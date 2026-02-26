Rendkívüli

Szijjártó Péter: Az ukránok bevallották, hogy politikai okok miatt blokkolják a kőolajszállítást + videó

Honvédelmi Miniszté­rium

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Hatvan energetikai végpont kap katonai védelmet

Megerősíti Magyarország a kritikus energetikai infrastruktúra védelmét: megduplázták a helikopteres készültséget, katonai erőket telepítenek hatvan kiemelt végpontra, és új elektronikai védelmi eszközöket is rendszerbe állítottak.

Gábor Márton
2026. 02. 26. 18:16
Megtartotta második ülését a kritikus infrastruktúra védelmének megerősítésére összehívott egyeztető törzs – jelentette be Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, aki a tanácskozást követően ismertette a meghozott döntéseket. A tárcavezető hangsúlyozta: a kormány célja a magyar energetikai rendszer biztonságának megerősítése és az esetleges provokációk megelőzése.

Fotó:   Facebook

A miniszter elmondta, hogy az ülésen meghallgatta a Honvéd Vezérkar főnökének, valamint a Belügyminisztérium képviselőinek jelentését a korábban elrendelt intézkedések végrehajtásáról, majd újabb lépésekről döntöttek az ország kritikus infrastruktúrájának védelme érdekében. Szalay-Bobrovniczky Kristóf bejelentette: 

megduplázták azt a helikopteres képességet, amelyet már korábban is telepítettek Magyarország keleti részébe. Ennek célja, hogy az olyan lassan és alacsonyan repülő eszközökkel szemben is hatékony védelmet biztosítsanak, amelyeket a Gripen vadászgépek nehezebben tudnának elfogni.

A honvédelmi miniszter közölte azt is, hogy nagyobb számban osztottak ki elektronikus zavaróeszközöket a kijelölt erőknek, ezzel tovább növelve a reagálóképességet és a megelőző védelem hatékonyságát.

Az Energiaügyi Minisztérium javaslata alapján húsz kiemelt energetikai végpont listáját állították össze, amelyeknél már megkezdődött a katonai kitelepülés előkészítése. A miniszter tájékoztatása szerint a következő napon mind a húsz helyszínen megjelennek azok az alakulatok, amelyek a létesítmények védelmének megerősítéséért felelnek.

Emellett a törzs további negyven végpont kijelöléséről is döntött, így a jövő hét elejére összesen hatvan energetikai objektum részesül katonai megerősítésben.

Folyamatos egyeztetés a NATO-val

Szalay-Bobrovniczky Kristóf beszámolt arról is, hogy a kormány már értesítette a NATO-t a meghozott intézkedésekről. Mint fogalmazott, a szövetségesekkel a kapcsolattartás folyamatos és partnerségen alapul, ugyanakkor Magyarország nem tartja szükségesnek a NATO 4. cikkelyének aktiválását, mivel a kialakult helyzetet saját erőből is képes kezelni.

Energiabiztonság és geopolitikai helyzet

A honvédelmi miniszter az intézkedéseket az ország energiabiztonságát érő kihívásokkal indokolta. Kijelentette: 

Magyarország Szlovákiával együtt olyan helyzettel szembesül, amelyet olajblokádként értékel a kormány, miután Ukrajna nem engedi az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken keresztül.

A tárcavezető szerint rendelkezésre állnak azok az információk, amelyek alapján sem műszaki, sem technikai akadálya nincs a szállításnak, ezért Magyarország diplomáciai és biztonsági lépésekkel is fellép az energetikai ellátás biztonságának megőrzése érdekében.

A honvédelmi miniszter végül arra szólította fel az ellenzéki pártokat és az európai döntéshozókat, hogy támogassák az energiabiztonságot szolgáló intézkedéseket, és lépjenek fel annak érdekében, hogy helyreálljon a Barátság kőolajvezeték működése.

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Fotó: MTI/Soós Lajos)


