A honvédelmi miniszter szerint Ukrajna tovább feszítheti a húrt

Szalay-Bobrovniczky Kristóf megjegyezte azt is, hogy az Európai Unió (EU) nem képviseli két „olajblokád” alá került tagállamának, Magyarországnak és Szlovákiának az érdekeit egy nem uniós tagállammal szemben, ez pedig szerinte elfogadhatatlan.

Az EU „ezzel szemben ránk helyez nyomást” Ukrajna finanszírozásának, a háború folytatásának és Ukrajna uniós tagságának előmozdítása érdekében

– fűzte hozzá.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában arra a felvetésre, hogy az ellenzék nem tiltakozik az energetikai rendszer veszélyeztetése ellen, azt mondta, a Tisza Párt leplezetlenül beállt a Brüsszel–Kijev-tengelybe, egyértelműen látszik, hogy ők végre fogják hajtani az onnan érkező elvárásokat.

Ha nyernek, leválasztják az országot az olcsó orosz nyersanyagról, belenyomják Ukrajna finanszírozásába, partnerek lesznek Ukrajna csatlakozásának felgyorsításában, és így a háború részesévé teszik Magyarországot – értékelt a miniszter.

