Zelenszkij lebukott: újabb korrupciós ügy derült ki

A kijevi gazdasági bíróság elrendelte, hogy a BK KBR nevű ukrán cégnek 28,24 millió hrivnyát kell visszafizetnie a Volhíniai Katonai Közigazgatás védelmi és rendvédelmi szervekkel való együttműködési osztályának. A vállalat védőmellényeket és sisakokat szállított Ukrajna fegyveres erőinek, azonban azok a szakértői vélemények értelmében nem voltak megfelelő minőségűek – számol be róla az Origo az Ekonomicsna Pravda ukrán gazdasági portálra hivatkozva.

Ukrajna védelmi beszerzéseivel kapcsolatban sorra derülnek ki a korrupciós ügyek (A kép illusztráció, forrás: NurPhoto via AFP)

A céggel még 2022 márciusában kötöttek szerződést az ukrán hatóságok. A megállapodás értelmében két szállítmányban összesen 884 védőmellényt és 846 sisakot szállított a BK KBR az ukrán fegyveres erőknek, 28,24 millió hrivnya értékben.

Csakhogy a leszállított védőeszközök nem voltak megfelelő minőségűek. A szakértői vélemények szerint a leszállított védőfelszerelések egyike sem felelt meg a katonai szabványoknak, és nem használhatók rendeltetésszerűen az Ukrán Fegyveres Erők katonái által.

A védőmellények esetében a szakértők azt találták, hogy „a lemezek formája, mérete és geometriája eltérő egy mellényen belül is; a párnázóelemek felvitelének módja, vastagsága és rétegeinek száma arra utalhat, hogy a páncélmellényeket nem gyári körülmények között gyártották”.

Még veszélyesebb problémát tártak fel az egyébként lengyel gyártmányú sisakokkal kapcsolatban. A hivatalos szakértői vélemény szerint a sisakok „nem felelnek meg az első védelmi osztálynak, azaz nem töltik be alapvető funkciójukat – nem védik meg az emberi fejet a lőfegyverek lövedékeitől”. Ezzel gyakorlatilag használhatatlannak minősítették őket.

A fentiek alapján a bíróság helyt adott az ügyészség keresetének, és a BK KBR-t a teljes vételár visszafizetésére kötelezte.

Ráadásul kiderült, hogy a céggel kapcsolatban már korábban is merült fel hasonló probléma, tavaly egy nagyon hasonló ügy kapcsán 5,65 millió hrivnya bírság megfizetésére kötelezték.

Ez az ítélet azonban csak egy az ukrán védelmi beszerzésekkel kapcsolatos visszaélések közül. Mint arról beszámoltunk, egy másik beszerzés kapcsán 33 millió hrivnyás kár érte az ukrán államot egy szintén 2022 márciusában megkötött szerződés alapján. A megállapodás nagy kaliberű mesterlövészpuskák érkeztek volna a frontra, de a szállítmány hiányosan, nem a szerződésben foglalt felszereltséggel érkezett.

Az ügyben a védelmi minisztérium egy egykori tisztviselője é a magáncég vezetője ellen büntetőeljárás indult.

A korrupciós ügyek és az ukrán vezetésig érő szálak fontos figyelmeztetést jelentenek az háború folytatását támogató európai kormányoknak, hogy adófizetőik euróit nem feltétlenül arra költik, amire szánták őket. Miközben egyre többen halnak meg a fronton, a vezetéshez közel állók alaposan meggazdagodnak.