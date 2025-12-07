Lando Norrisoscar piastriabu-dzabi nagydíjForma-1Max Verstappen

A „lúzer” Norris könnyekben tört ki, Verstappen és Piastri így reagált a végén

Hárman voltak versenyben, de a végén csak egy örülhetett, ez a Forma–1-es idényzáró, az Abu-dzabi Nagydíj rövid összefoglalója. A hosszabb, hogy Max Verstappen nyert Oscar Piastri és Lando Norris előtt, a harmadik helyen befutó brit ezzel világbajnok lett 2025-ben. Norris könnytengerben teljesítette az interjúkat, majd a dobogón is eltört nála a mécses.

Lando Norris elérte, amit szeretett volna Fotó: ANDREJ ISAKOVIC Forrás: AFP
Lando Norris a Forma–1-es idényzáró előtt azt nyilatkozta, nem változtatja meg az életét, ha világbajnok lesz. Tulajdonképpen levette magáról a terhet, és úgy állította be, mintha ez nem is lenne annyira fontos esemény a pályafutásában, de miután leintették az Abu-dzabi Nagydíjat, inkább azt lehetett látni rajta, mintha a gyerekkori álma teljesült volna, hiszen elöntötték az érzelmek. 

Norris nem tudta visszatartani a könnyeit az Abu-dzabi Nagydíj után
Norris nem tudta visszatartani a könnyeit az Abu-dzabi Nagydíj után (Fotó: GIUSEPPE CACACE / AFP)

Verstappen és Piastri hiába küzdött

Mint ismert, az utolsó futam előtt Max Verstappennek és Oscar Piastrinak is volt még esélye a vb-cím megnyerésére, de Norrisnak elég volt a dobogón végeznie ahhoz, hogy övé legyen a nagy serleg. Mindkét kihívó megtett minden tőle telhetőt, a négyszeres világbajnok holland győzött az Abu-dzabi Nagydíjon, a McLaren ausztrálja második lett, de Norris a rajt után veszített egy helyet Piastrival szemben, aztán csak a kerékcseréje után került átmenetileg hátrébb, de valójában nem volt veszélyben a harmadik pozíciója.

A végelszámoláskor két ponttal előzte meg Verstappent, tizenhárommal Piastrit, és már az autóban eltörött nála a mécses, amikor a konstruktőri vb-címet már korábban bebiztosító csapatától gratuláltak neki. Szeretett McLarenjéből kiszállva folytatódott az ünneplés, 

Verstappen mindjárt nála termett, és ő is gratulált, majd Piastri is így tett, akinek az arcán nem volt őszinte a mosoly, már amikor egyáltalán sikerült egyet kipréselnie magából. Érthető módon, hiszen az idény nagy részében neki állt a zászló, ám a hajrára visszaesett, és ezzel talán pályafutása nagy esélyét szalasztotta el. A letargia látszott rajta a lihegőben, majd a dobogón is. Verstappen lazán fogadta a vereséget, mosolyogva viccelődött. Neki könnyebb, mint az ausztrálnak, egyrészt ő a szezon során már többször lemondott a vb-címről, főként a McLaren hibái tartották őt versenyben. Másrészt mindent elért már a Forma–1-ben, amit szeretett volna – a futam előtt is emlékeztetett mindenkit arra, hogy négy ugyanilyen vb-serleg várja már otthon, bármi is történjen.

Norris, a legboldogabb lúzer

Visszatérve Norrisra, két interjút is adott közvetlenül a futam után, már amikor két könnycsepp között meg tudott szólalni. 

Te jó ég! Már jó ideje nem sírtam, nem hittem volna, hogy most fogok, de előjöttek a könnyeim. Hosszú út volt. Először is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, a srácoknak a McLarennél, a szüleimnek, ők azok, akik a kezdetektől fogva ott voltak mellettem, és támogatnak. Úgy nézek ki most, mint egy lúzer 

– állapította meg Norris félig sírva, félig nevetve, mire a kérdezője, az expilóta David Coulthard rávágta, inkább bajnoknak néz ki, egészen pontosan a 35.-nek a Forma–1-ben. – Csodálatos érzés. Egy kicsit már tudom, hogy milyen Maxnak lenni, gratulálok neki és Oscarnak is. Két komoly riválisom volt az idényben, egy élmény volt ellenük versenyezni, sokat tanultam mindkettejüktől. Élveztem, hosszú év volt, de a lényeg, hogy megcsináltuk. Nagyon büszke vagyok mindenkire.

A futammal kapcsolatban elmondta, nem tudott nem gondolni arra, hogy a vb-címért folyik a csata. – Tudtam, hogy egy hosszú futam lesz, és láttuk már korábban, hogy bármi megtörténhet egy Forma–1-es versenyen. Úgyhogy mindent beleadtam. Az utolsó két-három körre talán már kissé megnyugodtam, de a végsőkig tartó csata volt. Ahogy az egész idényben. Max végig vadászott ránk, főleg az év végén, nagyon-nagyon megnehezítették az életemet. Elmondhatatlanul boldog vagyok. Hosszú út volt ez, kilenc éve itt vagyok, a McLaren kötelékébe tartozom. Voltak elképesztően nehéz, ugyanakkor nagyon szép időszakaink is. Most úgy érzem, hogy végre valamit visszaadhatok nekik, mert hosszú évek óta (2008 – a szerk.) én vagyok az első világbajnoka a McLarennek, és büszke vagyok emiatt magamra. De még büszkébb vagyok mindenki másra.

A vb-pontverseny végeredménye:

  1. Norris 423 pont – világbajnok 
  2. Verstappen 421
  3. Piastri 410

