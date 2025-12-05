forma-1oscar piastriAbu-DzabiLando NorrisMax Verstappen

Verstappen lazán elintézte a kérdést, de a McLaren-pilóták is jól megvannak a vb-cím nélkül

Eljött a nagybetűs hétvége, vasárnap választ kapunk a nagy kérdésre: Lando Norris, Max Verstappen vagy Oscar Piastri lesz a Forma–1 2025-ös idényének világbajnoka? A McLaren tavaly dominált Abu-dzabiban, ha ezt ismét hozni tudja, Norris jó eséllyel elhódítja első vb-címét, ám a wokingiak baklövései óvatosságra adnak okot. Az pedig furcsa helyzetet idézhet elő, hogy mindkét pilótájuk versenyben van még a koronáért.

Calderon Dubai Viktória
2025. 12. 05. 5:20
Az idényzárón dől el, hogy Lando Norris, Oscar Piastri vagy Max Verstappen lesz a Forma–1 2025-ös világbajnoka Fotó: AHMAD ALSHEHAB Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A semleges nézők álma valóra vált, olyan idényzáró vár ránk, mint már régen nem: vasárnap délután még három versenyzőnek is esélye van arra, hogy elhódítsa a világbajnoki címet a Forma–1-ben. Az utolsó alkalommal, 2010-ben még négyen szálltak be a ringbe Abu-dzabiban, és közülük az akkor a Fernando Alonsóhoz képest 15 pont hátránnyal álló Sebastian Vettel ért révbe, megfosztva a spanyolt a ferraris vb-cím lehetőségétől, Mark Webbernek és Lewis Hamiltonnak pedig a harmadik, illetve a negyedik hely maradt. 2007-ben az akkor átmeneti bronzérmes Kimi Räikkönen hétpontos hátrányból tett csodát Hamilton és Alonso ellen, 1986-ban pedig Alain Prost a második helyről ugrott az élre, átugorva az őt azelőtt hat ponttal megelőző Nigel Mansellt, valamint Nelson Piquet-t. Azokban a pontrendszerekben ezek nagy előnynek számítottak, minimális volt a valószínűsége, hogy az addigi éllovasok elbuknak, mégis ez történt. Ezt szem előtt tartva most sem kizárt, hogy a favorit Lando Norris helyett Max Verstappent vagy Oscar Piastrit koronázzák meg.

Verstappen 2021-ben vert helyzetből lett világbajnok. Vajon idén ismétel, legyűri Piastrit és Norrist?
Verstappen 2021-ben vert helyzetből lett világbajnok. Vajon idén ismétel, legyűri Piastrit és Norrist? (Fotó: ANP Mag/Remko De Waal)

A McLaren britje 408 ponttal áll, a Red Bull hollandja tizenkét pont távolságból követi őt, míg az ausztrálnak a másik McLarennel tizenhat pont a lemaradása. Röviden lebontva: 

  • Norris mindenképp megnyeri első világbajnoki címét, ha dobogós helyen fut be az Abu-dzabi Nagydíjon, 
  • Verstappen úgy győz ötödször, ha őt intik le elsőként, miközben Norris nem végez a negyediknél jobb helyen, Piastri helyezése ebben az esetben nem számít,
  • Piastri első vb-címéhez az ő sikere mellett az kell, hogy Norris legjobb esetben is csak hatodik legyen, Verstappen végeredményétől függetlenül.

2020-tól ez a pálya Verstappen felségterülete volt, négyszer is nyert, és a 2021-es győzelmének döntő jelentősége volt, hiszen az utolsó körös előzésével akkor letaszította Hamiltont a trónjáról, és lett először világbajnok. A Red Bull dominanciája alatt aztán nem volt itt ellenfele, de tavaly már a szárnyaló McLarennel nem bírt. A tavalyi eredmények megismétlődésével Norris lenne a legelégedettebb. A brit akkor az időmérőn és a versenyen sem talált legyőzőre, Piastri a második rajtkockából csak tizedikként ért célba, Verstappen pedig az ötödik rajthelyét a célban a hatodikra cserélte.

Utóbbit segítheti, hogy a McLaren mostanában nem áll a helyzet magaslatán, már-már összeesküvés-elméleteket szőhetünk, hogy a konstruktőri világbajnok wokingiak szeretnék Verstappennek ajándékozni a vb-címet. Las Vegasban az autóik nem feleltek meg az előírásoknak, kizárták őket, Norris és Piastri is sok-sok értékes pontot bukott el. Ez volt a helyzet a legutóbb, Katarban is, ahol ismét Verstappen győzött, profitálva abból, hogy a McLaren eltaktikázta magát, amire megint a pilótái fáztak rá.

