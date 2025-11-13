Zelenszkij így rántja magával Ukrajnát az arany vécébe

A hivatal szerint mintegy 100 millió dollárt mostak tisztára.

A nyomozás előrehaladtával egyre súlyosabb és meghökkentőbb részletek kerültek felszínre. Ahogy arról lapunk is beszámolt, az egyik házkutatás során a hatóságok figyelmét is felkeltette egy különös részlet: Timur Mindicsnél az egyik luxuslakásban arannyal bevont WC és bidé is található.

"A golden toilet is in one of the bathrooms of the apartment of Zelensky's business partner Timur Mindich, where, according to media reports, NABU wiretapped the president himself. This was reported by MP Yaroslav Zheleznyak, who showed a photo, as he claims, from this apartment.… pic.twitter.com/LYtCFKlTcW — Ivan Katchanovski (@I_Katchanovski) July 30, 2025

Mindics szökése után fókuszban Zelenszkij baráti köre

Az elnöki hivatal eleinte igyekezett kisebbíteni Mindics szerepét az ügyben. Ahogy azonban egyre több részlet vált ismertté, Zelenszkij egyik megszokott eszközéhez nyúlt: szankciókat ígért korábbi üzlettársa ellen.

Mindics azonban még azelőtt el tudta hagyni az országot, hogy vádat emelhettek volna ellene.

A belső kör szinte minden ukrán elnök számára problémát jelent

– mondta Volodimir Feszenko politikai elemző a Kyiv Independentnek.