha éppen van kedve, vagy Liverpool-meccs van, elolvas belőle egy fejezetet. Mert jólesik. Egy olyan edzőről és munkájáról szól, aki soha nem volt liverpooli, soha nem volt angol. Egy német, aki „scouse”-szá (így hívják magukat a liverpooliak) vált. Mert ő menedzserként nemcsak a világ egyik legjobb csapatának volt a sorrendben következő edzője, hanem eggyé vált a Liverpool FC-vel. ( A könyv borítója mindent elárul.) Ezért is vívott ki ekkora tiszteletet a szurkolók szívében.

 

A könyvben végigkövethetjük a legfontosabb meccseket, amelyeket a csapat Klopp irányításával megvívott: nyert, vagy veszített. Sok játékos, kolléga, munkatárs, ellenfél nyilatkozik róla. Természetesen, csak a legjobbakat, hiszen ez róla szól. Nézzük itt a liverpooli klublegendától, Sir Kenny Dalglishtól elhangzottat:

A szerződtetésekor azt mondtam: „biztonsági öveket becsatolni, felszállás következik”, és nem tévedtem. A segítségével a magasba emelkedtünk.

Számomra a Klopp-korszak csúcsmeccse 2019. május 7-én volt. Bajnokok Ligája-elődöntő. Anfield. Az ellenfél a Barcelona. Ezt a fejezetet olvastam el először. A könyvben a beszámoló így kezdődik: „Lehetetlen küldetésnek tűnt.” Igen, hiszen az odavágón kikaptunk 3-0-ra a Camp Nou-ban. Sokan már lefutottnak tekintették a BL-döntőbe jutást. És ekkor jött Klopp! Bement az öltözőbe és ennyit mondott a játékosainak (bár akkor és ott, gondolom, nem fogalmazott annyira visszafogottan, mint itt írják, de a lényeg): 

Semmi sincs veszve. Amíg esély van rá, én hiszek a továbbjutásban. Meg fogjuk fordítani!

A többi már futballtörténelem. A Liverpool 4-0-ra megverte a Barcelonát, ezzel bejutott a BL-döntőbe, amit végül meg is nyert. Kis kitérő: egy barátom, aki nem LFC-drukker, nem is látta a meccset, csak ennyit írt nekem, miután megtudta az eredményt: Tudtam, hogy be fogjátok húzni! Ez a csapat...

Hogyan lett a feleségem Liverpool-szurkoló? Kerek évfordulós születésnapomon, meglepetésként, elvitt Liverpoolba. Természetesen nem városnézésre, hanem meccsre. Amikor helyet foglaltunk az Anfield lelátóján, és megszólalt a You’ll Never Walk Alone, csak ennyit mondott: hátborzongató ez a hangulat. Nála így kezdődött. Bár már nem Jürgen ült a kispadon, de mi mégis úgy éreztük, láttuk Klopp csapatát játszani élőben. Szoboszlaival. A bajnokokat. (Liverpool–Arsenal: 2-2)

Igazából nem tudom, hogy a Liverpoolnak volt Klopp-korszaka vagy Kloppnak volt Liverpool-korszaka. Valószínűleg, mind a kettő igaz. Ezért is ajánlom minden Liverpool-szurkolónak napi forgatásra ezt a csodálatos megjelenésű könyvet, azoknak pedig, akik nem nekünk szurkolnak, azért, hogy irigykedjenek: így is lehet. Kár, hogy vége van. 

A legnagyobb ajándék, amit Jürgen a Liverpoolnak adhatott, a hit volt

– Jordan Henderson

Klopp – a Liverpool-korszak (Jürgen Klopp előszavával). Gabo Kiadó, 2024

