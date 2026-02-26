Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Hatvan energetikai végpont kap katonai védelmet

Megtartotta második ülését a kritikus infrastruktúra védelmének megerősítésére összehívott egyeztető törzs – jelentette be Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, aki a tanácskozást követően ismertette a meghozott döntéseket. A tárcavezető hangsúlyozta: a kormány célja a magyar energetikai rendszer biztonságának megerősítése és az esetleges provokációk megelőzése.

A miniszter elmondta, hogy az ülésen meghallgatta a Honvéd Vezérkar főnökének, valamint a Belügyminisztérium képviselőinek jelentését a korábban elrendelt intézkedések végrehajtásáról, majd újabb lépésekről döntöttek az ország kritikus infrastruktúrájának védelme érdekében. Szalay-Bobrovniczky Kristóf bejelentette:

megduplázták azt a helikopteres képességet, amelyet már korábban is telepítettek Magyarország keleti részébe. Ennek célja, hogy az olyan lassan és alacsonyan repülő eszközökkel szemben is hatékony védelmet biztosítsanak, amelyeket a Gripen vadászgépek nehezebben tudnának elfogni.

A honvédelmi miniszter közölte azt is, hogy nagyobb számban osztottak ki elektronikus zavaróeszközöket a kijelölt erőknek, ezzel tovább növelve a reagálóképességet és a megelőző védelem hatékonyságát.

Az Energiaügyi Minisztérium javaslata alapján húsz kiemelt energetikai végpont listáját állították össze, amelyeknél már megkezdődött a katonai kitelepülés előkészítése. A miniszter tájékoztatása szerint a következő napon mind a húsz helyszínen megjelennek azok az alakulatok, amelyek a létesítmények védelmének megerősítéséért felelnek.

Emellett a törzs további negyven végpont kijelöléséről is döntött, így a jövő hét elejére összesen hatvan energetikai objektum részesül katonai megerősítésben.

Folyamatos egyeztetés a NATO-val

Szalay-Bobrovniczky Kristóf beszámolt arról is, hogy a kormány már értesítette a NATO-t a meghozott intézkedésekről. Mint fogalmazott, a szövetségesekkel a kapcsolattartás folyamatos és partnerségen alapul, ugyanakkor Magyarország nem tartja szükségesnek a NATO 4. cikkelyének aktiválását, mivel a kialakult helyzetet saját erőből is képes kezelni.