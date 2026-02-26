Orbán Viktor: Csongrádon a plafon is leszakadt + videó

„Csongrádon a plafon is leszakadt” – írta legfrissebb videójához Orbán Viktor, amelyben országjárása újabb állomásáról osztott meg egy rövid felvételt, amelyből kiderül, hogyan fogadták a miniszterelnököt a déli országrészben.

Szintén Csongrádból posztolta a miniszterelnök az alábbi fotót is, „Én még beférek?" címmel.

Látszik, hogy az emberek nem akarják feláldozni a jövőjüket Ukrajnáért egy Tisza kormány alatt

– írta a magyar miniszterelnök.

Hozzátette: Tudják, hogy a Fidesz a biztos választás. Hajrá, Csongrád! Hajrá, magyarok!

Ahogy arról korábban beszámoltunk a miniszterelnök is beszállt a kampányba, Dány után Csongrád-Csanád vármegyébe látogatott, ahol Kisteleken is járt Lázár Jánossal támogatni a Fidesz helyi jelöltjét, Szabó Istvánt.

Kisteleken is dőltek az aláírások

– írta posztjában Orbán Viktor, akire még számíthatunk a kampány során országszerte, hiszen nemrég egy posztban bejelentette: a keménymag felszántja az országot.