Max Verstappen idén teljesen megváltozott, 250 évig fog élni

A vártnál nagyobb izgalmakat tartalmazott a Forma–1 2025-ös idénye. Bár a McLaren még magabiztosabban védett világbajnoki címet a konstruktőrök között, mint azt előzetesen sejteni lehetett, de az egyéni pontversenyben Oscar Piastri és Lando Norris mellett a négyszeres címvédő Max Verstappen is harcban volt a végső győzelemért. Végül a Red Bull holland versenyzője lemaradt róla, ám a vb-győztes Norris mögött hiába zárt csupán két ponttal, egy kedden megjelent interjú alapján pozitívan tudja látni a dolgokat.

Wiszt Péter
2025. 12. 24. 6:05
Lando Norris, Max Verstappen és Oscar Piastri (b–j) harcolt a Forma–1 2025-ös világbajnoki címéért (Fotó: NurPhoto via AFP/Beata Zawrzel)
A 2024-es F1-idényben Max Verstappen félidőben már 84 pontos előnyben volt Lando Norris előtt, és bár az utolsó négy versenyhétvégéhez érve ez a különbség 47 pontosra csökkent, végül a Red Bull hollandja megszerezte sorozatban negyedik világbajnoki címét is. A Forma–1 2025-ös évében hasonló játszódott le, csak fordított előjellel, és még hektikusabb módon. Az év 14., mogyoródi futama után már 88 pont volt Verstappen lemaradása Norris mögött, a szezonzárót követően azonban a hátránya mindössze két egység maradt. Ha ehhez hozzátesszük, hogy a másik McLarennel Oscar Piastri 34 ponttal is vezetett már a brit, és 104 ponttal a holland pilóta előtt, az ausztrál mégis harmadik lett az összetettben, akkor a számokból is látszik, milyen fordulatos idényt is hagytunk magunk mögött.

Max Verstappen az idényzáró utolsó köréig versenyben volt a Forma–1 2025-ös vb-címéért, de végül Lando Norris lett a befutó
Max Verstappen az idényzáró utolsó köréig versenyben volt a Forma–1 2025-ös vb-címéért, de végül Lando Norris lett a befutó (Fotó: AFP/Giuseppe Cacace)

Lando Norris fordított Oscar Piastri ellen, ő lett a McLaren világbajnoka

Piastri a hazai idénynyitója után öt és fél hónapig szinte tökéletes teljesítményt nyújtott, de ősszel nagyon visszaesett. Norris végig kiegyensúlyozott volt, egy kanadai baklövést (és a Las Vegas-i kizárást) leszámítva majdnem hibátlan volt az éve, és neki ez vb-címhez is vezetett. Verstappen pedig nyár végéig szenvedett, csupán ötször állt dobogón, onnantól kezdve viszont mind a kilenc versenyen a pódiumon ünnepelhetett, ezért is zárkózhatott óriási mértékben a McLarenekre. 

Végül Verstappen nyolc, Piastri és Norris hét-hét, valamint George Russell (Mercedes) két sikerrel zárta az évet.

A pole pozíciókban is hasonló volt a mutató: Verstappen nyolc, Norris hét, Piastri hat, Russell két, Charles Leclerc (Ferrari) pedig egy alkalommal indulhatott az élről.

Max Verstappen ősszel bizonyított a kritikusainak

Bár a Red Bull holland pilótája az év első felében, főleg szabadedzéseken rengeteget panaszkodott az autóra, ráadásul Christian Horner csapatfőnök távozása miatt a vezetőségben is komoly gondok voltak, nyár végére – miután édesapa lett – ő fejben is rendezni tudta magát. Ráadásul az őrült hajráját követő vereség után is higgadt és sportszerű tudott maradni. Még Verstappen ellendrukkerei sem igazán vitathatják, hogy a vezetői és a mentális képességei alapján egyaránt a mezőny legjobbjai közé tartozik, utóbbi kategóriában az elmúlt években a kezdeti ámokfutásai óta különösen sokat fejlődött. Erről beszélt ő is a Red Bull hivatalos oldalán kedden megjelent évértékelőjében.