Norris életét nem változtatná meg a vb-cím

A Red Bull és Verstappen tapasztalata jól jöhet ebben a helyzetben, valamint a négyszeres világbajnok csapattársa, Cunoda Juki is eltökélt, hogy segítse a hollandot. Más kérdés, hogy a középmezőnyből erre hogy lehet képes… Piastrinak adott esetben erre inkább lehetne lehetősége. A McLaren belső szabályai szerint a pilótái szabadon versenyezhetnek, de nehéz beszélgetést hozhatna, ha az aktuális helyezésével vb-címre éppen nem esélyes ausztrált arra kérnék, hogy engedje el Norrist maga mellett a végső siker érdekében. A pilóták megerősítették, erről eddig nem esett szó csapaton belül, de Norris elmondása szerint ezt nem is várná el a csapattársától. 

Ez nem rajtam múlik, és nem is fogom ezt kérni, mert nem tartom ezt fair kérésnek. De ha úgy alakul, és Max nyer, akkor ennyi. Gratulálunk neki és a következő évre koncentrálunk. Ez nem változtat semmin, nem lesz más az életem. Ha ő nyer, jobban megérdemelte.

Piastri nyugodt, Verstappen a McLarenre hárítja a nyomást

Piastri addig nem tud mit mondani a csapatutasításról, amíg nem tudatják vele, mit várnak el tőle.

– Nyugodt vagyok. Az alsóbb kategóriákban már átéltem hasonló csatákat, akkor fordított helyzetben voltam, szóval nem rossz úgy megérkezni ide, hogy nekem van a legkevesebb veszítenivalóm – állapította meg Piastri. – Néhány hét múlva megkezdődik a következő idény, függetlenül attól, hogy mi történik itt, gyorsan továbblépsz, és megpróbálod megnyerni a következő versenyt. Persze menő lenne megnyerni, de nem fűzök hozzá nagy reményeket.

Piastrinak nincs veszítenivalója, Norrisnak annál több
Piastrinak nincs veszítenivalója, Norrisnak annál több (Fotó: NurPhoto/Jakub Porzycki)

Verstappen is hasonlóképp vélekedik, rajta nincs nyomás, nincs veszítenivalója. A riválisokkal ellentétben ő még a szüleit sem utaztatja el az idényzáróra, mert a Red Bull feltámadása előtt, amikor még 104 pont volt a hátránya, lemondott a címvédésről és az esetleges közös ünneplésről. – Nem lesznek itt, ez nem volt a terveim között, ahogy az sem, hogy versenyben leszek a világbajnoki címért – mosolygott a holland. 

Ugyanazt a trófeát nyerhetem meg, amelyből már négy van otthon. Már mindent elértem, amit akartam.

Tavaly a Ferrari és a Mercedes remekelt Abu-dzabiban

Bár most minden róluk szól, a bajnokaspiránsok mellett érdemes szót ejteni a Ferrariról és a Mercedesről is. Mindkét csapat remekelt tavaly Abu-dzabiban, olyannyira, hogy Carlos Sainz a második, Charles Leclerc pedig a 19. helyről indulva a harmadikig menetelt a tűzpiros autóban, Hamilton pedig a 16. pozícióból rajtolva lett negyedik a Mercedesszel, közvetlenül akkori csapattársa, George Russell előtt. Ha a két istálló képes lenne idén is hasonlóra, akkor az a „nagy trió” végső csatájára is kihatással lenne.

Abu-dzabi Nagydíj, a hétvége menetrendje

  • péntek: 1. szabadedzés 10.30, 2. szabadedzés 14.00
  • szombat: 3. szabadedzés 11.30, időmérő 15.00
  • vasárnap: futam 14.00

Továbbra is hódít a Forma–1 a magyar nézők körében
Az igazi Forma–1-rajongó folyamatosan számolja a napokat a vb-futamok között. Nem csoda, hiszen a világbajnoki pontvadászat egyre izgalmasabb: Verstappen újabb címre hajt, de ott vannak a kihívók is! Minden versenyhétvége újabb drámát, taktikai csatát és előzési parádét ígér. A magyar nézők rekordnézettséget produkálnak, és mindenki találgatja, kié lesz a pole, ki viszi a győzelmet. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szabó Endre
idezojelekanyaországi

Tejeszacskó a kalaptartón

Szabó Endre avatarja

A nyolcvanas években ezrek vettek részt szabadidejükben az erdélyi magyarságot támogató segélyakciókban.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.