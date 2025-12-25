john robertsonskótBrian Cloughnottingham forestBEK

„Nyugodj békében, Robbo…”, Robertson halála miatt gyászol a futballvilág + videó

Elhunyt John Robertson, a skótok kétszeres BEK-győztes labdarúgója. Robertson a Nottingham Forest 1979-es és 1980-as BEK-győzelmében is főszerepet vállalt.

2025. 12. 25. 17:42
Forrás: X/Nottingham Forest
A 72 éves korában elhunyt John Robertson mindkét BEK-győzelmét a halálhíréről csütörtökön beszámoló Nottingham Forest színeiben érte el, ráadásul mindkét alkalommal főszerepet játszott a sikerben: 1979-ben ő adta a gólpasszt Trevor Francisnek a svéd Malmö ellen 1-0-ra megnyert döntőben, egy évvel később pedig ő szerezte a Hamburg elleni finálé egyetlen gólját.

John Robertson 72 éves korában hunyt el (Forrás: X)

„Megtört szívvel tudatjuk a Nottingham Forest legendája és kedves barátunk, John Robertson elhunytát. Klubunk egyik igazi nagysága, a kétszeres BEK-győztes John páratlan tehetségét, alázatát és a Nottingham Forest iránti rendíthetetlen odaadását soha, de soha nem felejtjük el. Gondolataink John családjával, barátaival és mindazokkal vannak, akik szerették őt. Nyugodj békében, Robbo… A mi legnagyobbunk” –  írta a Nottingham Forest az X-oldalára.

Robertson mint Picasso

A bajnokságot, az angol Szuperkupát és az európai Szuperkupát egy-egy, a Ligakupát két alkalommal nyerte meg. A Nottinghamet két időszakban, több mint ötszáz mérkőzésen erősítette, két évig pedig a Derby County futballistája volt. A Nottingham legendás vezetőedzője, Brian Clough szerint Robertson a pályán olyan zseniális, kreatív művész volt, mint Picasso a festészetben.

Robertson 1978 és 1983 között 28 mérkőzésen lépett pályára a skót válogatottban, 1981-ben győztes gólt szerzett Anglia ellen, és ott volt az 1982-es világbajnokságon is. Visszavonulása után korábbi csapattársa, Martin O'Neill másodedzője volt a Wycombe Wanderers, a Norwich City, a Leicester City, a Celtic FC és az Aston Villa csapatánál is.

John Roberston haláláról az Európai Labdarúgó-szövetség is megemlékezett:

 