– Gyakran az esélytelenebbnek tartott versenyzőnek kezdenek szurkolni az emberek, és idén ezt én magamon is éreztem. 

Egyre többen kezdik felismerni, ki is vagyok valójában, és hogy a paddockban sem húzok álarcot.

Egyébként is, ha furcsán viselkednék, a körülöttem lévők megmondanák nekem, mert csodálatos családom és nagyon jó barátaim vannak – mondta a mezőny fizetési listáján éllovas Max Verstappen.

Verstappen az interjúban azt is elárulta, hogy az abu-dzabi évzáró vacsorán hiába szerette volna ő rendezni a közös számlát, addigra Pierre Gasly (Alpine) már kifizette azt:

Verstappen nem akar idegeskedni

A holland idei teljesítményét az is igazolja, hogy Cunoda Juki akkora verést kapott tőle, mint korábban senki egyetlen csapattárstól sem – aligha véletlen, hogy a japán 2026-ra nem maradhat a Forma–1 mezőnyében. Verstappen szerződése 2028-ig szól a Red Bullnál, és ugyan a jövője kérdéses, a jelenleg 28 éves pilóta már korábban mondta, hogy nem tervez túl sokáig a Forma–1-ben maradni, és nem a címek érdeklik. Erre a friss interjújában is kitért.

– Az emberek túl komolyan veszik az életet. Igen, fontos a siker, de negyvenéves kor felett már úgysem igazán lehetne elérni itt ilyet, sőt. 

Azt hiszi valaki, hogy ötvenéves vagy hatvanéves koromban érdekelni fog, hogy négy vagy mondjuk hét világbajnoki címet nyertem? Mi a különbség? Egyszerűen nem számít

– mondta a négyszeres világbajnok, majd mosolyogva elmondta, miért nem szeret izgulni ilyenek miatt. – A stressz az egyik legrosszabb dolog egy embernek, hamarabb meg is lehet halni miatta. Úgyhogy én 250 évig fogok élni…

Folytatás 2026-ban új szabályokkal, immáron a Red Bullnál Helmut Marko nélkül és Verstappen mellett Isack Hadjarral, aki az egyik legsikeresebb újonca volt a 2025-ös évnek. A Forma–1 szerelmesei már a tenyerüket dörzsölgetve várhatják a kiszámíthatatlannak ígérkező új évadot, és számolhatják a napokat a rajtjáig. Segítünk: az Ausztrál Nagydíj futamáig még 75-öt kell aludni.

A Forma–1 2025-ös vb-pontversenyeinek végeredménye

versenyzők:

  1. Lando Norris (brit, McLaren) 423 pont
  2. Max Verstappen (holland, Red Bull) 421
  3. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 410
  4. George Russell (brit, Mercedes) 319
  5. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 242
  6. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 156
  7. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 150
  8. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 73
  9. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) 64
  10. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 56
  11. Isack Hadjar (francia, Racing Bulls) 51
  12. Nico Hülkenberg (német, Sauber) 49
  13. Oliver Bearman (brit, Haas) 42
  14. Liam Lawson (új-zélandi, Red Bull és Racing Bulls) 38
  15. Esteban Ocon (francia, Haas) 38
  16. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 34
  17. Cunoda Juki (japán, Racing Bulls és Red Bull) 33
  18. Pierre Gasly (francia, Alpine) 22
  19. Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber) 19
  20. Franco Colapinto (argentin, Alpine) 0
  21. Jack Doohan (ausztrál, Alpine) 0

csapatok:

  1. McLaren 833 pont
  2. Mercedes 469
  3. Red Bull 451
  4. Ferrari 398
  5. Williams 137
  6. Racing Bulls 92
  7. Aston Martin 90
  8. Haas 80
  9. Sauber 68
  10. Alpine 22

 

