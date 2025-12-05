Verstappen lazán elintézte a kérdést, de a McLaren-pilóták is jól megvannak a vb-cím nélkül

A semleges nézők álma valóra vált, olyan idényzáró vár ránk, mint már régen nem: vasárnap délután még három versenyzőnek is esélye van arra, hogy elhódítsa a világbajnoki címet a Forma–1-ben. Az utolsó alkalommal, 2010-ben még négyen szálltak be a ringbe Abu-dzabiban, és közülük az akkor a Fernando Alonsóhoz képest 15 pont hátránnyal álló Sebastian Vettel ért révbe, megfosztva a spanyolt a ferraris vb-cím lehetőségétől, Mark Webbernek és Lewis Hamiltonnak pedig a harmadik, illetve a negyedik hely maradt. 2007-ben az akkor átmeneti bronzérmes Kimi Räikkönen hétpontos hátrányból tett csodát Hamilton és Alonso ellen, 1986-ban pedig Alain Prost a második helyről ugrott az élre, átugorva az őt azelőtt hat ponttal megelőző Nigel Mansellt, valamint Nelson Piquet-t. Azokban a pontrendszerekben ezek nagy előnynek számítottak, minimális volt a valószínűsége, hogy az addigi éllovasok elbuknak, mégis ez történt. Ezt szem előtt tartva most sem kizárt, hogy a favorit Lando Norris helyett Max Verstappent vagy Oscar Piastrit koronázzák meg.

Verstappen 2021-ben vert helyzetből lett világbajnok. Vajon idén ismétel, legyűri Piastrit és Norrist? (Fotó: ANP Mag/Remko De Waal)

A McLaren britje 408 ponttal áll, a Red Bull hollandja tizenkét pont távolságból követi őt, míg az ausztrálnak a másik McLarennel tizenhat pont a lemaradása. Röviden lebontva:

Norris mindenképp megnyeri első világbajnoki címét, ha dobogós helyen fut be az Abu-dzabi Nagydíjon,

Verstappen úgy győz ötödször, ha őt intik le elsőként, miközben Norris nem végez a negyediknél jobb helyen, Piastri helyezése ebben az esetben nem számít,

Piastri első vb-címéhez az ő sikere mellett az kell, hogy Norris legjobb esetben is csak hatodik legyen, Verstappen végeredményétől függetlenül.

2020-tól ez a pálya Verstappen felségterülete volt, négyszer is nyert, és a 2021-es győzelmének döntő jelentősége volt, hiszen az utolsó körös előzésével akkor letaszította Hamiltont a trónjáról, és lett először világbajnok. A Red Bull dominanciája alatt aztán nem volt itt ellenfele, de tavaly már a szárnyaló McLarennel nem bírt. A tavalyi eredmények megismétlődésével Norris lenne a legelégedettebb. A brit akkor az időmérőn és a versenyen sem talált legyőzőre, Piastri a második rajtkockából csak tizedikként ért célba, Verstappen pedig az ötödik rajthelyét a célban a hatodikra cserélte.

Utóbbit segítheti, hogy a McLaren mostanában nem áll a helyzet magaslatán, már-már összeesküvés-elméleteket szőhetünk, hogy a konstruktőri világbajnok wokingiak szeretnék Verstappennek ajándékozni a vb-címet. Las Vegasban az autóik nem feleltek meg az előírásoknak, kizárták őket, Norris és Piastri is sok-sok értékes pontot bukott el. Ez volt a helyzet a legutóbb, Katarban is, ahol ismét Verstappen győzött, profitálva abból, hogy a McLaren eltaktikázta magát, amire megint a pilótái fáztak rá.

Norris életét nem változtatná meg a vb-cím

A Red Bull és Verstappen tapasztalata jól jöhet ebben a helyzetben, valamint a négyszeres világbajnok csapattársa, Cunoda Juki is eltökélt, hogy segítse a hollandot. Más kérdés, hogy a középmezőnyből erre hogy lehet képes… Piastrinak adott esetben erre inkább lehetne lehetősége. A McLaren belső szabályai szerint a pilótái szabadon versenyezhetnek, de nehéz beszélgetést hozhatna, ha az aktuális helyezésével vb-címre éppen nem esélyes ausztrált arra kérnék, hogy engedje el Norrist maga mellett a végső siker érdekében. A pilóták megerősítették, erről eddig nem esett szó csapaton belül, de Norris elmondása szerint ezt nem is várná el a csapattársától.

Ez nem rajtam múlik, és nem is fogom ezt kérni, mert nem tartom ezt fair kérésnek. De ha úgy alakul, és Max nyer, akkor ennyi. Gratulálunk neki és a következő évre koncentrálunk. Ez nem változtat semmin, nem lesz más az életem. Ha ő nyer, jobban megérdemelte.

Piastri nyugodt, Verstappen a McLarenre hárítja a nyomást

Piastri addig nem tud mit mondani a csapatutasításról, amíg nem tudatják vele, mit várnak el tőle.