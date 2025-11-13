Ukrajnát napjainkban Zelenszkij hivatali idejének eddigi legnagyobb korrupciós ügye rázza meg. A botrány középpontjában Zelenszkij egyik közeli szövetségese, Timur Mindics áll – korábbi üzlettársa, a Kvartal 95 stúdió társtulajdonosa. A Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) szerint ő volt egy olyan csoport vezetője, amely állami energetikai vállalat beszállítóitól fogadott el kenőpénzeket és visszaosztásokat annak fejében, hogy megtarthassák beszállítói státuszukat, illetve hogy termékeiket és szolgáltatásaikat ne blokkolják – írja a The Kyiv Independent.
Zelenszkij így rántja magával Ukrajnát az arany vécébe
Egyre nagyobb hullámokat vet Ukrajnában az a korrupciós ügy, amelyben Zelenszkij korábbi üzlettársa, Timur Mindics áll a hatósági vizsgálat középpontjában. A nyomozók szerint a hozzá köthető hálózat százmillió dolláros kenőpénzeket mozgatott az állami energetikai vállalat körül, miközben a luxuslakásokból előkerült arannyal bevont vécék tovább erősítik a botrány súlyát.
A hivatal szerint mintegy 100 millió dollárt mostak tisztára.
A nyomozás előrehaladtával egyre súlyosabb és meghökkentőbb részletek kerültek felszínre. Ahogy arról lapunk is beszámolt, az egyik házkutatás során a hatóságok figyelmét is felkeltette egy különös részlet: Timur Mindicsnél az egyik luxuslakásban arannyal bevont WC és bidé is található.
Mindics szökése után fókuszban Zelenszkij baráti köre
Az elnöki hivatal eleinte igyekezett kisebbíteni Mindics szerepét az ügyben. Ahogy azonban egyre több részlet vált ismertté, Zelenszkij egyik megszokott eszközéhez nyúlt: szankciókat ígért korábbi üzlettársa ellen.
Mindics azonban még azelőtt el tudta hagyni az országot, hogy vádat emelhettek volna ellene.
A belső kör szinte minden ukrán elnök számára problémát jelent
– mondta Volodimir Feszenko politikai elemző a Kyiv Independentnek.
„Zelenszkijnél ezek barátok. Olyan emberek, akiket ismert és akikben megbízott. De az élet már néhányszor figyelmeztette, különösen most Mindiccsel: a barátok iránti túlzott bizalom csúnyán visszaüthet.”
Zelenszkij politikai tapasztalat nélkül, „új arcokat” ígérve állította össze csapatát 2019-ben, menet közben. Kellő kiválasztási folyamat híján barátai és üzlettársai váltak belső köre gerincévé.
Oleh Szaakjan politikai elemző szerint a jelenlegi vezetés kialakulásának módja szülte a problémás belső kört.
A társadalom Zelenszkijre mint eszmére szavazott, nem pedig a csapatára vagy egy ideológiára
– mondta a Kyiv Independentnek.
„Így jutottunk oda, hogy a döntéshozatal az elnöki hivatalban koncentrálódik” – tette hozzá Szaakjan. „Az abszolút hatalom korrumpál. Csak idő kérdése volt, hogy valaki a belső körben elkezdjen meggazdagodni vagy saját játékot játszani.”
Zelenszkij teljes kampánya a korrupció elleni harc ígéretére épült. Elődje hibái is segítették őt. Gyakran emlegette Oleh Hladkovszkij (Szvinarcsuk) ügyeit, aki a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács akkori helyettes vezetője, Porosenko egyik fontos szövetségese és üzlettársa volt, s akinek fiát hatalmas védelmi beszerzésekhez kapcsolódó sikkasztási ügybe keverték a választás előtt néhány hónappal.
A mai politikusokat régi sérelmek, nepotizmus és üzleti érdekek kötik gúzsba, és képtelenek megváltoztatni Ukrajnát
– mondta Zelenszkij 2019-ben.
Elnökségének első két évében mintegy harminc olyan személy került magas rangú pozícióba, akik Zelenszkij családjához vagy korábbi humorista csoportjához kötődtek – írta a Bihus.Info oknyomozó portál.
Amikor az újságírók a belső köréről kérdezték, Zelenszkij gyakran ingerülten reagált, és megvédte még a legvitatottabb személyeket is, például Oleh Tatarovot, az elnöki hivatal helyettes vezetőjét, akit már Zelenszkij elnökségének kezdetén vesztegetéssel vádoltak meg.
2024-es felmérések szerint az ukránok mintegy 50 százaléka úgy vélte, Zelenszkij csak kevéssé vagy egyáltalán nem teljesítette elnöki ígéreteit. Azok közül, akik elégedetlenek, 50 százalék „tisztességtelen, korrupt embereket” említett a csapatában, 32 százalék pedig a hozzá nem értő stáb hiányát.
A Zelenszkij-kör több kulcsfigurája korrupciós eljárásokba keveredett. Több botrányos tisztviselőt külföldi nagyköveti posztra helyeztek. Az energetikai korrupciós ügy folyamatosan új részleteket tár fel, és szakértők szerint Zelenszkij számára elkerülhetetlen presztízsveszteséggel jár.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
Itt a bejelentés a német sorkatonaságról
A német kormány szerint az Oroszország jelentette fenyegetés indokolja a hadsereg megerősítését.
Menczer Tamás: Zelenszkij újra megfenyegette Magyarországot
Készülhet a negyedik csapás.
Az ukrán háborús maffia uniós energetikai támogatásokra is rátehette a kezét
Egyre durvább méreteket ölt a korrupció Ukrajnában.
Brüsszel 20 százalékkal vágná meg a gazdák támogatását
A pénz Ukrajnába és adósságtörlesztésre menne.
