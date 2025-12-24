Max Verstappen idén teljesen megváltozott, 250 évig fog élni

A 2024-es F1-idényben Max Verstappen félidőben már 84 pontos előnyben volt Lando Norris előtt, és bár az utolsó négy versenyhétvégéhez érve ez a különbség 47 pontosra csökkent, végül a Red Bull hollandja megszerezte sorozatban negyedik világbajnoki címét is. A Forma–1 2025-ös évében hasonló játszódott le, csak fordított előjellel, és még hektikusabb módon. Az év 14., mogyoródi futama után már 88 pont volt Verstappen lemaradása Norris mögött, a szezonzárót követően azonban a hátránya mindössze két egység maradt. Ha ehhez hozzátesszük, hogy a másik McLarennel Oscar Piastri 34 ponttal is vezetett már a brit, és 104 ponttal a holland pilóta előtt, az ausztrál mégis harmadik lett az összetettben, akkor a számokból is látszik, milyen fordulatos idényt is hagytunk magunk mögött.

Max Verstappen az idényzáró utolsó köréig versenyben volt a Forma–1 2025-ös vb-címéért, de végül Lando Norris lett a befutó (Fotó: AFP/Giuseppe Cacace)

Lando Norris fordított Oscar Piastri ellen, ő lett a McLaren világbajnoka

Piastri a hazai idénynyitója után öt és fél hónapig szinte tökéletes teljesítményt nyújtott, de ősszel nagyon visszaesett. Norris végig kiegyensúlyozott volt, egy kanadai baklövést (és a Las Vegas-i kizárást) leszámítva majdnem hibátlan volt az éve, és neki ez vb-címhez is vezetett. Verstappen pedig nyár végéig szenvedett, csupán ötször állt dobogón, onnantól kezdve viszont mind a kilenc versenyen a pódiumon ünnepelhetett, ezért is zárkózhatott óriási mértékben a McLarenekre.

Végül Verstappen nyolc, Piastri és Norris hét-hét, valamint George Russell (Mercedes) két sikerrel zárta az évet.

A pole pozíciókban is hasonló volt a mutató: Verstappen nyolc, Norris hét, Piastri hat, Russell két, Charles Leclerc (Ferrari) pedig egy alkalommal indulhatott az élről.

Max Verstappen ősszel bizonyított a kritikusainak

Bár a Red Bull holland pilótája az év első felében, főleg szabadedzéseken rengeteget panaszkodott az autóra, ráadásul Christian Horner csapatfőnök távozása miatt a vezetőségben is komoly gondok voltak, nyár végére – miután édesapa lett – ő fejben is rendezni tudta magát. Ráadásul az őrült hajráját követő vereség után is higgadt és sportszerű tudott maradni. Még Verstappen ellendrukkerei sem igazán vitathatják, hogy a vezetői és a mentális képességei alapján egyaránt a mezőny legjobbjai közé tartozik, utóbbi kategóriában az elmúlt években a kezdeti ámokfutásai óta különösen sokat fejlődött. Erről beszélt ő is a Red Bull hivatalos oldalán kedden megjelent évértékelőjében.