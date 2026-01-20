Hogyan lett a feleségem Liverpool-szurkoló?

Bevallom, nem Liverpool-szurkolónak készültem. Sőt! Kisgyerek koromban a szomszéd város egyesületének (nem írom le a nevét, mert ez a cikk nem róluk szól) akartam szurkolni. Akkoriban minden gyerek gombfocizott, ahol olyan felületet találtunk, amin csúsztak a fröccsöntött „gombok”, mi játszottunk. Futball iránt érdeklődő gyerekként gyorsan rájöttem, hogy a gombfocigyártók a Labdarúgás nevű újságban közölt csapatképekből készítik az arcokat a játékosoknak, így elkezdtem én is gyártani a saját csapataimat. Amikor elkészítettem magamnak a Unitedet (mégis leírtam), egy szerényebb családi hátterű barátom elkérte tőlem. Természetesen odaajándékoztam neki. De, hogy legyenek derbik, nekiálltam megcsinálni a Liverpoolt. Az első gombfocimeccsen eldőlt – mivel nyertem –, hogy én a liverpooli Vörösök szurkolója leszek.

Azóta sok víz lefolyt a Mersey-n, de a rajongás megmaradt. Nem is értem, hogy ez a könyv hogy jutott át eddig a szűrőmön, hiszen könyvesboltba járó ember vagyok. De tavaly meghozta a Jézuska.

Van fenntartásom a sportról, sportolókról szóló könyvekkel kapcsolatban. Valaki vagy csinálja, vagy nézi, hogy más hogyan csinálja, de olvasni róla…? Mégis milliószám kelnek el ezek az élet- és karriertörténetek papíron. Valószínűleg azért, mert szeretjük a meséket, mai nyelven fogalmazva: sikersztorikat. Amikor jön egy ember valahonnan, és a csúcsra ér. Jürgen Klopp is ilyen volt, hiszen – bár a Borussia Dortmund edzőjeként már bizonyította, hogy rátermett – futballistaként nem volt túl sikeres.

A Liverpool sem volt túl sikeres 1990 óta, míg Jürgen meg nem érkezett (egy árva BL-győzelem – mondjuk az emlékezetes volt, az AC Milan a félidőben már három góllal vezetett; Premier League-győzelem: nulla).

Majd 2015. október 9-én elkezdődött az Anfielden a Klopp-korszak. Erről szól ez a könyv.

Ez a kiadvány nem olyan, amit „egy huzatra” elolvas az ember, nem is képesalbum, amit egyszer végiglapozunk, majd feltesszük a polcra porosodni. A kettő között van. Mindig ott van az ember keze ügyében, ha éppen van kedve, vagy Liverpool-meccs van, elolvas belőle egy fejezetet. Mert jólesik. Egy olyan edzőről és munkájáról szól, aki soha nem volt liverpooli, soha nem volt angol. Egy német, aki „scouse”-szá (így hívják magukat a liverpooliak) vált. Mert ő menedzserként nemcsak a világ egyik legjobb csapatának volt a sorrendben következő edzője, hanem eggyé vált a Liverpool FC-vel. ( A könyv borítója mindent elárul.) Ezért is vívott ki ekkora tiszteletet a szurkolók szívében.