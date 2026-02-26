Rendkívüli

Ukrajna tudatosan fenyegeti a magyar energiabiztonságot + videó

Szalay-Bobrovnicky KristófUkrajnaBarátság kőolajvezetékMagyarország

A honvédelmi miniszter szerint Ukrajna tovább feszítheti a húrt

Ukrajna műszaki indok nélkül tartja elzárva a Barátság kőolajvezetéket, és ezzel „olajblokád” alatt tartja Magyarországot – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter szerint az ukrán nyomásgyakorlás célja a káoszkeltés és a magyar választók befolyásolása az energiaárakon keresztül. A kormány ezért Egyeztető Törzset hozott létre a kritikus infrastruktúra védelmének megerősítésére, amelyhez a honvédség is csatlakozik.

Magyar Nemzet
2026. 02. 26. 11:27
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Forrás: AFP
Azért alakult meg az Egyeztető Törzs a kritikus infrastruktúra védelmére, mert információk szerint Ukrajna érdekelt abban, hogy a Magyarországgal fennálló feszült viszonyát tovább élezze – mondta a honvédelmi miniszter csütörtökön Budapesten az M1 aktuális csatorna reggeli műsorában.

A honvédelmi miniszter szerint Ukrajna tovább feszítheti a húrt
A honvédelmi miniszter szerint Ukrajna tovább feszítheti a húrt. Fotó: AFP

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint Ukrajna mindenféle műszaki indok nélkül elzárta és elzárva tartja a Barátság kőolajvezetéket, ezzel pedig „zsaroló államként lép fel”, amely „olajblokád” alatt tartja Magyarországot.

A helyzet éleződésének megelőzése érdekében jött létre az Egyeztető Törzs, amelynek feladata a kritikus infrastruktúra, azaz az energetikai rendszer elemei védelmének megerősítse – közölte a miniszter. 
Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta, ezeket most is védik, de a honvédség is csatlakozik majd ehhez: a szerdai alakuló ülésen priorizálták az Energiaügyi Minisztériumtól kapott listát, az ezen szereplő objektumok felderítése zajlik most, majd nemsokára megindul a honvédség fokozatos kitelepülése.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében bevezetett dróntilalommal kapcsolatban elmondta, hogy a polgári, kül- és belföldi pilóta nélküli repülőket korlátozzák, az államiakat ez nem érinti, valamint a klasszikus légi közlekedést sem.

A miniszter azt is mondta, az ukrán nyomásgyakorlás arra irányul, hogy káoszt, zűrzavart okozzon, és a magyar választókat elbizonytalanítsa az energiaárakon keresztül, ezáltal pedig olyan kormány alakuljon, amely nem akadályozza Ukrajna európai uniós csatlakozását, támogatja Ukrajna további háborús ambícióit, és leválasztja az olcsó orosz nyersanyagról Magyarországot.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf megjegyezte azt is, hogy az Európai Unió (EU) nem képviseli két „olajblokád” alá került tagállamának, Magyarországnak és Szlovákiának az érdekeit egy nem uniós tagállammal szemben, ez pedig szerinte elfogadhatatlan.

Az EU „ezzel szemben ránk helyez nyomást” Ukrajna finanszírozásának, a háború folytatásának és Ukrajna uniós tagságának előmozdítása érdekében

 – fűzte hozzá.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában arra a felvetésre, hogy az ellenzék nem tiltakozik az energetikai rendszer veszélyeztetése ellen, azt mondta, a Tisza Párt leplezetlenül beállt a Brüsszel–Kijev-tengelybe, egyértelműen látszik, hogy ők végre fogják hajtani az onnan érkező elvárásokat.

Ha nyernek, leválasztják az országot az olcsó orosz nyersanyagról, belenyomják Ukrajna finanszírozásába, partnerek lesznek Ukrajna csatlakozásának felgyorsításában, és így a háború részesévé teszik Magyarországot – értékelt a miniszter.

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konservatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Magyar Nemzet
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

